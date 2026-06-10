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El caótico final con cinco expulsiones en el amistoso entre las selecciones femeninas de Brasil y Estados Unidos: “Una payasada”

El partido se jugó en Fortaleza y terminó envuelto en polémica, con el combinado local diezmado y manifestando su enojo contra la árbitra española Paola López

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La selección femenina de Brasil sufrió varias expulsiones en un amistoso contra EE.UU.

En el marco de una serie de amistosos preparatorios para la Copa del Mundo Femenina 2027, las selecciones de Brasil y Estados Unidos se enfrentaron anoche en la Arena Castelão de Fortaleza, ante más de 55.000 espectadores. El partido culminó con victoria para las norteamericanas, pero quedó marcado por un caótico final con cinco expulsiones en el conjunto local.

De acuerdo con la prensa brasileña, el encuentro tuvo un desarrollo intenso desde el primer minuto. El único gol del partido llegó a los 17 minutos del segundo tiempo, cuando Sophia Wilson remató desde fuera del área y el balón, tras desviarse en la brasileña Isabela, descolocó a la arquera Lorena. Este tanto (registrado como gol en contra) selló el triunfo estadounidense.

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Pero al margen del resultado, el desarrollo del partido, en especial desde el segundo tiempo, estuvo envuelto en polémica por una sucesión de expulsiones en la Verdeamarela.

La primera roja fue para la delantera Beatriz Zaneratto. Una rival la chocó por detrás lejos del balón y, tras una reacción con un leve empujón, la árbitra española Paola López le mostró la segunda tarjeta amarilla y la expulsó.

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Poco después, la desventaja numérica se amplió y el combinado local se quedó con nueve: la defensora Tarciane vio la roja directa por un codazo a una jugadora estadounidense mientras cubría la pelota cerca de su área.

Durante la segunda mitad, además, la jueza también expulsó al entrenador Arthur Elias. A otros integrantes del cuerpo técnico les sucedió lo mismo, según medios locales.

La tensión siguió creciendo hasta el pitazo final. Apenas concluyó el partido -tras 13 minutos de adición-, la capitana Kerolin se acercó a la jueza para protestar y recibió la tarjeta roja de inmediato.

Otra de las expulsadas fue Ludmila, quien también fue a reclamar y aplaudió irónicamente a la árbitra, lo que derivó en otra expulsión.

El final del caótico partido disputado en Fortaleza

En un cotejo cargado de tensión, López también mostró diez tarjetas amarillas, cinco para cada equipo.

Marta, la figura de Brasil que a los 40 años regresó este año a la selección tras superar molestias físicas, cuestionó duramente la actuación de la árbitra y la acusó de querer ser la protagonista del espectáculo. “Fue una payasada”, declaró la delantera, que ingresó en los minutos finales cuando Brasil ya estaba abajo en el marcador y con dos jugadoras menos.

Ambas selecciones se habían enfrentado el sábado pasado en la Neo Química Arena de São Paulo, un partido que terminó con triunfo local por 2 a 1.

Más allá del resultado adverso y las incidencias, la noche en Fortaleza quedará registrada por el récord de asistencia para un partido de fútbol femenino en el Nordeste de Brasil, con 55.744 espectadores en el estadio.

Según el gobierno de Ceará, la cifra representa la mayor concurrencia desde los Juegos Olímpicos Río 2016 y refuerza la candidatura de la ciudad como una de las sedes confirmadas para la Copa del Mundo Femenina 2027.

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