El accidente bajo la lluvia que tuvo uno de los debutantes en la Fórmula 1 durante su primera vuelta con el coche del 2026

Un camión grúa retira el coche de Racing Bulls, cubierto con una lona azul, después del percance de Arvid Lindblad en la pista de Imola. Crédito: @JacopoRava04

La nueva era de la Fórmula 1 presentará múltiples desafíos a los equipos y los pilotos por el drástico cambio reglamentario. Recién el próximo lunes 26 de enero los corredores podrán salir a pista sin restricciones para comenzar los tests con vistas al inicio oficial de la temporada, pero algunas escuderías aprovecharon un permiso en el reglamento para afrontar los primeros kilómetros en los flamantes monoplazas y en ese contexto se dio una singular situación: Arvid Lindblad se accidentó con su Racing Bulls en la primera vuelta, aunque sin mayores problemas.

Según detalló el medio especializado Motorsport, el corredor británico de 18 años tuvo una “desafortunada” salida de pista durante el shakedown de la escudería en el circuito italiano de Imola. El recientemente ascendido desde la Fórmula 2, que se estrenará como titular de la F1 en el 2026, perdió el control de su VCARB03 en la Curva Villeneuve del Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

En una jornada con una “gran cantidad de lluvia caída” sobre el trazado, Arvid utilizó los neumáticos “Full wet” y “acabó en la arena” cuando estaba dando “su primera vuelta al volante del VCARB03″. La edición italiana de este portal detalló que si bien se ondeó una bandera roja y el monoplaza debió ser retirado en la grúa, la estructura del coche “no debería haber sufrido daños importantes”. Incluso el periodista de ese medio Jacopo Rava, quien difundió un video del coche siendo trasladado tapado por una lona azul, comentó en redes sociales que el rookie retornó a la pista “tras un trompo”, aunque todavía no se esclareció si fue “un error del piloto o un problema técnico”.

Liam Lawson y Arvid Lindblad durante la presentación del diseño del Racing Bulls para el 2026 (Foto: @visacashapprb)

Tras superar “algunos problemas iniciales”, Liam Lawson había podido salir a pista previamente en el primer turno del “evento de demostración” que permite recorrer un máximo de 15 kilómetros con los coches actuales. Se espera que el miércoles vuelvan a girar para recorrer el límite de 200 kilómetros que permite el “día de rodaje” por reglamento, ítems que habilitan al mismo tiempo poder avanzar en los procesos de instalación y optimización de los sistemas rumbo al gran inicio del 26 al 30 de enero en Barcelona con las pruebas privadas.

El medio especializado The Race aseguró que, en comparación con la presentación formal del livery días atrás en Detroit, el Racing Bulls que utilizaron Lawson y Lindblad en este shakedown expuso una “caja de aire particularmente distintiva”.

A los 18 años, Arvid Lindblad transitará un esperado debut en la F1 tras ser señalado desde el equipo como una de las principales promesas de la estructura del energizante. El ascenso de Isack Hadjar al team principal como compañero de Max Verstappen y en reemplazo de Yuki Tsunoda liberó una butaca en Racing Bulls que ahora será propiedad de Lindblad. Hasta el momento, el corredor que finalizó 6° el año pasado en el Campeonato de la F2 salió tres veces a pista con un coche de la Máxima durante las prácticas libres de Silverstone, México y Abu Dhabi siempre al mando del monoplaza principal de Red Bull.

Previamente, ya habían utilizado las posibilidades reglamentarias para hacer las primeras pruebas Cadillac y Audi, por lo que la escudería satélite de Red Bull Racing se convirtió en el tercer equipo en probar.