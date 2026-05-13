Mirian Patiño y la vez que una oferta del extranjero fue rechazada a sus espaldas por su entrenador: “Estaba echando humo”

La líbero peruana recordó una oportunidad de jugar fuera del Perú que nunca llegó a concretarse. (Video: Roro Network)

La líbero Mirian Patiño, una de las jugadoras más constantes y exitosas de la Liga Peruana de Vóley en los últimos años, reveló una experiencia poco conocida de su carrera: una oportunidad real de jugar en el extranjero que nunca llegó a concretarse debido a decisiones que no pasaron directamente por ella.

En el podcast ‘Bloqueo y Punto’, la voleibolista contó que, pese a su trayectoria llena de títulos y reconocimientos, nunca pudo dar el salto internacional que siempre soñó. Patiño acumula cinco campeonatos nacionales, una medalla de plata, cuatro de bronce y múltiples distinciones individuales como mejor líbero del torneo local, pero aun así su carrera se desarrolló íntegramente en el Perú.

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La jugadora explicó que recién años después se enteró de que existió un interés concreto desde el extranjero por contar con sus servicios, algo que nunca le fue comunicado en el momento en que ocurrió. “Sí se había dado esa oportunidad de jugar afuera, pero yo no sabía. Yo me enteré al siguiente año que me ofrecieron para irme al extranjero. Hablaron con un entrenador”, relató.

Según su testimonio, la información no llegó directamente a ella, sino a través de terceros, lo que terminó alejándola de la posibilidad de evaluar seriamente la propuesta.

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Mirian Patiño ha sido pentacampeona nacional y buscará un sexto título en su cuenta representando a Universitario. Crédito: Prensa U

Su salida al extranjero la impidió su propio entrenador

Uno de los pasajes más llamativos de su relato fue la intervención del entrenador que tenía en ese momento, quien habría tomado una decisión clave en el proceso sin consultarle previamente a la jugadora. Patiño aseguró que la propuesta internacional fue comunicada al comando técnico, pero la respuesta no fue la esperada.

“Me dijeron: ‘han hablado con tu entrenador y le dijeron para que te vayas a jugar al extranjero’. Y él le dijo que no, que tú te vas a ir cuando él se vaya, porque él te va a llevar a jugar fuera”, contó la voleibolista, aunque evitó revelar la identidad del estratega.

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La líbero recordó que la noticia la tomó por sorpresa y con molestia al enterarse de cómo se manejó la situación sin su conocimiento. “No llegué a preguntarle a qué liga pude ir, porque cuando apenas me dijeron eso, yo estaba echando humo”, añadió.

Patiño también cuestionó que nadie haya intentado contactarla directamente, considerando que en la actualidad las redes sociales facilitan ese tipo de comunicaciones entre clubes y deportistas. “¿Es en serio? ¿Por qué no hablaron conmigo? Me hubieran buscado en mis redes o algo”, expresó.

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La jugadora lamentó que aquella posibilidad nunca se concretara y que, con el paso del tiempo, no se presentara una oportunidad similar en las mismas condiciones. “Fue algo que se perdió, una oportunidad que yo hubiera querido en su momento. Lastimosamente no se dio, no llegaron directamente hacia mí y se perdió esa oportunidad”, afirmó.

Mirian Patiño fue distinguida como la mejor líbero de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa U

Su presente y el manejo de su carrera

Con el paso de los años, Patiño señaló que la gestión de su trayectoria ha pasado a estar más vinculada a su entorno cercano, con el objetivo de evitar situaciones similares a las que vivió anteriormente. En la actualidad, su pareja cumple un papel importante en el manejo de su desarrollo profesional, apoyándola en el análisis de propuestas y en la toma de decisiones deportivas.

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“Ahora mi novio es el que está manejándome y está viendo todo lo que es el ámbito deportivo. Siempre él trata de ver lo mejor para mí. Menos mal que en algunas conversaciones que también tuve, él estuvo presente”, comentó.

Finalmente, la líbero reconoció que esta experiencia marcó un antes y un después en su carrera, ya que siempre tuvo la ilusión de competir en el extranjero y medir su nivel en otro contexto competitivo. Aunque su trayectoria en el Perú ha sido exitosa y llena de títulos, Patiño dejó en claro que aquella oportunidad perdida sigue siendo uno de los episodios que más recuerda con cierta frustración.

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