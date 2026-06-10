Ciudades inteligentes con sentido humano, el mensaje de Smart City Expo LATAM Congress 2026

La agenda del Smart City Expo LATAM Congress 2026 centra la innovación urbana en movilidad, sostenibilidad, prosperidad económica y equidad social con colaboración multisectorial. (Cortesía Smart City Expo LATAM Congress 2026)

La transformación de las ciudades en América Latina avanza a pasos firmes hacia un modelo donde la tecnología y la innovación digital se ponen al servicio de las personas. Así lo demostró la 11va edición del Smart City Expo LATAM Congress 2026 en la ciudad de Puebla, que reunió a líderes gubernamentales, empresariales, académicos y organismos internacionales de más de 300 ciudades y 40 países. Durante tres días, la capital poblana se convirtió en el epicentro de la discusión sobre el futuro de las urbes, bajo la premisa de construir entornos más inclusivos, resilientes y sostenibles.

El evento fue escenario de intercambios profundos sobre innovación urbana, movilidad, sostenibilidad, prosperidad económica y equidad social. La agenda del congreso se estructuró en torno a una visión: solo a través de la colaboración entre sectores y una adecuada integración tecnológica es posible enfrentar los desafíos urbanos del siglo XXI y garantizar una mejor calidad de vida para la ciudadanía.

¿Qué es una ciudad inteligente?

En el imaginario colectivo, el concepto de <b>ciudad inteligent</b>e suele asociarse con sensores, sistemas automatizados y grandes infraestructuras digitales. Sin embargo, la experiencia compartida en el <b>Smart City Expo LATAM Congress 2026</b> amplió esta visión hacia un enfoque más humano y social. De acuerdo con las voces reunidas en Puebla, <b>una ciudad inteligente es aquella capaz de utilizar la innovación tecnológica y el análisis de datos para anticipar problemas, mejorar la operación de los servicios urbanos y, sobre todo, colocar a las personas en el centro de sus decisiones.</b>

Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, fue una de las voces más escuchadas en el foro al señalar: “No puede existir una ciudad inteligente si no existen ciudadanos inteligentes”. Su llamado puso énfasis en que el conocimiento científico y tecnológico debe estar al servicio de toda la humanidad. Menchú advirtió que herramientas como la inteligencia artificial solo adquieren sentido cuando contribuyen a construir comunidades más justas e incluyentes.

La activista subrayó que la cooperación, la diversidad y el respeto mutuo son indispensables para lograr que la tecnología genere un impacto real en el bienestar colectivo.

Rigoberta Menchú afirma que no puede existir una ciudad inteligente sin ciudadanos inteligentes y pide que la inteligencia artificial aporte a comunidades más justas e incluyentes. (Soledad Victoria / Infobae México)

“Herramientas como la inteligencia artificial no deben desplazar el papel de las personas en la construcción del bienestar colectivo, sino convertirse en instrumentos para fortalecer la cooperación, la diversidad, el respeto mutuo y la convivencia en las ciudades”, destacó.

En consonancia, especialistas como Fernanda Leonardoni de ONU-Hábitat y Lizzeth Pacheco de la Secretaría de Economía de México, coincidieron en la importancia de orientar la transformación digital hacia objetivos de justicia social, sostenibilidad y acceso igualitario a servicios urbanos. “Cuando pensamos en una Smart City a menudo imaginamos sensores o algoritmos, pero una ciudad verdaderamente inteligente es la que utiliza la innovación como un puente hacia la equidad y el desarrollo humano”, explicó Pacheco.

“La tecnología y la innovación son esenciales para lograr ciudades más justas y sostenibles, pero la pregunta principal es: ¿qué problema se va a resolver con la tecnología? Que no sea la tecnología por la tecnología, sino que siempre tengamos en mente y el enfoque en mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades”, aseveró Leonardoni.

La integración de soluciones digitales —como plataformas de datos abiertos, sistemas de movilidad inteligente y gestión eficiente de recursos— fue identificada como un motor clave para avanzar hacia ciudades más competitivas y conectadas. Sin embargo, el congreso dejó claro que la verdadera innovación radica en lograr que estos avances respondan a necesidades concretas y reduzcan las brechas sociales, económicas y territoriales.

Tres días de aprendizaje, colaboración y visión compartida

Durante el Smart City Expo LATAM Congress 2026, la ciudad de Puebla se consolidó como un referente internacional en innovación urbana. El evento, organizado por Fira Barcelona International y Pronus Events con el apoyo del Gobierno del Estado de Puebla y el Gobierno Municipal, ofreció conferencias magistrales, paneles de discusión, exhibiciones tecnológicas y espacios de networking a más de 8.500 participantes.

