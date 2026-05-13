Qué se celebra el 13 de mayo en el Perú: una jornada de memoria, identidad y renovación histórica

La fecha reúne aniversarios de figuras como Felipe Pinglo Alva y Saby Kamalich, la visita de Cantinflas, acuerdos históricos en la frontera con Ecuador y la tragedia del Grupo Néctar en Argentina (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 13 de mayo reúne hechos vinculados a la música, el espectáculo, el deporte y la historia peruana. La fecha recuerda la muerte de Felipe Pinglo Alva, renovador del criollismo nacional, y el nacimiento de la actriz Saby Kamalich, figura de la televisión latinoamericana.

También destaca la histórica visita de ‘Cantinflas’ a Lima en 1964 y el fallecimiento de Juan Criado, futbolista y difusor de la música negra peruana.

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Además, se conmemora el cierre definitivo de la frontera entre Perú y Ecuador en 1999, la muerte de Serafina Quinteras y la tragedia del Grupo Néctar en Argentina. La jornada incluye el Día del Químico Farmacéutico Peruano.

13 de mayo de 1936 - muere Felipe Pinglo Alva, el inmortal compositor que transformó la música criolla peruana

Felipe Pinglo Alva falleció en Lima dejando un legado imborrable en la música criolla, con valses como “El plebeyo” que retrataron las emociones y desigualdades del Perú popular. (El Peruano)

El 13 de mayo de 1936 falleció en Lima Felipe Pinglo Alva, considerado uno de los más grandes compositores de la música criolla peruana y recordado como el “Bardo Inmortal”.

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Autor de valses emblemáticos como “El plebeyo”, destacó por incorporar contenido social y sentimientos populares en sus composiciones, renovando el criollismo en el Perú.

Nacido en Barrios Altos, desarrolló una intensa vida artística marcada por la bohemia, la sensibilidad social y la innovación musical. Su legado trascendió generaciones y convirtió sus canciones en símbolos de identidad cultural peruana, influyendo profundamente en la historia de la música nacional.

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13 de mayo de 1939 - nace Saby Kamalich, actriz que marcó época en la televisión y el teatro peruano

La actriz Saby Kamalich alcanzó fama internacional con “Simplemente María”, producción que consolidó su figura como referente del drama televisivo en América Latina. (Andina)

Saby Kamalich nació el 13 de mayo de 1939 en Lima y se convirtió en una de las actrices más influyentes y reconocidas de la televisión peruana y latinoamericana.

Inició su carrera artística en el teatro antes de alcanzar gran popularidad en telenovelas y producciones dramáticas. Su interpretación en “Simplemente María” la llevó al reconocimiento internacional y consolidó su trayectoria en países como México y Venezuela.

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A lo largo de varias décadas destacó por su versatilidad y presencia escénica tanto en televisión como en cine y teatro. Su legado permanece como una referencia fundamental de la actuación peruana en el ámbito hispanoamericano.

13 de mayo de 1964 - Cantinflas desata euforia en Lima con histórica presentación en la Plaza Acho

Miles de peruanos recibieron con entusiasmo a Mario Moreno “Cantinflas”, cuya presentación en Lima quedó como uno de los espectáculos internacionales más recordados de la época. (GEC)

El 13 de mayo de 1964, Mario Moreno “Cantinflas” llegó a Lima para celebrar sus 50 años de vida artística con un multitudinario espectáculo en la Plaza de Acho.

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El célebre comediante mexicano fue recibido con entusiasmo por miles de admiradores peruanos que abarrotaron el recinto para verlo en escena. Durante su visita, compartió números humorísticos, mensajes de agradecimiento y muestras de afecto hacia el público peruano.

La presencia de ‘Cantinflas’ se convirtió en uno de los acontecimientos artísticos más recordados de la época, consolidando su enorme popularidad en América Latina y el vínculo especial que mantenía con el Perú.

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13 de mayo de 1978 - muere Juan Criado, campeón peruano y difusor de la música negra en el Perú

Juan Criado Delgado falleció dejando un legado repartido entre el fútbol y la música, tras conquistar títulos nacionales y promover la música negra peruana en radios y escenarios. (Universitario de Deportes)

El 13 de mayo de 1978 falleció Juan Criado Delgado, destacado futbolista, compositor y cantautor chalaco que dejó huella tanto en el deporte como en la música peruana.

