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Copa de la Liga peruana 2026: certamen sería transmitido en ’streaming’ por el canal de YouTube de la Federación

El novedoso torneo reunirá a equipos procedentes de la primera y segunda división del fútbol peruano. Los conjuntos nacionales competirán mientras se disputa la Copa del Mundo en Norteamérica

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Canal de ’streaming’ se haría cargo de emitir todos los compromisos de la Copa de la Liga peruana 2026. Crédito: X Copa de la Liga.
Canal de ’streaming’ se haría cargo de emitir todos los compromisos de la Copa de la Liga peruana 2026. Crédito: X Copa de la Liga.

La Copa de la Liga peruana está de regreso tras cuatro años de ausencia —de un certamen de esta categoría— y se perfila como una de las principales alternativas deportivas durante el parón de la Liga 1 y Liga 2 por la disputa del Mundial. Este certamen, que se jugará en paralelo y dará rodaje a futbolistas que no participarán con la selección, representa una oportunidad para que los equipos nacionales mantengan ritmo competitivo y la afición siga disfrutando de fútbol local mientras se desarrolla la máxima cita internacional en Norteamérica.

La estructura de la Copa de la Liga está pensada para reunir a clubes de ambas categorías profesionales, permitiendo cruces inéditos y sumando interés en la agenda deportiva del país. Además, el torneo servirá para que los planteles roten jugadores y los entrenadores evalúen alternativas en medio de una temporada exigente.

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¿Qué canal transmitirá la Copa de la Liga Peruana?

Según información difundida por ’DyJ Sports’, la Copa de la Liga peruana será transmitida por la señal de ’streaming’ de ’Bicolor +’, la plataforma de YouTube oficial de la Federación Peruana de Fútbol. Esta opción permitirá llevar los partidos a una audiencia masiva en todo el país y facilitará el acceso a través de dispositivos móviles y computadoras, ampliando el alcance del torneo.

Copa de la Liga ya tendría señal confirmada. Crédito: X Daniel Rodríguez.
Copa de la Liga ya tendría señal confirmada. Crédito: X Daniel Rodríguez.

La Federación tiene previsto ofrecer todos los detalles oficiales este jueves 14 de mayo en una conferencia de prensa donde se explicarán las condiciones de la transmisión, incluyendo si habrá pago para acceder a los encuentros o si serán de libre acceso para los aficionados. El evento aclarará el formato, los horarios y el alcance de la cobertura, marcando el inicio de una nueva etapa en la difusión del fútbol nacional.

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Equipos participantes de la Copa de la Liga peruana

Entre los equipos de la Liga 1 que competirán figuran ADT, Alianza Atlético, Alianza Lima, Atlético Grau, CD Moquegua, Cienciano, Comerciantes Unidos, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, FBC Melgar, FC Cajamarca, Juan Pablo II, Los Chankas, Sport Boys, Sporting Cristal, Sport Huancayo, Universitario de Deportes y UTC.

Regresa una competencia en paralelo con la Liga 1 y la Liga 2. La Copa de la Liga se estrenará esta temporada. Crédito: X Copa Caliente de la Liga.

Por la Liga 2, los participantes serán AD Cantolao, ADA Jaén, Alianza Universidad de Huánuco, Ayacucho FC, Bentín Tacna Heroica, Carlos A. Mannucci, Comerciantes FC, Deportivo Binacional, Deportivo Llacuabamba, Estudiantil CNI, Pirata FC, Santos FC, UCV, Unión Comercio, Unión Minas y USMP.

La Copa Caliente de la Liga se desarrollará entre los meses de junio y noviembre mediante una ronda de grupos. Este sistema propiciará choques directos entre los clubes de ambas categorías desde el arranque, impulsando el nivel de competencia y el rodaje de jóvenes promesas. Por ahora, la organización mantiene bajo reserva el premio financiero para el ganador y si este campeonato otorgará un boleto a un torneo internacional, tal como sucedía con el pase a la Copa Sudamericana en anteriores formatos.

Copa Bicentenario, el torneo predecesor

La Copa Bicentenario fue un certamen oficial de la Federación Peruana de Fútbol diseñado para enfrentar a los equipos de la Liga 1 y la Liga 2 en llaves de eliminación directa. El gran atractivo del torneo era el boleto que otorgaba a la Copa Sudamericana, lo que encendía la rivalidad entre clubes de primera y segunda división. En su debut en 2019, Atlético Grau hizo historia al convertirse en el primer campeón tras ganarle la final a Sport Huancayo.

Sporting Cristal se coronó en la última edición de la Copa Bicentenario. Crédito: Difusión.
Sporting Cristal se coronó en la última edición de la Copa Bicentenario. Crédito: Difusión.

La racha del conjunto piurano continuó a inicios de 2020 en la Supercopa Peruana, donde goleó 3-0 a Binacional y sumó una nueva corona antes del parón por la pandemia. Tras cancelarse esa temporada, la Copa Bicentenario volvió en 2021, edición en la que Sporting Cristal se quedó con el trofeo luego de vencer en un reñido partido a Carlos A. Mannucci.

Pese a ser un proyecto interesante para llevar el fútbol a más regiones y potenciar a los clubes de ascenso, la competencia fue eliminada del calendario. Desde 2022, a causa de los cambios organizativos y los nuevos horarios de la liga peruana, el torneo se dejó de jugar, dejando a Atlético Grau y Sporting Cristal como sus únicos campeones históricos.

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