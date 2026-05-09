ONPE al 99.349% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

El voto del sur para Roberto Sánchez

El candidato de Juntos por el Perú construyó su primera vuelta sobre un despliegue territorial amplio y con lógica regional: recorrió las 25 regiones y 67 provincias, con cinco visitas a Cusco y tres a Puno, Huancavelica, Junín y Piura. Esta estrategia, inspirada en el llamado “eslogan de la ruta castillista” que llevó a Pedro Castillo a la presidencia en 2021, le permitió acumular votos en el sur y el centro, pero también expuso su principal talón de Aquiles: en Lima, la región con mayor peso electoral del país, solo realizó dos visitas, lo que se tradujo en una votación capitalina débil absorbida principalmente por Fujimori y López Aliaga.