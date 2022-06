¿Qué pasaría con Melissa Paredes y Rodrigo Cuba si son declarados culpables de los delitos que los que se acusan?

Rodrigo Cuba denunció a Melissa Paredes por los delitos de chantaje y extorsión. (Foto: Instagram)

La relativa paz que había entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba llegó a su fin. Esta vez, el futbolista denunció penalmente a la modelo por los delitos de chantaje y extorsión. Según el reporte policial difundido por Magaly TV La Firme, lo hizo porque la exconductora de América Hoy estaba a punto de denunciarlo por haber afectado la “indemnidad sexual” de su menor hija.

Mediante un extenso comunicado, la actriz aseguró que jamás chantajeó ni extorsionó a su expareja, mucho menos planeó denunciarlo ante las autoridades, como él así lo refiere en el atestado policial. Para demostrar que su objetivo jamás fue iniciar una batalla legal, proporcionó a la Policía la grabación de la llamada telefónica donde, supuestamente, lo extorsiona.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha expuesto el contenido de dicho material, por lo que no se sabe a ciencia cierta qué se dijeron por teléfono para que el futbolista acabara en una comisaría. Según fuentes de Magaly Medina, Melissa Paredes le dijo furiosa: “Vas a tener 20 años de cárcel y no vas a ver nunca a tu hija”.

CONSECUENCIAS LEGALES

En caso se compruebe que Melissa Paredes sí llegó a chantajear al padre de su niña a través de una llamada telefónica, podría ser sancionada hasta con 6 años de pena privativa de la libertad, según información que brindó la abogada Katty Cachay al programa América Hoy.

“Podría ser sancionada penalmente de 3 a 6 años. Habría que ver cuánto le impondría un juez, de acuerdo al contenido de la llamada. Sí, (se iría a la cárcel). Todo delito mayor a 4 años acarrea una pena privativa de la libertad no suspendida”, detalló la letrada al magazine.

Pero no solo eso, ya que también podría perder la tenencia de su hija, la cual pasaría a ser completa a favor del padre, Rodrigo Cuba. “Podría suspenderse la tenencia, pero esto es más grave, entonces podría suspenderse la patria potestad, esta te permite determinar, por ejemplo, si puedes sacar o no a tu hija del país”, agregó.

Por el lado contrario, en caso se compruebe que el ‘Gato’ Cuba sí cometió un delito de violencia sexual contra su menor hija, él también perdería la patria postestad de la niña. Además de un juicio para evitar ir a prisión, Melissa estaría a cargo de la pequeña y ambas contarían con medidas de protección.

Las consecuencias legales que enfrentarían Rodrigo Cuba y Melissa Paredes | VIDEO: América TV / América Hoy

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE ESTE CONFLICTO LEGAL?

Durante la emisión de Magaly TV La Firme, de este último miércoles 29 de junio, la conductora se mostró sorprendida por el extenso comunicado que publicó Melissa Paredes en sus redes sociales. En dicho post, señaló que jamás chantajeó al padre de su hija; sin embargo, Magaly Medina considera que está mintiendo.

“Palabrería barata, me harta leer un comunicado de Melissa Paredes. Yo no le creo ni lo que reza. Ha cambiado tantas veces su versión particular y la versión que le ha enseñado su abogado que tiene, con el que se siente y habla y habla. Yo no le creo nada, le creo a la justicia”, comentó en un principi

Posteriormente, la periodista de espectáculos reconoció que no ha escuchado la llamada donde, supuestamente, la modelo extorsiona al ‘Gato’ Cuba. No obstante, aseguró que su posición se debe a la actitud que ha tenido el deportista con su hija desde que se emitió el ampay, demostrando en todo momento ser un “buen padre”.

“Me estoy basando en todas las declaraciones y pistas que ha estado dejando. No creo que Rodrigo Cuba vaya a una comisaría a mentir, a decir que su ex lo está chantajeando con algo que tiene que ver con la indemnidad sexual de su hija. No creo que sea tan loco. Ha demostrado ser un padre responsable”, dijo.

