Perú Deportes

Agustín Graneros se marcha del Deportivo Garcilaso: salida de mutuo acuerdo tras una discreta estancia

El delantero argentino, llegado como fichaje de peso para la actual temporada, no logró conectar con el plantel toda vez que su contribución en la Liga 1 2026 fue francamente nula

Guardar
Google icon
Agustín Graneros se marchó del Deportivo Garcilaso. - Crédito: Paolo Vallejo
Agustín Graneros se marchó del Deportivo Garcilaso. - Crédito: Paolo Vallejo

La permanencia de Agustín Graneros en Deportivo Garcilaso acabó de forma abrupta. A pesar de que el delantero argentino, de 24 años, contaba con un vínculo vigente por el presente curso, ambas partes decidieron ponerle punto final al contrato, a falta de tres jornadas para la conclusión del Torneo Apertura 2026.

Aunque no han salido a la luz los argumentos que obligaron a la interrupción laboral de Graneros, se intuye que su escasa contribución con el ‘pedacito de cielo’ pesó demasiado para la decisión. La apuesta de la dirección deportiva por el argentino en reemplazo de Pablo Erustes, finalmente, no dio réditos.

PUBLICIDAD

Agustín Graneros permaneció cinco meses en Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión
Agustín Graneros permaneció cinco meses en Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

En su primer ejercicio en el fútbol peruano, representando a Alianza Atlético, Agustín Graneros sorprendió por su esplendorosa irrupción goleadora, registrando 14 goles y 6 asistencias en 36 apariciones. Así pues, se esperaba que en Cusco replicara un rendimiento similar, pero nada de eso sucedió.

En concreto, el nacido en la localidad de Tucumán se la ha pasado en blanco con Deportivo Garcilaso en los 14 juegos en los que estuvo presente. Conviene mencionar que desde hace dos meses perdió sitio y se volvió un habitual recambio. En su último partido apenas jugó un minuto. Tal vez era el preludio de un adiós ya confirmado.

PUBLICIDAD

La acción sucedió en el lance contra Alianza Lima, en Cusco. | VIDEO: L1MAX

Comunicado

El Club Deportivo Garcilaso comunica a la prensa deportiva, hinchas y a la opinión pública en general que nuestra institución y el futbolista Agustín Graneros han decidido, de mutuo acuerdo, dar por concluido el vínculo contractual que los unía para la presente temporada.

Esta decisión se ha tomado en los mejores términos, priorizando el bienestar mutuo y teniendo por delante los objetivos deportivos de la institución para lo que resta de la Liga 1 2026.

Agradecemos a Graneros por la entrega y el profesionalismo mostrado y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos retos profesionales y personales.

Agustín Graneros disputando un partido con Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental. - Crédito: Hugo Leandro
Agustín Graneros disputando un partido con Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental. - Crédito: Hugo Leandro

Recuperación

El inicio de la temporada para Deportivo Garcilaso estuvo marcado por una serie de resultados adversos. El equipo se ubicó en las últimas posiciones del campeonato tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana 2026 en la ronda de playoffs, lo que generó preocupación entre los directivos y la afición.

Ante esta situación, la dirigencia del club optó por finalizar el proceso encabezado por Hernán Lisi, quien no logró encontrar respuestas dentro de la cancha para revertir el mal momento. La salida dejó vacante el cargo de director técnico, abriendo la puerta a nuevas alternativas para el cuerpo técnico.

El increíble final del partido entre Deportivo Garcilaso y Sport Boys. Luis 'Beto' Da Silva anotó dos goles espectaculares en los últimos minutos, primero para empatar y luego para sellar una remontada inolvidable de 3-2.

En este contexto, la institución decidió apostar por la llegada de Sebastián Domínguez. El entrenador argentino fue recibido con escepticismo y resistencia por parte de los hinchas, que dudaban de su capacidad para conducir al equipo. Sin embargo, a través del trabajo y la constancia, el profesional logró modificar el rumbo del plantel, sentando las bases para una progresiva recuperación futbolística.

Actualmente, Deportivo Garcilaso ha logrado posicionarse en la zona alta del Torneo Apertura 2026, acumulando 19 unidades. El principal referente del equipo es Beto da Silva, quien ha sido postulado para regresar a la selección peruana gracias a su desempeño destacado durante el certamen.

