El problema de las escuderías de la Fórmula 1 con el nuevo reglamento técnico que podría cambiar el curso de la temporada

El límite de peso supone uno de los grandes desafíos para las escuderías en el inicio de la temporada 2026 (REUTERS/Stephanie Lecocq)

A semanas de que comiencen las pruebas de pretemporada de la nueva era técnica de la Fórmula 1, una de las grandes disyuntivas que debieron afrontar las escuderías es cómo trabajar en la drástica reducción del peso mínimo con el flamante reglamento que entrará en vigor en 2026. La Máxima llevó a cabo revolucionarios cambios en el diseño de los monoplazas y, a la par de la FIA, uno de los grandes objetivos fue revertir el incremento de más de 200 kilogramos registrado durante las últimas dos décadas. Esta exigencia se presentó como un desafío técnico que podría influir de manera determinante en el rendimiento, la jerarquía y el desarrollo inicial de la parrilla, algo que los propios protagonistas dejaron entrever.

Una de las grandes características del nuevo reglamento, además de integrar aerodinámica activa en los alerones, es que los monoplazas serán considerablemente más pequeños y ligeros. El nuevo límite de peso de 768 kilogramos representa una reducción de 32 kg en relación con el reglamento de 2025, que establecía el mínimo en 800 kg.

“Esto se produce a pesar del aumento del peso de la batería para adaptarlo a una distribución casi al 50% entre la potencia de combustión interna y la energía derivada del sistema MGU-K ampliado. Sin embargo, la reducción de las dimensiones del monoplaza y los neumáticos más estrechos deberían contribuir a la reducción de peso”, explicó el portal especializado Motorsport. El reglamento indica que el chasis será 100 milímetros más estrecho y la distancia entre ejes se reducirá en 200 milímetros, lo que dará lugar a autos más ágiles y ligeros.

El diseño del monoplaza que presentó la Fórmula 1 para la temporada 2026, el cual es notablemente más pequeño y ligero (F1)

Más allá de que el reglamento detalla el peso mínimo al que puede llegar un monoplaza y los equipos pueden competir con uno mucho más pesado, ¿por qué es tan importante a la hora de desarrollar el auto? Mientras más ligero sea el vehículo, será mucho más rápido en pista respecto a sus competidores. “Cada 10 kg de peso adicional equivale a unas tres décimas por segundo en la pista”, detalló el medio mencionado. Es decir, que si una escudería logra construir un coche que esté rozando el límite del peso permitido, podría tener un gran impacto en el rendimiento de los primeros Grandes Premios.

Sin embargo, varios equipos han mostrado escepticismo respecto a la viabilidad de alcanzar ese objetivo en el corto plazo. El director del equipo Williams, James Vowles, reconoció a Motorsport durante el Gran Premio de Abu Dabi su pensamiento respecto al límite de peso al puntualizar que “sería bueno saber dónde están los demás, pero creo que la mayoría tendrá sobrepeso”. En esta misma línea, agregó: “Eso es lo que hay detrás. Es un objetivo muy ambicioso, pero manejable. Es una cifra que preveo que estará en un nivel razonable en cinco o diez meses después de la publicación del reglamento, así que estoy tranquilo”.

Los monoplazas de la temporada 2025 fueron considerados los más grandes y los más pesados de toda la historia de la Fórmula 1 (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

Por su parte, Andrew Shovlin, director de ingeniería de pista de Mercedes, coincidió al señalar que el problema del peso se mantiene como una asignatura pendiente: “El peso es un gran desafío. El límite no se estableció sumando los componentes, simplemente se impuso”.

Según explicó Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, existe la intención de seguir disminuyendo el peso en reglamentos futuros: “A todos nos gustaría que los monoplazas fueran mucho más ligeros. Es un equilibrio entre las finanzas, la libertad tecnológica y la vanguardia de la Fórmula 1, las consideraciones medioambientales y la emoción”.

F1 publicó nuevas imágenes de los autos de 2026

Cabe resaltar que la normativa anterior, que debutó en 2022, ya forzó a los equipos a afrontar entre 10 y 20 kg de sobrepeso al inicio, lo que derivó en gastos adicionales y afectó el proceso de evolución de los vehículos. En las últimas dos décadas, los monoplazas de la F1 aumentaron su peso de forma considerable: el límite en 2008 era de 548 kg, mientras que en 2025 llegó a ser de 800 kg. Incluso, al inicio de una carrera con los tanques de combustible cargados, algunas escuderías competían con un peso superior a los 900, según indicó Motorsport.

Al haber una diferencia considerable en el rendimiento si un monoplaza incumple con el límite de peso, dirección de carrera lleva a cabo minuciosos procedimientos para delimitar si un vehículo es legal. Al final de cada Gran Premio, todos los autos son pesados para verificar que están dentro del reglamento. En caso de que no lo hagan, se descalificará al piloto. Vale recalcar que la normativa detalla de forma específica cuánto puede pesar cada elemento: desde el motor (150 kg de mínimo en 2025) hasta el volante (1.3 kg aproximadamente).

A la hora de llevar a cabo dichos procedimientos protocolares, los pilotos también son pesados para delimitar si el monoplaza cumplió con el reglamento. Las reglas de la FIA establecen que el peso mínimo de los corredores es de 80 kg (se incluye la indumentaria y el casco). Si un competidor pesa menos que esto, como es habitual, se agrega un lastre en el cockpit para alcanzar el peso indicado.

Además de verificar que los pilotos cumplan con el peso permitido por el reglamento, esto también sirve para ver cuántos kilos perdieron en medio de la carrera, algo que, dependiendo del circuito y las temperaturas, oscila entre 1 kg y 4 kg (EFE/EPA/ALI HAIDER)

Desde la perspectiva de los pilotos, la evolución hacia vehículos más livianos resulta favorable. El español Fernando Alonso, de Aston Martin, quien debutó en la Fórmula 1 en 2001, época en la que el peso de los coches rondaba los 600 kilogramos, declaró: “Creo que los coches (actuales) son ​​definitivamente demasiado pesados, son demasiado grandes y el efecto suelo y las alturas de conducción en las que competimos no son realmente divertidos de conducir”.

El británico George Russell de Mercedes, respaldó la dirección tomada para 2026 al afirmar: “Estamos yendo en la dirección correcta haciendo los coches más pequeños y ligeros”.

La nueva normativa, considerada como una de las “más grandes de toda la historia de la categoría”, debutará en pista de manera oficial el próximo 26 de enero con el inicio de la primera prueba de pretemporada en el Circuito de Cataluña. Más allá de que algunas escuderías realizarán pruebas privadas con antelación, como fue el caso de Audi y, posiblemente, Alpine, Barcelona acogerá los primeros ensayos en el que todos los monoplazas salgan a pista.

Cabe resaltar que, posteriormente, se llevarán a cabo otras dos tandas de entrenamientos en Bahréin: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 20 del mismo mes. La carrera, que abrirá el calendario de manera oficial, se realizará el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.