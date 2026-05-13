Perú Deportes

Mirian Patiño y la vez que una oferta del extranjero fue rechazada a sus espaldas por su entrenador: “Estaba echando humo”

La líbero peruana recordó una oportunidad de jugar fuera del Perú que nunca llegó a concretarse, luego de que la propuesta fuera rechazada sin que ella lo supiera en su momento

Guardar
Google icon
La líbero peruana recordó una oportunidad de jugar fuera del Perú que nunca llegó a concretarse. (Video: Roro Network)

La líbero Mirian Patiño, una de las jugadoras más constantes y exitosas de la Liga Peruana de Vóley en los últimos años, reveló una experiencia poco conocida de su carrera: una oportunidad real de jugar en el extranjero que nunca llegó a concretarse debido a decisiones que no pasaron directamente por ella.

En el podcast ‘Bloqueo y Punto’, la voleibolista contó que, pese a su trayectoria llena de títulos y reconocimientos, nunca pudo dar el salto internacional que siempre soñó. Patiño acumula cinco campeonatos nacionales, una medalla de plata, cuatro de bronce y múltiples distinciones individuales como mejor líbero del torneo local, pero aun así su carrera se desarrolló íntegramente en el Perú.

PUBLICIDAD

La jugadora explicó que recién años después se enteró de que existió un interés concreto desde el extranjero por contar con sus servicios, algo que nunca le fue comunicado en el momento en que ocurrió. “Sí se había dado esa oportunidad de jugar afuera, pero yo no sabía. Yo me enteré al siguiente año que me ofrecieron para irme al extranjero. Hablaron con un entrenador”, relató.

Según su testimonio, la información no llegó directamente a ella, sino a través de terceros, lo que terminó alejándola de la posibilidad de evaluar seriamente la propuesta.

PUBLICIDAD

Mirian Patiño ha sido pentacampeona nacional y buscará un sexto título en su cuenta representando a Universitario.
Mirian Patiño ha sido pentacampeona nacional y buscará un sexto título en su cuenta representando a Universitario. Crédito: Prensa U

Su salida al extranjero la impidió su propio entrenador

Uno de los pasajes más llamativos de su relato fue la intervención del entrenador que tenía en ese momento, quien habría tomado una decisión clave en el proceso sin consultarle previamente a la jugadora. Patiño aseguró que la propuesta internacional fue comunicada al comando técnico, pero la respuesta no fue la esperada.

“Me dijeron: ‘han hablado con tu entrenador y le dijeron para que te vayas a jugar al extranjero’. Y él le dijo que no, que tú te vas a ir cuando él se vaya, porque él te va a llevar a jugar fuera”, contó la voleibolista, aunque evitó revelar la identidad del estratega.

La líbero recordó que la noticia la tomó por sorpresa y con molestia al enterarse de cómo se manejó la situación sin su conocimiento. “No llegué a preguntarle a qué liga pude ir, porque cuando apenas me dijeron eso, yo estaba echando humo”, añadió.

Patiño también cuestionó que nadie haya intentado contactarla directamente, considerando que en la actualidad las redes sociales facilitan ese tipo de comunicaciones entre clubes y deportistas. “¿Es en serio? ¿Por qué no hablaron conmigo? Me hubieran buscado en mis redes o algo”, expresó.

La jugadora lamentó que aquella posibilidad nunca se concretara y que, con el paso del tiempo, no se presentara una oportunidad similar en las mismas condiciones. “Fue algo que se perdió, una oportunidad que yo hubiera querido en su momento. Lastimosamente no se dio, no llegaron directamente hacia mí y se perdió esa oportunidad”, afirmó.

Mirian Patiño fue distinguida como la mejor líbero de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.
Mirian Patiño fue distinguida como la mejor líbero de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa U

Su presente y el manejo de su carrera

Con el paso de los años, Patiño señaló que la gestión de su trayectoria ha pasado a estar más vinculada a su entorno cercano, con el objetivo de evitar situaciones similares a las que vivió anteriormente. En la actualidad, su pareja cumple un papel importante en el manejo de su desarrollo profesional, apoyándola en el análisis de propuestas y en la toma de decisiones deportivas.

“Ahora mi novio es el que está manejándome y está viendo todo lo que es el ámbito deportivo. Siempre él trata de ver lo mejor para mí. Menos mal que en algunas conversaciones que también tuve, él estuvo presente”, comentó.

