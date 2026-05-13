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La ‘joya’ del Lille elige destino: Matías Fernández-Pardo se inclina por Bélgica y apunta al Mundial 2026

El delantero de 21 años habría optado por integrarse al proyecto de los ‘diablos rojos’, dejando atrás el interés de España, y quedaría en la órbita de una posible convocatoria para la cita mundialista en Norteamérica

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Matías Fernández-Pardo se inclina por Bélgica y apunta al Mundial 2026
Matías Fernández-Pardo se inclina por Bélgica y apunta al Mundial 2026. Crédito: REUTERS

Matías Fernández-Pardo ya habría tomado una decisión clave en su carrera internacional: representar a la selección de Bélgica a nivel absoluto, dejando de lado la opción de sumarse al proceso de España, que también venía siguiendo de cerca su evolución en el fútbol europeo.

El delantero, que atraviesa un buen momento en el Lille de Francia gracias a su crecimiento sostenido y su aporte ofensivo en la Ligue 1, habría iniciado los trámites correspondientes ante la FIFA para formalizar su cambio de federación. Con ello, quedaría habilitado para ser considerado por el combinado belga en el proceso rumbo al Mundial 2026.

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Bélgica acelera el proyecto y asegura al atacante

La federación de Bélgica habría tomado la delantera en la disputa por el futbolista, manteniendo un seguimiento constante y presentándole un proyecto deportivo enfocado en su desarrollo inmediato dentro del seleccionado. Ese acompañamiento habría sido determinante para inclinar la decisión del jugador.

Fernández-Pardo ya había tenido experiencia previa en procesos juveniles con este combinado europeo, lo que facilitó el vínculo y fortaleció su cercanía con el proyecto que ahora busca integrarlo de forma definitiva a la selección mayor.

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En ese contexto, el interés de este país no solo se limitó a la observación del jugador, sino que también incluyó una planificación a futuro en la que es considerado una pieza de recambio importante dentro de una nueva generación que apunta a consolidarse de cara a los próximos torneos internacionales.

La selección de Bélgica ya le dio la bienvenida a Matías Fernández-Pardo.
La selección de Bélgica ya le dio la bienvenida a Matías Fernández-Pardo. Crédito: Captura

Del otro lado, la selección española mantenía al atacante dentro de su radar como una opción a futuro, considerando su evolución en el fútbol francés y su perfil ofensivo. Sin embargo, la competencia directa con Bélgica y la necesidad del jugador de definir su camino terminaron siendo factores decisivos.

El atacante contaba con la posibilidad de representar a más de un país debido a su doble nacionalidad, lo que le permitió evaluar distintas alternativas antes de inclinarse por una decisión final. España, pese a su interés, no habría logrado avanzar con la misma intensidad en el proyecto deportivo ofrecido.

Una elección marcada por el proyecto deportivo

La decisión de Fernández-Pardo estaría influenciada principalmente por la claridad del proyecto deportivo que le habrían presentado, el cual le ofrecería mayores opciones de integración al proceso de selección en el corto plazo.

El delantero busca consolidarse en el fútbol europeo y considera que este paso puede ayudarlo a ganar continuidad a nivel internacional, además de potenciar su crecimiento en paralelo a su desempeño en el Lille, donde viene sumando protagonismo.

En el plano de clubes, atraviesa un buen momento en el Lille, donde ha mostrado evolución en su juego con velocidad, desequilibrio y presencia en ataque. Ese rendimiento ha sido uno de los factores que impulsó el interés de ambas selecciones.

En sus últimos diez encuentros de Ligue 1, el atacante de 21 años ha sumado cinco goles y dos asistencias, siendo clave en la buena racha del Lille, que consiguió siete victorias y tres empates en ese tramo. Estos resultados impulsaron al equipo hasta el tercer lugar de la tabla, posicionándose momentáneamente en zona de clasificación a la próxima edición de la Champions League.

Soccer Football - Ligue 1 - AS Monaco v Lille - Stade Louis II, Monaco - May 10, 2026 Lille's Matias Fernandez-Pardo in action REUTERS/Alexandre Dimou
Soccer Football - Ligue 1 - AS Monaco v Lille - Stade Louis II, Monaco - May 10, 2026 Lille's Matias Fernandez-Pardo in action REUTERS/Alexandre Dimou

Bélgica suma una pieza clave para el futuro

Con esta decisión, Bélgica incorpora a un atacante joven con proyección internacional, mientras España pierde una alternativa dentro de su abanico de talentos en formación. El movimiento también refleja la creciente competencia entre selecciones por captar jugadores con doble nacionalidad en etapas tempranas de sus carreras.

Fernández-Pardo inicia así una nueva etapa en su recorrido internacional, con el desafío de consolidarse en el máximo nivel de selecciones y pelear por un lugar en el proyecto belga rumbo al Mundial 2026. Su elección marca un paso importante en su carrera, que ahora tendrá como objetivo consolidarse tanto en el fútbol de clubes como en el escenario internacional.

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