Integró clubes históricos como Universitario de Deportes, Deportivo Municipal y Sporting Tabaco, conquistando cuatro títulos nacionales y participando en el recordado Combinado del Pacífico que realizó una gira por Europa en los años treinta.

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Tras retirarse del fútbol, se dedicó a la música y se convirtió en importante difusor de la música negra peruana. Compuso más de treinta canciones y participó en reconocidas radioemisoras y agrupaciones criollas del país.

13 de mayo de 1999 - Perú y Ecuador sellan su frontera definitiva tras más de 150 años de conflicto

Perú y Ecuador cerraron definitivamente su frontera común al colocar el último hito en Lagartococha, poniendo fin a décadas de tensiones y disputas territoriales. (Revista Embajador)

El 13 de mayo de 1999, Perú y Ecuador colocaron el último hito fronterizo en la zona de Lagartococha, cerrando oficialmente un conflicto limítrofe que se prolongó por más de siglo y medio.

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La instalación del hito 30 marcó el final del proceso de delimitación derivado del Acta de Brasilia firmada en 1998, tras la guerra del Cenepa de 1995. El acuerdo contó con el respaldo de Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos como países garantes.

Desde entonces, ambas naciones fortalecieron relaciones de cooperación e integración, dejando atrás décadas de tensiones diplomáticas y enfrentamientos militares en la Cordillera del Cóndor.

13 de mayo de 2004 - muere Serafina Quinteras, figura esencial de la música y literatura criolla peruana

Autora de valses emblemáticos y referente del costumbrismo nacional, Serafina Quinteras dejó una profunda huella en la cultura popular y la identidad criolla peruana. (GEC)

El 13 de mayo de 2004 falleció en Lima Serafina Quinteras, seudónimo de Esmeralda Gonzales Castro, reconocida escritora, periodista, poeta y compositora vinculada al desarrollo de la música criolla peruana.

Destacó por crear valses emblemáticos como “Muñeca Rota” y “Parlamanías”, además de impulsar el humor y el costumbrismo desde diarios y revistas nacionales. A lo largo de su trayectoria utilizó diversos seudónimos y colaboró activamente en medios escritos y radiales.

También fue madre de la poeta Blanca Varela y una de las principales difusoras de la identidad criolla femenina en el Perú del siglo XX.

13 de mayo de 2007 - tragedia del Grupo Néctar enluta a la cumbia peruana tras fatal accidente en Argentina

La tragedia del Grupo Néctar conmocionó al Perú luego de que la agrupación sufriera un fatal accidente en Buenos Aires cuando viajaba rumbo a una presentación musical. (Andina)

El 13 de mayo de 2007, la música peruana quedó marcada por la tragedia del Grupo Néctar, cuyos integrantes fallecieron en un accidente ocurrido en la autopista 25 de Mayo, en Buenos Aires.

La combi que trasladaba a la agrupación perdió el control, chocó, cayó desde un puente y terminó incendiándose sobre una cancha de pádel. Entre las 13 víctimas se encontraba Johnny Orosco, líder y voz principal del grupo, además de músicos, representantes y el conductor.

Néctar atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera y viajaba rumbo a una presentación en La Plata cuando ocurrió el fatal accidente.

13 de mayo - Día del Químico Farmacéutico Peruano

El Día del Químico Farmacéutico Peruano reconoce la labor de estos profesionales en la investigación, elaboración y control de medicamentos para proteger la salud pública. (Andina)

Cada 13 de mayo se celebra en el Perú el Día del Químico Farmacéutico, fecha destinada a reconocer el aporte de estos profesionales en la salud pública, la investigación científica y el control de medicamentos.

La conmemoración recuerda la creación de la primera organización profesional farmacéutica del país y destaca el rol de los especialistas en la elaboración, supervisión y distribución segura de productos farmacéuticos. Además de trabajar en farmacias y hospitales, los químicos farmacéuticos participan en laboratorios, industrias y programas sanitarios.

Su labor resulta fundamental para garantizar tratamientos adecuados, prevenir riesgos y contribuir al bienestar de la población peruana mediante el uso responsable de medicamentos.