Finalmente, la líbero reconoció que esta experiencia marcó un antes y un después en su carrera, ya que siempre tuvo la ilusión de competir en el extranjero y medir su nivel en otro contexto competitivo. Aunque su trayectoria en el Perú ha sido exitosa y llena de títulos, Patiño dejó en claro que aquella oportunidad perdida sigue siendo uno de los episodios que más recuerda con cierta frustración.

Temas Relacionados

Mirian PatiñoUniversitario Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Agustín Graneros se marcha del Deportivo Garcilaso: salida de mutuo acuerdo tras una discreta estancia

El delantero argentino, llegado como fichaje de peso para la actual temporada, no logró conectar con el plantel toda vez que su contribución en la Liga 1 2026 fue francamente nula

Agustín Graneros se marcha del Deportivo Garcilaso: salida de mutuo acuerdo tras una discreta estancia

Horacio Melgarejo, al tanto de la ”jerarquía” de Alianza Lima, pero alerta de cara al duelo en Cusco: “No vamos a renunciar a nuestro ADN”

El ’papá’ y los ’blanquiazules’ protagonizarán un compromiso crucial este sábado en el Garcilaso de la Vega que puede añadirle una cuota importante de dramatismo al último tramo del primer certamen de la temporada

Horacio Melgarejo, al tanto de la ”jerarquía” de Alianza Lima, pero alerta de cara al duelo en Cusco: “No vamos a renunciar a nuestro ADN”

La ‘joya’ del Lille elige destino: Matías Fernández-Pardo se inclina por Bélgica y apunta al Mundial 2026

El delantero de 21 años habría optado por integrarse al proyecto de los ‘diablos rojos’, dejando atrás el interés de España, y quedaría en la órbita de una posible convocatoria para la cita mundialista en Norteamérica

La ‘joya’ del Lille elige destino: Matías Fernández-Pardo se inclina por Bélgica y apunta al Mundial 2026

Sandy Dorador antes de disputar el Alianza Lima vs Universitario por Liga Femenina: “Un clásico más en casa, daré lo mejor”

La capitana ‘blanquiazul’ remarcó la importancia de jugar ante ‘cremas’ en Matute, expresó su satisfacción por vivir otro clásico junto a la hinchada y alertó sobre la precariedad de los escenarios en la Liga Femenina

Sandy Dorador antes de disputar el Alianza Lima vs Universitario por Liga Femenina: “Un clásico más en casa, daré lo mejor”

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Lejos de ser un veterano declinante, el ‘Pirata’ sigue goleando en la máxima categoría de Perú y por ello ha sido sondeado por los ‘santos’, quienes requieren de un ‘killer’ para retornar a la Liga 1

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez figura como precandidato a regidor por San Borja para las elecciones municipales 2026

Roberto Sánchez figura como precandidato a regidor por San Borja para las elecciones municipales 2026

Alertan sobre riesgos en nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, enviada a cuarto intermedio en el Congreso

Así votaron los peruanos en el extranjero: JEE proclama los resultados internacionales al 100% de Elecciones Perú 2026

Roberto Sánchez ante pedido fiscal de cárcel: “El fraude como delito fue archivado. No es juicio oral, es una audiencia más”

Arnold Castillo, el hijo tiktoker de Pedro Castillo, da su primera entrevista desde su asilo en México a José Domingo Pérez

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es la joven de 22 años y examiga de Monserrat Seminario captada con Melcochita en salsoteca?

¿Quién es la joven de 22 años y examiga de Monserrat Seminario captada con Melcochita en salsoteca?

Melcochita responde tras rumores de romance con su ‘enfermera’: “Me estaba midiendo la presión”

Magaly Medina enfrenta a ‘La Manada’ por recordar deuda a Jefferson Farfán: “Díganle que le pague a su hija”

Rodrigo González revela encuentro con Darinka Ramírez comprando cartera de más de 7 mil soles tras pedir pensión a Farfán

Hija de Pamela López defiende a su madre y denuncia presión de Christian Cueva: “Mi abuela le tiene miedo a ese señor”

DEPORTES

Agustín Graneros se marcha del Deportivo Garcilaso: salida de mutuo acuerdo tras una discreta estancia

Agustín Graneros se marcha del Deportivo Garcilaso: salida de mutuo acuerdo tras una discreta estancia

Horacio Melgarejo, al tanto de la ”jerarquía” de Alianza Lima, pero alerta de cara al duelo en Cusco: “No vamos a renunciar a nuestro ADN”

La ‘joya’ del Lille elige destino: Matías Fernández-Pardo se inclina por Bélgica y apunta al Mundial 2026

Sandy Dorador antes de disputar el Alianza Lima vs Universitario por Liga Femenina: “Un clásico más en casa, daré lo mejor”

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo