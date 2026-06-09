Simuló 10 mil veces el Mundial, predijo quién será campeón y arrojó un dato que llamó la atención: el nuevo vaticinio de una supercomputadora para la Copa del 2026

Una supercomputadora predijo quién tiene más probabilidades de ganar el Mundial

La expectativa por el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, ha impulsado una serie de simulaciones matemáticas para anticipar el posible campeón. Recientemente, un estudio elaborado por la Universidad de Reading en Inglaterra, bajo la dirección del economista James Reade, posicionó a Argentina como el equipo con más probabilidades de alzarse con el trofeo, aunque el modelo reveló una paridad inusual entre las selecciones más fuertes.

A partir del análisis británico, Argentina encabeza el ranking de probabilidades tras la simulación de 10.000 versiones completas del certamen. El modelo, que mide la fortaleza ofensiva y defensiva de cada selección en función de los partidos internacionales disputados desde enero de 2023, coloca a Francia y España inmediatamente detrás de la selección sudamericana. La diferencia entre estos equipos es mínima, lo que anticipa una competencia mucho más pareja respecto a ediciones anteriores.

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El propio James Reade destacó la igualdad en la cima del ranking: “Argentina se alza con la victoria, pero lo que más llama la atención de esta simulación es la igualdad en la cima. Francia y España son prácticamente indistinguibles en el modelo, e Inglaterra no se queda atrás”. El análisis también señaló cambios en el rendimiento histórico de ciertas selecciones: Alemania presenta una defensa más vulnerable que en ciclos anteriores, mientras que Portugal sobresale por su ataque.

Argentina es la candidata a ganar el Mundial según la Universidad de Reading (AP)

La metodología de la Universidad de Reading incluye la ventaja de localía en partidos que no se disputan en sedes neutrales y ajusta el cálculo según la cantidad de partidos jugados por cada país desde 2023. El modelo genera goles esperados para cada enfrentamiento, aplica las reglas oficiales de desempate y simula toda la fase eliminatoria, incluidas prórroga y penales. Este proceso, repetido 10.000 veces, permitió obtener estimaciones finales de probabilidad para cada selección.

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De acuerdo con el ranking, Argentina lidera la clasificación, seguida de Francia, España, Brasil, Inglaterra, Portugal, Colombia, Países Bajos, Alemania y Uruguay. El resto de los equipos anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, ocupan los puestos 16, 19 y 24 respectivamente, reflejando un panorama dispar para los organizadores del torneo. Escocia, que regresa a la máxima competencia, figura en el puesto 27.

En la historia de la Copa del Mundo, solo ocho países alcanzaron la gloria: Brasil (5 títulos), Italia (4), Alemania (4), Argentina (3), Francia (2), Uruguay (2), Inglaterra (1) y España (1). Las 40 selecciones restantes buscarán sumarse a este grupo selecto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio.

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España es otro de los candidatos a levantar la Copa del Mundo en 2026

Más allá del modelo académico, la previa del torneo incluyó otras dos simulaciones reconocidas. Una supercomputadora de Opta Analysts asignó a España el mayor porcentaje de probabilidades de consagrarse campeona, con un 16,1%, seguida por Francia (13%) e Inglaterra (11,2%). En esa proyección, Argentina aparece cuarta con un 10,4% de chances.

Por su parte, la simulación de EA Sports, famosa por anticipar acertadamente los campeones de los últimos cuatro mundiales, también eligió a España como ganadora de la Copa Mundial 2026. La serie de predicciones de la desarrolladora de videojuegos incluye aciertos para España en 2010, Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022, lo que otorga especial peso a su nuevo pronóstico.

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El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Argentina, que llega como defensora del título, debutará el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. La selección dirigida por Lionel Scaloni forma parte del Grupo J, integrado también por Austria y Jordania. Tras el estreno, la albiceleste enfrentará a Austria el 22 de junio en Arlington y cerrará la fase de grupos contra Jordania el 27 de junio, nuevamente en Arlington.

LA LISTA DE LOS 48 CLASIFICADOS SEGÚN LA UNIVERSIDAD DE READING

1 Argentina

2 Francia

3 España

4 Brasil

5 Inglaterra

6 Portugal

7 Colombia

8 Países Bajos

9 Alemania

10 Uruguay

11 Japón

12 Croacia

13 Marruecos

14 Bélgica

15 México

16 Ecuador

17 Suiza

18 Estados Unidos

19 Irán

20 Corea del Sur

21 Argelia

22 Senegal

23 Canadá

24 Australia

25 Turquía

26 Austria

27 Paraguay

28 Noruega

29 Egipto

30 Suecia

31 Costa de Marfil

32 Uzbekistán

33 Túnez

34 República Checa

35 Panamá

36 Escocia

37 Irak

38 República Democrática del Congo

39 Sudáfrica

40 Arabia Saudita

41 Jordán

42 Nueva Zelanda

43 Qatar

44 Cabo Verde

45 Bosnia-Herzegovina

46 Ghana

47 Haití

48 Curazao