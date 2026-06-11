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El régimen iraní dijo que cerró el estrecho de Ormuz y que atacó dos embarcaciones que intentaron cruzarlo

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) desmintió el anuncio hecho por Teherán y aseguró que la navegación comercial por esta vía estratégica continúa con normalidad

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El régimen iraní dijo que cerró el estrecho de Ormuz y que atacó dos embarcaciones que intentaron cruzarlo
El régimen iraní dijo que cerró el estrecho de Ormuz y que atacó dos embarcaciones que intentaron cruzarlo

El régimen de Irán afirmó en horas de la noche de este miércoles que atacó dos embarcaciones que intentaron atravesar el estrecho de Ormuz después de anunciar el cierre total de esa ruta marítima, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

La Guardia Revolucionaria advirtió además que cualquier barco que intente navegar por la zona será considerado un objetivo, en una nueva escalada de la crisis regional que enfrenta a Teherán con Estados Unidos.

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El anuncio fue realizado por el Cuartel General Jatam al Anbiya, el principal mando conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes. Según el comunicado difundido por medios estatales, la prohibición alcanza tanto a petroleros como a embarcaciones comerciales.

El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones”, señaló el mando militar iraní. La misma declaración agregó que cualquier nave que intente cruzar esa vía marítima “será un objetivo”.

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Poco después, medios oficiales iraníes informaron que ya se habían producido las primeras acciones militares tras la entrada en vigor de la medida. De acuerdo con la versión difundida por el régimen y la televisión estatal, dos barcos que intentaban atravesar el estrecho fueron alcanzados por disparos iraníes.

La armada iraní sostuvo que “dos buques que intentaban pasar ilegalmente por el estrecho de Ormuz fueron alcanzados”. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron detalles sobre la identidad de las embarcaciones, los daños sufridos ni posibles víctimas.

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Tampoco hubo confirmación independiente de esos ataques. Analistas especializados en transporte marítimo y autoridades estadounidenses no reportaron incidentes que respaldaran la versión difundida por Teherán.

Estados Unidos desmintió la versión de Irán

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) desmintió el anuncio iraní. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, aseguró que la navegación comercial continuaba desarrollándose con normalidad.

Los buques comerciales continúan entrando y saliendo del estrecho de Ormuz esta noche”, indicó el CENTCOM. El organismo también rechazó la afirmación de la Guardia Revolucionaria sobre un supuesto cierre efectivo de la ruta marítima.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y constituye uno de los puntos más sensibles para el comercio internacional de energía. Por allí circula habitualmente cerca de una quinta parte del petróleo consumido en el mundo, además de importantes volúmenes de gas natural licuado.

Las amenazas iraníes llegan en medio de una nueva fase del conflicto con Estados Unidos. Durante las últimas horas, fuerzas estadounidenses lanzaron una nueva serie de bombardeos contra objetivos ubicados en territorio iraní.

El Comando Central informó que las operaciones fueron ejecutadas como respuesta a lo que calificó como una “agresión continua e injustificada” por parte de Teherán. Los ataques alcanzaron múltiples posiciones en distintas regiones del país.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) desmintió el anuncio hecho por Teherán y aseguró que la navegación comercial por esta vía continuaba con normalidad
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Más temprano, el presidente Donald Trump confirmó la ofensiva y anticipó nuevas acciones militares. “Los golpeamos con fuerza ayer. Vamos a golpearlos nuevamente con fuerza hoy”, declaró el mandatario estadounidense.

Las explosiones fueron reportadas en varios puntos del sur de Irán, precisamente en áreas cercanas al estrecho de Ormuz. Medios iraníes informaron impactos en localidades como Qeshm, Kargan y Sirik.

La situación en Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación internacional desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán a finales de febrero.

El conflicto provocó fuertes tensiones en los mercados energéticos debido a la importancia estratégica de esa ruta marítima. Cualquier interrupción prolongada del tráfico comercial puede afectar el suministro mundial de petróleo y provocar aumentos en los precios internacionales de la energía.

(Con información de EFE, AFP y Reuters)

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