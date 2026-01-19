Tras las presentaciones de Red Bull y Racing Bulls, se conoció el tercer diseño de un coche de la Fórmula 1 para 2026

Haas presentó a su nuevo coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya está en marcha aunque todavía faltan unas horas para que los 22 coches comiencen a girar de manera formal para hacer las primeras pruebas del revolucionario cambio reglamentario que transitará la categoría en este año. Mientras afinan los últimos detalles técnicos, las escuderías empezaron a revelar sus diseños para la nueva era de la Máxima: Haas presentó el livery que llevará el VF-26 que comandarán Esteban Ocon y Oliver Bearman.

Luego del anuncio de Red Bull en conjunto con su team satélite Racing Bulls, el equipo de raíces norteamericanas dio a conocer los detalles del monoplaza a través de una producción en redes sociales. El coche mantendrá sus colores habituales con el blanco como principal, con detalles en rojo y negro. “Es hora de llamar la atención. Este es el VF-26″, escribieron en el posteo.

Haas presentó el nuevo VF-26

Será la décima aparición en la Máxima para Haas, que en 2016 irrumpió en la categoría tras tomar el lugar vacante de Lotus con el francés Romain Grosjean y el mexicano Esteban Gutiérrez como corredores. Desde entonces, han pasado por esas butacas el danés Kevin Magnussen, el brasileño Pietro Fittipaldi, el ruso Nikita Mazepin y los alemanes Mick Schumacher y Nico Hülkenberg hasta desembocar en este presente con el francés Ocon y el británico Bearman. La mejor colocación en el Campeonato de Constructores hasta el momento fue el quinto lugar en el 2018 con un Grosjean que firmó un cuarto puesto como mejor posición y un Magnussen que logró dos quintos lugares.

Los dirigidos por el japonés Ayao Komatsu serán uno de los tres equipos que contarán con los motores de Ferrari en este 2026 junto con la escudería principal y la debutante Cadillac, que se transformó en el undécimo team para la grilla expandida que se pondrá en práctica desde esta temporada. Con Ford (Red Bull y Racing Bulls), Mercedes (Mercedes, McLaren, Williams y Alpine), Audi (Audi) y Honda (Aston Martin), la gran pregunta del inicio del calendario estará en conocer cuál será la unidad de potencia que mejor aprovechó los nuevos lineamientos del cambio reglamentario.

Haas, con Cadillac y Ferrari, utilizarán los motores de Ferrari

“Es una forma muy particular de conducir el coche. Habrá mucha más gestión del motor y del sistema híbrido. El coche en sí, ya sabes, se sentía bastante bien. El equilibrio era decente, aunque, por supuesto, era nuestra primera experiencia en el simulador, así que tenemos que ver cómo es en la realidad, pero el nivel de agarre era bueno”, expresó Ocon sobre las primeras pruebas virtuales con el nuevo coche. “Sin duda, el mayor cambio se produce en el motor, y esa será la clave para que estemos preparados. Es un reto emocionante y una forma de conducir diferente a la de antes. Creo que podemos olvidar todo lo que hemos aprendido desde los karts sobre cómo ir rápido, pero será interesante aprender un nuevo estilo de conducción y, con suerte, encontrar velocidad con él”, agregó.

La grilla de presentaciones de los diseños continuará esta semana con otros cuatro equipos como antesala de la primera actividad oficial de la F1 pautada en Barcelona. El martes 20 de enero será Audi el encargado de revelar los interrogantes, el jueves 22 lo hará Mercedes y el viernes 23 compartirán la atención Ferrari y Alpine.

El próximo lunes 26 de enero se desarrollarán los primeros tests del año en el Circuit de Barcelona-Catalunya, aunque esas pruebas que se extenderán hasta el viernes 30 serán privados. Recién en las dos pruebas de pretemporada en Baréin (del miércoles 11 de febrero al viernes 13 y del miércoles 18 al viernes 20) se podrá tener acceso completo a la actividad.

Bearman y Ocon serán los pilotos titulares

En estos tests ya se conocerá el livery de todos los equipos porque Williams (martes 3 de febrero), Cadillac (domingo 8 de febrero), McLaren y Aston Martin (ambos el lunes 9 de febrero) harán previamente sus presentaciones. Hay que tener en cuenta que Cadillac difundió un diseño preliminar para lucir durante el test en Barcelona.

Las luces verdes oficiales se prenderán por primera vez en marzo: el jueves 5 de marzo desde las 22.30 de Argentina (viernes 6 a las 12.30 de Australia) se iniciará la práctica libre 1 del Gran Premio de Australia que contará con una carrera a 58 vueltas el domingo 8 (desde la 1AM de Argentina). El calendario contará en total con 30 carreras repartidas en 24 Grandes Premios.

La próxima semana comenzarán los primeros tests de la F1

LOS COCHES DE RED BULL Y RACING BULLS PARA LA TEMPORADA 2026 DE LA FÓRMULA 1

Así lucirá el RB22 de Red Bull Racing en este 2026

El diseño del VCARB 03 de Racing Bulls para el 2026 de la F1