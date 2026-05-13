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Así votaron los peruanos en el extranjero: JEE proclama los resultados internacionales al 100% de Elecciones Perú 2026

Más de 1,19 millones de ciudadanos estaban habilitados para sufragar pero solo 411 mil acudieron a las urnas, revelando una baja participación y altos niveles de votos en blanco

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El proceso incluyó más de 2.500 mesas instaladas en distintos continentes, aunque 48 no llegaron a funcionar por problemas logísticos y falta de personal. // Video: TVPeru Noticias

El proceso de las Elecciones Generales 2026 en Perú avanza hacia una etapa clave tras la proclamación de resultados en uno de los segmentos más observados: el voto de peruanos en el extranjero. Este martes 12 de mayo, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 oficializó los cómputos luego de revisar actas observadas y recibir el consolidado final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En este escenario, los resultados confirman una tendencia que ya se perfilaba en el conteo preliminar: Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, lideró la votación internacional con el 24,9% de votos válidos, seguido por Keiko Fujimori y Carlos Álvarez, en un proceso que también evidenció altos niveles de ausentismo y votos no válidos entre los connacionales residentes en el exterior.

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Resultados oficiales del voto extranjero: quién ganó fuera del Perú

Elecciones 2026 - Voto en el extranjero - Cancillería - JNE - Perú - 11 abril
Imagen ilustrativa: IA Infobae

El Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, presidido por Maruja Hermoza Castro, llevó a cabo una audiencia pública en la que se proclamaron los resultados tras la resolución de cada acta observada. Este organismo tiene una función particular dentro del sistema electoral: procesar y validar los votos emitidos por peruanos en los cinco continentes.

De acuerdo con el reporte final de la ONPE, al 100% de actas contabilizadas, los resultados del voto en el extranjero quedaron de la siguiente manera:

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  • Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 76.881 votos (24,9%)
  • Keiko Fujimori: 17,0%
  • Carlos Álvarez: 11,8%

Estos resultados posicionan al candidato de Renovación Popular como el preferido entre los ciudadanos peruanos fuera del territorio nacional, consolidando una ventaja significativa frente a sus principales competidores.

El proceso incluyó la revisión exhaustiva de actas observadas y el análisis legal correspondiente. Tras este procedimiento, el JEE realizó la proclamación descentralizada, mientras que el consolidado general de la elección presidencial será presentado oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante la quincena de mayo.

Alto ausentismo y votos en blanco marcan la jornada en el exterior

Tres mujeres en un centro de votación. Una sonríe detrás de una mesa con papeles electorales. Otra revisa una lista de votantes. Una tercera vota en una cabina ONPE
El JNE crea un jurado especial para el voto exterior y llama a más de un millón de peruanos habilitados a participar el 12 de abril. (Foto: Agencia Andina)

Más allá de los resultados, uno de los aspectos que más ha llamado la atención en estas Elecciones 2026 es el alto nivel de ausentismo entre los peruanos en el extranjero, un fenómeno que vuelve a poner en debate las condiciones del voto fuera del país.

Según las cifras oficiales, de un padrón de 1.192.224 electores, solo 411.077 ciudadanos acudieron a votar, lo que refleja una participación considerablemente baja. Este escenario estuvo acompañado de un número importante de votos no válidos:

  • 74.792 votos en blanco (18,2%)
  • 28.323 votos nulos (6,9%)

Estos indicadores evidencian no solo dificultades logísticas, sino también posibles niveles de desinterés o indecisión política entre los electores peruanos en el exterior.

En cuanto a la organización del proceso, se instalaron 2,543 mesas de sufragio, aunque 48 no pudieron abrirse, principalmente por la ausencia de miembros de mesa y factores externos reportados en regiones de África y Asia.

El Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 tiene la responsabilidad exclusiva de procesar estos votos internacionales, lo que implica coordinar información proveniente de distintos husos horarios, sistemas electorales y condiciones logísticas diversas. Esta complejidad convierte al voto extranjero en uno de los componentes más desafiantes del proceso electoral.

Mientras tanto, otros distritos electorales dentro del país también avanzan con sus proclamaciones. En Lima Centro 1, por ejemplo, se reportó un desarrollo fluido con más de 1.800 mesas instaladas, mientras que en regiones como Trujillo se alcanzó un 86,1% de votos válidos, evidenciando contrastes importantes respecto al comportamiento del electorado en el extranjero.

La proclamación de estos resultados marca un paso decisivo en el cronograma electoral, en el que cada avance acerca al país a la definición oficial del nuevo escenario político tras las Elecciones Generales 2026.

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