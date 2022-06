Rodrigo González y los mensajes de apoyo que recibió tras fallido intento de detención

Rodrigo González recibe el apoyo de sus seguidores. (Foto: Instagram)

Estuvo a un paso de ir a la cárcel. Rodrigo González se ausentó de su programa Amor y Fuego por fuerza mayor, pues agentes de la policía se encontraban buscándolo para detenerlo por un supuesto desacato a la autoridad. De acuerdo a los agentes, el conductor de televisión incumplió con las medidas de protección contra Susana Umbert y Cathy Sáenz.

Al parecer, los comentarios que realizó el popular ‘Peluchín’ el día jueves 2 de junio no fue del agrado de una de las denunciantes, quien se acercó a realizar la denuncia para que la figura de Willax Televisión sea castigada de manera ejemplar.

Debido a que no encontraba como no habido, la policía no pudo detener a Rodrigo González y procedió a retirarse del canal. Asimismo, el abogado del conductor, Iván Paredes, se hizo presente para explicar qué fue lo que sucedió el día de hoy.

Según el letrado, el compañero de Gigi Mitre no cometió ningún delito debido a que las denuncias por violencia psicológica y violencia de género que le interpusieron Cathy Sáenz, Susana Umbert y Karen Schwarz se encuentran archivadas.

Al conocer todo lo que había sucedido, las fans de ‘Peluchín’, conocidas como ‘rodriguistas’, expresaron todo su respaldo al conductor de televisión por el mal momento que viene atravesando.

Gigi Mitre también se hizo tendencia en las redes sociales por la manera en que defendió a su compañero, llegando a dejar entrever que la policía intenta crear una ‘cortina de humo’ luego de se revelaran unos audios en el que se comprobaría que Pedro Castillo cometió actos de corrupción.

“Estamos hartos de que todo quede en el tintero, a media caña, y nadie ponga orden en el país. No puedo creer que estemos en esta situación. El país se cae a pedazos y tenemos uno de los gobiernos más asquerosos y corruptos de la historia del país... ¿Pueden creerlo? Y hoy amanecemos con que la mitad de la Policía Nacional está buscando a ‘Peluchín’”, indicó.

Mensajes de apoyo a Peluchín tras fallida detención.

SAMUEL SUÁREZ EN DEFENSA DE RODRIGO GONZÁLEZ

El conductor de creador de Instarándula, Samuel Suárez, mostró su indignación al saber que la policía intentó detener a Rodrigo González por presuntamente haber violado las medidas de protección que tenía Susana Umbert y Cathy Sáenz.

“ Imagínense, ahí sí la Policía actúa rapidito, pero para capturar y sancionar a los verdaderos maltratadores responsables de tanto daño que existe en el Perú, ahí las autoridades sí se hacen los locos... claro, como es un conductor de televisión y es un tema mediático, a las horas ya buscan su captura y quién sabe qué le ocurra si lo arrestan. Lamentable”, indicó el periodista.

