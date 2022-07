Dalia Durán lamenta situación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: “Deben analizar el daño que están haciéndole a su hija”

Dalia Durán lamenta que Melissa Paredes o Rodrigo Cuba puedan perder la patria potestad de su hija. (Foto: Instagram)

Dalia Durán se tomó unos minutos para comentar sobre la grave situación que están atravesando Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. En una entrevista con un diario local, la cubana lamentó que la pequeña hija de ambos sea la más perjudicada y les aconsejó solucionar sus problemas como adultos.

Como se sabe, el audio de la llamada de 9 minutos donde la exreina de belleza le exige al futbolista presentarse en la comisaria con su abogado por haber afectado, supuestamente, la indemnidad sexual de su hija de 4 años, ha remecido la farándula peruana y las redes sociales hasta el punto de que el Ministerio de la Mujer se pronunció pidiendo a la fiscalía iniciar una investigación al respecto.

Dalia Durán comenzó señalando que espera que ni Melissa Paredes ni Rodrigo Cuba pierdan la patria potestad de su pequeña. Esto es referencia a las últimas declaraciones de la exministra Ana Jara, quien aseguró que uno de los padres perderá la tenencia de su hija de 4 años.

“Me apena muchísimo, podrían ambos perder la patria potestad de su hijita tan pequeñita. Dios quiera que no sea así y resuelvan todo como adultos. Creo que deben analizar el daño que están haciéndole a la bebé solo por sus problemas de adultos. La acusación que hizo (en el audio Melissa) es muy delicada, lo peor es usar a los hijos como trofeo”, dijo para el Trome.

Asimismo, indicó que al parece en este caso, la intervención de ambas familias está ocasionando mayores problemas. Finalmente, considera que tanto la exconductora de América Hoy como el deportista se han apresurado en presentarle a su primogénita sus nuevas parejas.

“Que sea lo mejor para la bebé y creo que es estar feliz con sus padres, estén o no juntos, pero parece que en este caso, como en muchos, la familia siempre opina y en lugar de ayudar empeoran las cosas. La hija es de los dos y por el amor que le tienen deben solucionar todo, porque en mi opinión Melissa se apresuró mucho al presentar tan pronto una nueva pareja a su nena, al igual que él”, sentenció.

Recordemos que, la madre de Melissa Paredes y el padre de Rodrigo Cuba han brindando algunas entrevistas a los programas de espectáculo y han utilizado sus redes sociales para defender y opinar sobre la polémica de sus hijos.

Todo lo que se dijeron Rodrigo Cuba y Melissa Paredes, esta semana. Foto: composición.

RODRIGO GONZÁLEZ CREE EN LA VERSIÓN DE MELISSA PAREDES

En una reciente edición de Amor y Fuego, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre señalaron que tuvieron acceso al video donde la pequeña acusa a su padre. Antes de hablar específicamente sobre el tema, el conductor de Amor y Fuego dejó en claro que la exreina de belleza no era de su agrado y de hecho la considera una mentirosa en potencia, pero esta vez sí dice la verdad.

Como se recuerda, Melissa Paredes llamó a Rodrigo Cuba para reclamarle sobre una confesión que le había hecho su hija, video que mostró a los presentadores del programa de Willax TV. “No somos quiénes para sentenciar a nadie, un niño es fácil de manipular, claro que sí, se le puede lavar el cerebro, un padre más todavía, es quien más confía, entonces es difícil pensar que serán capaces de hacer algo así. Gigi y yo hemos visto ese audio (video), es un video de más de 7 minutos donde lo único que hace Melissa es hacerle preguntas a su hija porque lo consideró necesario. La niña, según me consta, me parece que los únicos que podrían decir qué fue lo que pasó son un médico, un especialista y la justicia”.

“Yo les puedo mirar a los ojos, a mí me importan tres hectáreas de pepino defender a Melissa Paredes, creo que he sido su principal detractor, pero créanme que esta vez Melissa Paredes no está mintiendo”, señaló.

‘Peluchín’ confirmó la existencia del video que mencionó Melissa Paredes en su polémico audio, el cual provocó que sea denunciada por extorsión y chantaje.

