Dalia Durán no quiere ver libre a John Kelvin: “Por más habeas corpus que presenten, ese hombre no va a salir”

Dalia Durán arremete contra John Kelvin. (Foto: Instagram)

Dalia Durán dio a conocer que tiene más pruebas contra John Kelvin, las suficientes como para no permitir que su caso sea llevado a una segunda instancia, en el que se pretendería bajar los años de condena, pues como se recuerda, en la actualidad debe de cumplir 21 años en la cárcel.

La molestia de la cubana se da luego que Doris Sarmiento, prima de la cantante, saliera a declarar contra la mamá de los hijos del cumbiambero, señalando que sale en diferentes medios de comunicación haciéndose la ‘víctima’ debido a que desea más dinero. “ Se hace la víctima porque quiere plata ¡Nunca le gustó trabajar! ”.

Tras escuchar las declaraciones del familiar de John Kelvin, Dalia Durán salió a responder, revelando que el cumbiambero era un padre ausente, por lo que ella era la persona encargada de velar por el bienestar de los pequeños.

“Ustedes más que nadie saben cuánto yo ayudé a ese hombre, cuánto le apañé en varias cosas. Ahora se quiere hacer el gran padre y el pobrecito, cuando ni siquiera se preocupa por los niños”, expresó.

Asimismo, en el audio difundido por el programa Amor y Fuego, la cubana sostuvo que tendría pruebas que dejarían mal parado al padre de sus cuatro hijos, además que ni con el habeas corpus presentado por su abogado saldría de la cárcel.

“ Yo tengo muchísimas cosas que tú ni nadie están enteradas y, por favor, ojalá no me hagan sacarlas, porque de verdad van a quedar mal parados y por más habeas corpus que presenten, ese hombre no va a salir de ahí ”, sentenció.

Cabe mencionar que John Kelvin hace unos días le mandó una carta a su aun esposa para pedirle que apoye el evento benéfico que le vienen realizando sus amigos músicos. De acuerdo al cantante, si ella lo ayuda, este le dará una parte de las ganancias para que pueda abrir su propio negocio.

Lejos de aceptar la propuesta del padre de sus hijos, Dalia Durán salió a mostrar la carta que le llegó, causando gran indignación entre todos los que lo vieron, pues consideran que estarían buscando manipularla para que cambie de opinión.

“ Calma tu ira, yo soy el padre de tus hijos de por vida. (...) Esto es difícil para todos, no solo para ti y más aún para nuestros hijos, ellos no merecen esto. (...) Ahora sabes que no es fácil la vida y más aún con una carga familia”, escribió.

La cubana no se intimidó ante las amenazas de la prima de John Kelvin y aseguró que tiene pruebas para dejarlo sin posibilidad de una apelación a su sentencia.

RODRIGO Y GIGI INDIGNADOS CON LA CARTA

Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de Amor y Fuego, al tomar conocimiento de la carta que le envió John Kelvin a Dalia Durán, no pudieron evitar mostrar su indignación al saber que el cumbiambero busca manipular a su esposa desde la cárcel.

Las figuras de televisión le recordaron al cantante que se encuentra preso por sus propias acciones, pues fue él quien golpeó de manera agresiva a la mamá de sus hijos y por el que se encuentra en la cárcel actualmente.

