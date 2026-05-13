Agustín Graneros se marcha del Deportivo Garcilaso: salida de mutuo acuerdo tras una discreta estancia

Agustín Graneros se marchó del Deportivo Garcilaso. - Crédito: Paolo Vallejo

La permanencia de Agustín Graneros en Deportivo Garcilaso acabó de forma abrupta. A pesar de que el delantero argentino, de 24 años, contaba con un vínculo vigente por el presente curso, ambas partes decidieron ponerle punto final al contrato, a falta de tres jornadas para la conclusión del Torneo Apertura 2026.

Aunque no han salido a la luz los argumentos que obligaron a la interrupción laboral de Graneros, se intuye que su escasa contribución con el ‘pedacito de cielo’ pesó demasiado para la decisión. La apuesta de la dirección deportiva por el argentino en reemplazo de Pablo Erustes, finalmente, no dio réditos.

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Agustín Graneros permaneció cinco meses en Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

En su primer ejercicio en el fútbol peruano, representando a Alianza Atlético, Agustín Graneros sorprendió por su esplendorosa irrupción goleadora, registrando 14 goles y 6 asistencias en 36 apariciones. Así pues, se esperaba que en Cusco replicara un rendimiento similar, pero nada de eso sucedió.

En concreto, el nacido en la localidad de Tucumán se la ha pasado en blanco con Deportivo Garcilaso en los 14 juegos en los que estuvo presente. Conviene mencionar que desde hace dos meses perdió sitio y se volvió un habitual recambio. En su último partido apenas jugó un minuto. Tal vez era el preludio de un adiós ya confirmado.

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La acción sucedió en el lance contra Alianza Lima, en Cusco. | VIDEO: L1MAX

Comunicado

El Club Deportivo Garcilaso comunica a la prensa deportiva, hinchas y a la opinión pública en general que nuestra institución y el futbolista Agustín Graneros han decidido, de mutuo acuerdo, dar por concluido el vínculo contractual que los unía para la presente temporada.

Esta decisión se ha tomado en los mejores términos, priorizando el bienestar mutuo y teniendo por delante los objetivos deportivos de la institución para lo que resta de la Liga 1 2026.

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Agradecemos a Graneros por la entrega y el profesionalismo mostrado y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos retos profesionales y personales.

Agustín Graneros disputando un partido con Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental. - Crédito: Hugo Leandro

Recuperación

El inicio de la temporada para Deportivo Garcilaso estuvo marcado por una serie de resultados adversos. El equipo se ubicó en las últimas posiciones del campeonato tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana 2026 en la ronda de playoffs, lo que generó preocupación entre los directivos y la afición.

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Ante esta situación, la dirigencia del club optó por finalizar el proceso encabezado por Hernán Lisi, quien no logró encontrar respuestas dentro de la cancha para revertir el mal momento. La salida dejó vacante el cargo de director técnico, abriendo la puerta a nuevas alternativas para el cuerpo técnico.

El increíble final del partido entre Deportivo Garcilaso y Sport Boys. Luis 'Beto' Da Silva anotó dos goles espectaculares en los últimos minutos, primero para empatar y luego para sellar una remontada inolvidable de 3-2.

En este contexto, la institución decidió apostar por la llegada de Sebastián Domínguez. El entrenador argentino fue recibido con escepticismo y resistencia por parte de los hinchas, que dudaban de su capacidad para conducir al equipo. Sin embargo, a través del trabajo y la constancia, el profesional logró modificar el rumbo del plantel, sentando las bases para una progresiva recuperación futbolística.

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Actualmente, Deportivo Garcilaso ha logrado posicionarse en la zona alta del Torneo Apertura 2026, acumulando 19 unidades. El principal referente del equipo es Beto da Silva, quien ha sido postulado para regresar a la selección peruana gracias a su desempeño destacado durante el certamen.