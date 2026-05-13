Indeci lanza convocatoria laboral 2026 con sueldos de hasta S/ 5.435: revisa requisitos, carreras y cómo postular

Pese al susto inicial, las autoridades locales confirmaron que no hubo daños estructurales. Reiteran a la población la importancia de seguir adoptando medidas preventivas ante posibles futuros movimientos telúricos (Andina)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) abrió una nueva convocatoria laboral dirigida a técnicos, bachilleres y profesionales universitarios en distintas especialidades. Se trata de una oferta bajo modalidad CAS que incluye plazas en Lima, Junín y Lambayeque, con remuneraciones que superan los S/ 5.000 mensuales.

La convocatoria, publicada el 12 de mayo de 2026, contempla ocho vacantes en áreas clave vinculadas a la gestión del riesgo de desastres, monitoreo, sistemas, comunicaciones y conducción. Los interesados podrán postular hasta el 25 de mayo de 2026, siempre que cumplan con los requisitos específicos de cada puesto.

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¿Qué puestos ofrece INDECI y cuáles son los sueldos?

Alarmas del Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025 sonarán este viernes 15. Foto: Andina

El INDECI ha habilitado oportunidades laborales para distintos niveles educativos, desde personas con secundaria completa hasta titulados universitarios. Los sueldos oscilan entre S/ 2.435 y S/ 5.435, dependiendo del cargo y la responsabilidad.

Entre las principales vacantes destacan:

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Analista en Mesa de Ayuda Nacional SINPAD I (Lima) Requiere bachiller en Ingeniería de Sistemas, Software o afines. Sueldo: S/ 4.235

Conductor con licencia AIIB (Lima) Dirigido a personas con secundaria completa y brevete vigente. Sueldo: S/ 2.435

Analista en seguimiento, evaluación y monitoreo (Lima) Para bachilleres en Ingeniería Civil, Agrícola o Arquitectura. Sueldo: S/ 4.435

Especialista en gestión reactiva (Lima) Requiere título profesional en Geografía, Geofísica o Ingeniería Geográfica. Sueldo: S/ 5.435

Especialista en gestión del riesgo de desastres (Lambayeque) Dirigido a titulados en diversas carreras como Ingeniería, Administración, Economía o Enfermería. Sueldo: S/ 4.735

Analista II del módulo de operaciones (Lima) Para bachilleres en ciencias militares, ingenierías o comunicaciones, así como técnicos titulados. Sueldo: S/ 4.000

Especialista del módulo de prensa (Lima) Exclusivo para bachilleres en Comunicación o Periodismo. Sueldo: S/ 4.000

Especialista en gestión del riesgo de desastres (Junín) Dirigido a titulados en diversas disciplinas. Sueldo: S/ 3.500

Estas plazas forman parte del fortalecimiento institucional en prevención y respuesta ante emergencias, una prioridad en un país altamente vulnerable a fenómenos naturales.

¿Cómo postular a la convocatoria CAS de INDECI 2026?

Sismo simulado fue de 8.8. (Foto: Indeci)

Las personas interesadas en acceder a uno de estos empleos públicos deben seguir una serie de pasos clave para asegurar una postulación válida:

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Revisar las bases oficiales de cada puesto: Es fundamental verificar los requisitos específicos, experiencia mínima, cursos exigidos y documentación obligatoria. Preparar los documentos solicitados: Esto incluye CV documentado, declaraciones juradas, anexos y certificados académicos o laborales. Respetar la fecha límite de postulación: El proceso estará abierto hasta el 25 de mayo de 2026, por lo que se recomienda no esperar el último día. Enviar la postulación según el canal indicado: Cada plaza puede tener un mecanismo distinto (virtual o físico), detallado en las bases oficiales. Verificar cumplimiento de perfil: INDECI enfatiza que solo se considerarán postulaciones que cumplan estrictamente con los requisitos establecidos.

<b>Carreras y perfiles más demandados en esta convocatoria</b>

Uno de los aspectos más llamativos de esta oferta es la diversidad de carreras convocadas. Entre las más requeridas destacan:

Ingenierías : Civil, Ambiental, Sistemas, Geográfica, Industrial, Informática, entre otras.

Ciencias de la Comunicación y Periodismo

Administración, Economía y Contabilidad

Geografía, Geofísica y Ciencias Militares

Carreras técnicas en computación, comunicaciones y administración

Esto evidencia que el Estado continúa demandando perfiles multidisciplinarios para enfrentar desafíos complejos como los desastres naturales, la gestión territorial y la comunicación de riesgos.

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