Temas Relacionados

Agustín GranerosDeportivo GarcilasoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Horacio Melgarejo, al tanto de la ”jerarquía” de Alianza Lima, pero alerta de cara al duelo en Cusco: “No vamos a renunciar a nuestro ADN”

El ’papá’ y los ’blanquiazules’ protagonizarán un compromiso crucial este sábado en el Garcilaso de la Vega que puede añadirle una cuota importante de dramatismo al último tramo del primer certamen de la temporada

Horacio Melgarejo, al tanto de la ”jerarquía” de Alianza Lima, pero alerta de cara al duelo en Cusco: “No vamos a renunciar a nuestro ADN”

La ‘joya’ del Lille elige destino: Matías Fernández-Pardo se inclina por Bélgica y apunta al Mundial 2026

El delantero de 21 años habría optado por integrarse al proyecto de los ‘diablos rojos’, dejando atrás el interés de España, y quedaría en la órbita de una posible convocatoria para la cita mundialista en Norteamérica

La ‘joya’ del Lille elige destino: Matías Fernández-Pardo se inclina por Bélgica y apunta al Mundial 2026

Sandy Dorador antes de disputar el Alianza Lima vs Universitario por Liga Femenina: “Un clásico más en casa, daré lo mejor”

La capitana ‘blanquiazul’ remarcó la importancia de jugar ante ‘cremas’ en Matute, expresó su satisfacción por vivir otro clásico junto a la hinchada y alertó sobre la precariedad de los escenarios en la Liga Femenina

Sandy Dorador antes de disputar el Alianza Lima vs Universitario por Liga Femenina: “Un clásico más en casa, daré lo mejor”

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Lejos de ser un veterano declinante, el ‘Pirata’ sigue goleando en la máxima categoría de Perú y por ello ha sido sondeado por los ‘santos’, quienes requieren de un ‘killer’ para retornar a la Liga 1

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Juan ‘Pegajoso’ Díaz se estrena en el octágono más importante de las MMA: peleará en la UFC Vegas 117 ante Malcolm Wellmaker

El artista marcial mixto peruano se ganó su lugar en la promotora más relevante del globo tras impresionar a Dana White con un codazo giratorio que impresionó a los amantes de este deporte

Juan ‘Pegajoso’ Díaz se estrena en el octágono más importante de las MMA: peleará en la UFC Vegas 117 ante Malcolm Wellmaker
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE al 99.920% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

ONPE al 99.920% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

Roberto Sánchez figura como precandidato a regidor por San Borja para las elecciones municipales 2026

Alertan sobre riesgos en nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, enviada a cuarto intermedio en el Congreso

Así votaron los peruanos en el extranjero: JEE proclama los resultados internacionales al 100% de Elecciones Perú 2026

Roberto Sánchez ante pedido fiscal de cárcel: “El fraude como delito fue archivado. No es juicio oral, es una audiencia más”

ENTRETENIMIENTO

Brando Gallesi revela que sufrió de bullying laboral durante rodaje de ‘Locos de Amor: Mi primer amor’

Brando Gallesi revela que sufrió de bullying laboral durante rodaje de ‘Locos de Amor: Mi primer amor’

¿Quién es la joven de 22 años y examiga de Monserrat Seminario captada con Melcochita en salsoteca?

Melcochita responde tras rumores de romance con su ‘enfermera’: “Me estaba midiendo la presión”

Magaly Medina enfrenta a ‘La Manada’ por recordar deuda a Jefferson Farfán: “Díganle que le pague a su hija”

Rodrigo González revela encuentro con Darinka Ramírez comprando cartera de más de 7 mil soles tras pedir pensión a Farfán

DEPORTES

Horacio Melgarejo, al tanto de la ”jerarquía” de Alianza Lima, pero alerta de cara al duelo en Cusco: “No vamos a renunciar a nuestro ADN”

Horacio Melgarejo, al tanto de la ”jerarquía” de Alianza Lima, pero alerta de cara al duelo en Cusco: “No vamos a renunciar a nuestro ADN”

La ‘joya’ del Lille elige destino: Matías Fernández-Pardo se inclina por Bélgica y apunta al Mundial 2026

Sandy Dorador antes de disputar el Alianza Lima vs Universitario por Liga Femenina: “Un clásico más en casa, daré lo mejor”

Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Juan ‘Pegajoso’ Díaz se estrena en el octágono más importante de las MMA: peleará en la UFC Vegas 117 ante Malcolm Wellmaker