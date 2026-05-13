Gabriel Meneses sufre fuerte accidente en ‘Esto es guerra’ y preocupa diagnóstico: “Tiene fractura en las vértebras”

El participante de 'Esto es Guerra', Gabriel Meneses, sufrió una aparatosa caída durante una de las competencias del reality. La conductora Magaly Medina muestra las imágenes del accidente que le provocó la fractura de una o dos vértebras. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ este 12 de mayo, la conductora Magaly Medina abordó sobre el fuerte accidente que sufrió Gabriel Meneses durante una de las competencias de Esto es guerra.

Lo que inicialmente parecía una prueba más dentro del programa terminó convirtiéndose en un delicado episodio que encendió las alarmas tanto entre los participantes como entre los televidentes, luego de que el joven terminara con fracturas en la columna tras una aparatosa caída.

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Magaly no dudó en cuestionar la peligrosidad de este tipo de retos físicos dentro de los realities de competencia. “¿Vieron lo que pasó en Esto es guerra? Este chico, que yo no sabía que era un guerrerito, porque hay varios desconocidos. Solo es el hijo de Javier Meneses, que en alguna época tuviera un programa, podríamos decir de Educación Física, un programa de gimnasia, de ejercicios aeróbicos, hace muchos años”, indicó.

Gabriel Meneses podría ser operado tras fuerte accidente en reality de competencia. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, más allá de las referencias familiares, el foco de la conversación estuvo centrado en la gravedad del accidente que sufrió Gabriel durante una de las pruebas físicas del programa. Las imágenes mostraron el preciso instante en el que el joven cayó violentamente e impactó contra el borde de la piscina.

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“Él en uno de estos retos físicos que tienen, sufrió una caída bastante fuerte. Miren ahí. Es el de rojo. Y cae muy mal”, comentó Magaly mientras analizaban las imágenes en cámara lenta dentro del programa.

La conductora explicó que, según las declaraciones del propio concursante, el impacto le habría provocado la fractura de una o dos vértebras, situación que aún seguía siendo evaluada por los médicos mediante una resonancia magnética. “Tiene fracturadas una o dos vértebras, según lo que él mismo ha dicho esta noche en Esto es guerra. Dice que siente los pies, pero que no sabe todavía el diagnóstico final. Le acaban de hacer una resonancia y los médicos decidirán si tienen o no que operar”, detalló.

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Gabriel Meneses podría ser operado tras fuerte accidente en reality de competencia. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Tendrá seguro?

“Este tipo de programas corren ese terrible riesgo, porque son alturas hechas para profesionales de la gimnasia, para realmente atletas, pero la mayoría de ellos son solo gente aficionada que se la pasa en un gimnasio levantando pesas, haciendo ejercicios, pero eso no es suficiente para las contorsiones que a veces tienen que hacer”, señaló.

Asimismo, remarcó que el borde de la piscina habría tenido un papel determinante en la gravedad del golpe. “Ese borde de la piscina no estaba lo suficientemente protegido como para no impactarle de esa manera, porque es la velocidad a la que él ha caído en esa punta”, comentó la conductora, precisando que el impacto pudo tener consecuencias mucho más graves.

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Magaly incluso recordó el peligro que representa cualquier lesión relacionada con la columna vertebral y el riesgo de quedar con secuelas permanentes. “Cuando te afectas la columna, puedes olvidarte de volver a caminar en toda tu vida”, expresó con evidente preocupación.

Además, la periodista consideró que programas como ‘Esto es guerra’ deberían contar con coberturas médicas completas para responder ante accidentes de este nivel. “Supongo que Esto es guerra tendrá un seguro médico, tendrá un seguro que cubra todo este tipo de percances a cualquiera de los integrantes de ese programa”, añadió.

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Gabriel Meneses podría ser operado tras fuerte accidente en reality de competencia. Captura: Magaly TV La Firme.

Padre de Gabriel Meneses se pronuncia

Las declaraciones de Magaly fueron reforzadas por el testimonio del padre del joven, Javier Meneses, quien habló visiblemente afectado sobre el estado de salud de su hijo y reveló detalles del diagnóstico preliminar.

“Le han hecho una tomografía que no es cien por ciento exacta. Hay una fractura en la L2, que es como una vértebra. Está jodido”, declaró preocupado. El exconductor también confirmó que los médicos ya habían advertido sobre la posibilidad de una intervención quirúrgica debido a la gravedad del golpe.

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“Ahora con la resonancia vamos a ver, pues, porque el doctor en la mañana dijo: ‘Mira, lo más posible es que te operemos’”, contó. Javier Meneses explicó además que Gabriel no quería someterse a una cirugía debido a su juventud y al temor natural frente a una lesión tan delicada.

“Y obviamente él no quiere operarse, ¿no? Porque joven, imagínate, que se golpeó feo, feo se golpeó”, manifestó. El padre del exchico reality también recordó el dramático momento posterior a la caída y reveló que el dolor era prácticamente insoportable para su hijo. “Pero con unos dolores, gritaba de dolor”, dijo con evidente angustia.

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Gabriel Meneses podría ser operado tras fuerte accidente en reality de competencia. Captura: Magaly TV La Firme.

Horas después del accidente, Gabriel Meneses apareció frente a las cámaras de ‘Esto es guerra’ para explicar personalmente cómo se encontraba y dar algunos detalles sobre su estado de salud. Aunque intentó mostrarse tranquilo y fuerte, sus declaraciones reflejaron la intensidad del dolor que experimentó tras el impacto.

“Tengo fractura en las vértebras. Bueno, ahorita me están trayendo los resultados de la resonancia y se ve si es fractura en una o en dos, pero de que hay fractura, hay fractura”, confirmó el joven competidor.

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Pese a la gravedad del diagnóstico, Gabriel resaltó que uno de los aspectos que más tranquilidad le daba era mantener movilidad en sus extremidades. “Lo que me tranquiliza es que puedo mover todo”, explicó.

El joven también describió el preciso instante del accidente y cómo sintió el impacto en su cuerpo al caer. “Al caer me golpeé con mi propia rodilla y como que eso me noqueó un poquito. Sentí todo el corrientazo atrás y era un dolor que me dejó en shock”, relató. Incluso confesó que, pese al dolor extremo, no pudo reaccionar de inmediato ni expresar lo que sentía. “No, no, no grité, no lloré, no, ni nada, cero. Simplemente estaba como que concentrado en respirar, porque el dolor fue cherizo, indescriptible”, sostuvo.

Gabriel Meneses podría ser operado tras fuerte accidente en reality de competencia. Captura: Magaly TV La Firme.