Las soluciones digitales como datos abiertos, movilidad inteligente y gestión de recursos se presentan como motores para reducir brechas sociales, económicas y territoriales en las ciudades.(Cortesía Smart City Expo LATAM Congress 2026)

La ceremonia inaugural fijó el tono del encuentro: construir ciudades más humanas, incluyentes y justas a través del trabajo conjunto entre gobiernos, empresas, academia y sociedad civil. José Chedraui Budib, presidente municipal de Puebla, destacó la importancia de la colaboración interinstitucional y la visión compartida para impulsar la transformación local y regional.

La jornada de clausura estuvo marcada por mensajes que reforzaron el valor de la participación social y la cooperación internacional. Voceros como Fabiola Vega Concha, directora del Smart City Expo LATAM Congress, señalaron que los aprendizajes y acuerdos generados en el evento abren nuevas oportunidades para que las ciudades latinoamericanas avancen hacia modelos más sostenibles e inclusivos. “Las soluciones urbanas deben traducirse en bienestar real para las personas”, enfatizó Vega Concha.

El congreso sirvió también como plataforma para visibilizar proyectos que ya están transformando ciudades en América Latina, a través de los LATAM Smart City Awards. Aunque los premios reconocen casos de éxito específicos, el verdadero foco del evento fue el intercambio de experiencias y la construcción de una agenda regional que promueva la innovación digital y la sostenibilidad como pilares del desarrollo urbano.

Innovación y tecnología como motores de inclusión y prosperidad compartida

Uno de los grandes consensos de la edición 2026 fue la necesidad de entender la innovación tecnológica no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para mejorar la vida de las personas. El foro permitió conocer a representantes de organizaciones como Bloomberg Philanthropies What Works Cities, que relataron cómo la adopción de estándares internacionales y el uso inteligente de datos pueden fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para tomar decisiones informadas y diseñar políticas públicas más efectivas.

“Nuestro programa reconoce y apoya a gobiernos locales que están utilizando datos y evidencia para afrontar los desafíos de las ciudades y tener un impacto en las personas residentes” explicó Tania Chávez, gerente senior del programa.

Bloomberg Philanthropies What Works Cities cuenta con diversos ejemplos de éxito en América Latina, como la digitalización de servicios y la creación de ecosistemas urbanos sostenibles, los cuales evidencian que la tecnología puede ser una aliada para enfrentar retos como la movilidad, la seguridad y el acceso a servicios básicos.

La certificación que ofrecemos ayuda a “fortalecer la cultura de datos en los gobiernos y a institucionalizar prácticas que garanticen su sostenibilidad en el tiempo”, destacó Chavez.

Los participantes en el evento coincidieron en que la digitalización debe ir acompañada de políticas de protección de datos y de una visión ética y responsable sobre el uso de la inteligencia artificial.

En palabras de Ricard Zapatero, CEO de Fira Barcelona International, “una ciudad inteligente se define como aquella que intenta mejorar la vida de las personas ayudándose a través de las nuevas tecnologías”. Destacó la relevancia de escuchar también a las nuevas generaciones, quienes aportan una visión renovada y ágil sobre cómo organizar y habitar el espacio urbano.

El Smart City Expo LATAM Congress 2026 dejó claro que el futuro de las ciudades latinoamericanas depende de la capacidad de articular soluciones innovadoras, fomentar la colaboración multisectorial e impulsar una agenda centrada en el bienestar y la equidad. El llamado final fue a mantener el diálogo, sumar más voces y continuar construyendo ciudades inteligentes con sentido humano.

Puebla, laboratorio de futuro urbano

La realización de la undécima edición del congreso en Puebla reafirmó la posición de la ciudad como uno de los principales centros de innovación, tecnología y desarrollo urbano en América Latina. Las autoridades estatales y municipales resaltaron la importancia de fortalecer la conectividad, el turismo, la atracción de inversiones y la modernización tecnológica como motores del desarrollo económico regional.

(Cortesía Smart City Expo LATAM Congress 2026)

El modelo implementado en Puebla, basado en la colaboración entre sectores y la promoción de estrategias sostenibles, fue presentado como ejemplo de cómo las ciudades pueden transformarse en ecosistemas vivos capaces de restaurar la biodiversidad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. “Las ciudades deben planearse como ecosistemas vivos. En Puebla estamos demostrando que es posible restaurar la biodiversidad desde lo urbano, con la gente y para la gente”, afirmó Iván Herrera Villagómez, secretario de Medio Ambiente municipal.

La visión de futuro planteada en este congreso no solo apuesta por la digitalización, sino por un desarrollo urbano más justo, humano y sostenible, donde la tecnología sea accesible y relevante para todas las personas.

El Smart City Expo LATAM Congress 2026 se consolidó como un espacio de encuentro, aprendizaje y construcción colectiva para quienes buscan transformar las ciudades latinoamericanas desde la innovación y la inclusión. La invitación queda abierta para gobiernos, empresas, especialistas y ciudadanía a sumarse a futuras ediciones y ser parte activa de un movimiento que pone a las personas en el centro del desarrollo urbano.