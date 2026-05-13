Horacio Melgarejo, al tanto de la ”jerarquía” de Alianza Lima, pero alerta de cara al duelo en Cusco: “No vamos a renunciar a nuestro ADN”

Horacio Melgarejo lidera a un Cienciano que compite la parte alta de la Liga 1 y el Grupo B de la Copa Sudamericana. Crédito: Instagram Cienciano.

El entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, se refirió al decisivo encuentro que enfrentará a su equipo ante Alianza Lima en el estadio Garcilaso de la Vega, con el Torneo Apertura en juego y la posibilidad de recortar la distancia actual de cuatro puntos a solo una unidad, o, por el contrario, ver cómo el conjunto de Pablo Guede se encamina de manera definitiva al título. El técnico argentino dejó claro que, pese a reconocer la calidad de su rival, su equipo mantendrá intacta su identidad futbolística.

“Sabemos del encuentro que tenemos por delante. Un gran equipo con jugadores de muchísima jerarquía, pero una vez que entramos 11 contra 11 les vamos a demostrar de qué está hecho Cienciano”, afirmó Melgarejo en diálogo con el programa ‘Juego en Corto’. El entrenador enfatizó que no modificarán su propuesta: “No vamos a renunciar a nuestro ADN. Vamos a presionar alto y tratar de darle velocidad al juego porque sabemos que a los equipos de Lima les cuesta un poco adaptarse”.

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La expectativa en Cusco es máxima. El duelo no solo puede cambiar el panorama en la tabla, sino que podría definir buena parte del destino del Torneo Apertura 2026. Mientras Alianza Lima busca consolidar su ventaja y acercarse al primer trofeo del año, Cienciano apuesta por la localía y la presión en altura para alimentar su sueño.

La tabla de posiciones de la Liga 1 2026 muestra a Alianza Lima en el primer lugar con 33 puntos, seguido por Chankas CYC y Cienciano después de 14 partidos disputados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antoni, afuera; Advíncula regresa

En la previa del choque, Alianza Lima deberá afrontar una baja sensible en su línea defensiva. El central uruguayo Mateo Antoni no podrá ser de la partida tras recibir su quinta tarjeta amarilla en el campeonato, lo que implica una suspensión automática. La noticia fue confirmada por el propio Pablo Guede, quien expresó su incomodidad en conferencia de prensa tras el empate ante Sporting Cristal, insinuando que las amonestaciones a jugadores titulares en esta etapa final parecen poco casuales.

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Por el lado positivo para los blanquiazules, el equipo recupera a Luis Advíncula, quien cumplió su fecha de suspensión y volverá a la banda derecha en un duelo clave. Este retorno suma experiencia y solvencia a una defensa que tendrá que lidiar con el peso ofensivo de Cienciano en el Garcilaso.

El ‘papá’, en alza

Cienciano llega en un momento anímico favorable, tras sumar victorias agónicas en sus recientes presentaciones por Liga 1. Aunque en el medio sufrió un traspié contundente ante Puerto Cabello en Copa Sudamericana, el equipo ha demostrado carácter y eficacia al momento de definir los partidos en el torneo local. La capacidad de sobreponerse a la adversidad y sumar puntos en los minutos finales ha reforzado la confianza de la plantilla y de su entorno.

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Un gol que vale tres puntos. Nery Bandiera se viste de héroe y anota de cabeza para asegurar el triunfo de Cienciano. ¡Una definición de infarto y una celebración para el recuerdo! | L1MAX

El equipo cusqueño cuenta con tres figuras que serán fundamentales ante Alianza Lima: Neri Bandiera, Carlos Garcés y Alejandro Hohberg. Bandiera se ha transformado en el héroe en partidos recientes, como el disputado ante Comerciantes, donde marcó el tanto de la victoria sobre la hora. Garcés, máximo goleador del equipo, aporta presencia ofensiva y regularidad en el área rival, mientras que Hohberg es el encargado de la generación de juego y maneja los tiempos en ataque. Los tres se potencian jugando en la altura del Cusco y han demostrado una capacidad goleadora que puede complicar a cualquier defensa.

¿Cómo quedaron Alianza Lima y Cienciano en 2025?

Cienciano le tomó la medida a Alianza Lima en 2025, derrotando al entonces cuadro de Néstor Gorosito en los dos torneos del año. En el Apertura, la escuadra cusqueña asaltó Matute y se llevó los tres puntos gracias a un agónico gol de Christian Cueva sobre el cierre del partido.

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La superioridad imperial se repitió en el Clausura 2025 con una victoria por 2-1 en la altura del Cusco. Las anotaciones de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes le dieron los tres puntos al cuadro rojo, que ahora, bajo la dirección de Horacio Melgarejo, buscará mantener esa paternidad.