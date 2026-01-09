Furor en la F1 por la primera prueba del nuevo monoplaza para el 2026: los detalles que se filtraron del auto de Audi

Las primeras imágenes del nuevo monoplaza de Audi para la temporada 2026 en Barcelona (@audif1)

Audi estrenó su monoplaza R26 para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y marcó un hito al convertirse en la primera escudería en probar en pista al flamante vehículo desarrollado bajo la nueva normativa técnica. La escudería alemana realizó una sesión en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en un evento que tomó protagonismo en redes sociales y portales de video gracias a varias filtraciones, lo que permitió vislumbrar algunos detalles técnicos del coche en una etapa previa a las pruebas oficiales que iniciarán a finales de enero en el mismo circuito.

Audi llevó a cabo una sesión de filmación conocida como shakedown, la cual, según las reglas oficiales de la FIA, le permiten a la escudería completar un total de 200 kilómetros con un único auto. Además, los neumáticos utilizados deberán ser seleccionados por Pirelli, por lo que podrían utilizar una gama que posteriormente no se utilice en las competiciones oficiales. De acuerdo con información reconocida por el equipo alemán, sus pilotos para 2026, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, participaron de la sesión.

“El día de filmación fue una oportunidad para comprobar el funcionamiento completo del coche antes del inicio de la temporada. El enfoque del equipo durante el día no fue el manejo ni el rendimiento del auto, ya que esos serán el objetivo de las pruebas de pretemporada, que comenzarán en Barcelona a fines de mes”, afirmó un comunicado de Audi, subrayando el carácter preliminar del ensayo en Montmeló.

La escudería alemana es la primera en realizar pruebas privadas con las nuevas regulaciones

Entre las imágenes que circularon, algunas de baja resolución y otras que generaron confusión al ser creadas con Inteligencia Artificial, sobresalió un video publicado por el canal de YouTube F1 A TODO GAS, donde se aprecia al R26 durante su día de filmación. Al ser el primer test público de un monoplaza de la futura generación, la expectativa en el mundo de la Máxima era elevada.

Pasadas las horas, Audi subió una publicación en sus redes oficiales, aunque no develaron con plenitud al vehículo, el cual estaba pintado completamente de negro. Como de costumbre en la F1, ningún participante quiere dar ventajas y revelar el camino que tomaron a la hora del desarrollo de sus piezas. “Estamos oficialmente rodando. Un momento hito en Barcelona cuando el R26 golpeó una pista por primera vez. Primer día. Primeras vueltas. Primera oportunidad para nuestros conductores de experimentar el coche. El camino por delante comienza justo aquí”, escribieron en el posteo.

La atención se centró en ciertos elementos técnicos destacados en este primer contacto, más allá de que las imágenes obtenidas no divisan con exactitud los detalles del monoplaza. Un rasgo inmediato es que los monoplazas de 2026 serán 100 milímetros más estrechos que los actuales, como dictamina la nueva reglamentación de la FIA, otorgando un cambio visual notorio respecto a la generación anterior, ya que son considerablemente más pequeños y ligeros.

El portal especializado Motorsport realizó un minucioso análisis sobre las imágenes capturadas de las pruebas y brindó detalles de los cambios más importantes que se lograron divisar. “En el vídeo se aprecia un morro ligeramente elevado, así como un alerón delantero con efecto de lavado, ya que el reglamento de la FIA busca controlar la estela alrededor del alerón delantero”, señaló en un artículo que lleva la firma del periodista británico Jake Boxall-Legge.

Audi publicó imágenes de la prueba, pero no mostró cómo se ve el auto para no revelar los detalles de su desarrollo (@audif1)

Cabe resaltar que la nueva regulación indica que el chasis será 100 milímetros más estrecho y la distancia entre ejes se reducirá en 200 milímetros, lo que dará lugar a autos más ágiles y ligeros. El peso mínimo se ha fijado en 770 kilogramos, aunque existen dudas en el paddock sobre la viabilidad de alcanzar esa cifra, especialmente en el primer año de implementación. Entre las modificaciones más visibles destacan los ajustes en los pontones y la incorporación de in-wash boards, elementos diseñados para reducir el aire sucio y favorecer los adelantamientos.

“El aspecto más destacable del nuevo Audi reside en su suspensión delantera de varillas de empuje. Sauber optó por un diseño de suspensión delantera de varillas de tracción en 2024, siguiendo el ejemplo de McLaren y Red Bull con la llegada de la anterior regulación de efecto suelo. La inclinación de la barra de acoplamiento comienza en la superficie superior del mamparo del chasis y se conecta con la parte inferior del montante de la rueda”, explicó Motorsport.

En esta misma línea, además de señalar que los pontones (que se ubican al costado del monoplaza) representan otra evolución relevante, agregó: “Por lo demás, el sonido del motor no difiere del de la generación anterior de motores, aunque quizás suene un poco más fuerte al acelerar. El nuevo alerón trasero cuenta con un soporte doble fijado a la parte inferior, en lugar del soporte único de cuello de cisne integrado en el actuador del DRS”.

Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, que formarán la dupla titular, rodaron en Barcelona con Audi (@audif1)

Vale recordar que además del rediseño de los monoplazas, que serán más ligeros y más pequeños, las grandes innovaciones de la nueva normativa técnica se centran en la unidad de potencia (motores a combustión y eléctricos aportarán igual cantidad de potencia), los modos de adelantamiento que comenzarán a regir y la aerodinámica activa como otro de los puntos clave en las rectas y las curvas.

Este último sistema permitirá a los pilotos modificar la configuración de los alerones delantero y trasero según las condiciones del circuito, alternando entre modos específicos para rectas y curvas. El objetivo es optimizar la velocidad máxima en las rectas y maximizar la adherencia en las curvas, lo que podría modificar de manera sustancial las estrategias de carrera y los puntos de adelantamiento.

Cabe recordar que los primeros ensayos oficiales de pretemporada en el cual todas las escuderías participarán al mismo tiempo están previstos del 26 al 30 de enero en el circuito de Barcelona. Posteriormente, se realizarán otras dos tandas de entrenamientos en Bahréin: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 20 del mismo mes. Por su parte, algunas escuderías como Alpine realizarán sesiones privadas como lo hizo Audi.

El diseño de monoplaza que utilizó la FIA para presentar las innovaciones en la nueva normativa técnica de la Fórmula 1 (F1)