Corrupción en La Victoria: Desde Elías Cuba hasta Rubén Cano, los alcaldes acusados de integrar bandas que extorsionan a comerciantes de Gamarra

Elías Cuba y Rubén Cano, alcaldes señalados por extorsión a comerciantes de Gamarra.

La corrupción en La Victoria vuelve a ser noticia tras la investigación fiscal contra el actual alcalde Rubén Cano Altez, investigado por su presunta participación en la organización ‘Los Pulpos de La Victoria’.

El operativo realizado este martes 12 de mayo incluyó el allanamiento de su vivienda y del Palacio Municipal, así como la detención de 14 funcionarios municipales. Según la tesis de la Fiscalía, la red habría operado desde el propio municipio, extorsionando a comerciantes de Gamarra y a vendedores ambulantes a través del cobro de cupos por permisos y espacios públicos.

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Este caso se suma a una cadena de gestiones municipales marcadas por denuncias, procesos fiscales y cuestionamientos sobre el manejo de recursos y el ejercicio del poder. Lejos de ser un hecho aislado, el episodio actual revela un patrón repetido en la administración local del distrito.

En la última década, distintos alcaldes han enfrentado investigaciones por delitos que incluyen organización criminal, colusión, malversación de fondos y negociación incompatible. La historia reciente del distrito refleja cómo la función pública y la criminalidad se han entrelazado en la gestión municipal.

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La Fiscalía de la Nación atribuye al alcalde Rubén Cano y a funcionarios municipales la creación de una estructura criminal que exigía pagos diarios a vendedores informales en el emporio comercial de Gamarra, recaudando 75 millones de soles en menos de dos años.| América Noticias

Historial de alcaldes de La Victoria investigados

El caso de Rubén Cano es el más reciente, pero no el único. Durante el periodo 2019-2020, George Forsyth Sommer ocupó la alcaldía con una gestión mediática por el ordenamiento de Gamarra.

Sin embargo, su administración no estuvo exenta de investigaciones. En 2021, la Fiscalía Anticorrupción abrió un proceso por presunta negociación incompatible, tras detectarse contratos otorgados a su amigo y socio Renzo Navarro por más de S/ 100,000, sin el sustento técnico adecuado.

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Uno de los antecedentes más graves es el de Elías Cuba Bautista (2015-2018), detenido en 2018 como presunto cabecilla de la organización ‘Los Intocables Ediles’. Esta red, conformada por funcionarios y familiares del alcalde, habría recaudado más de S/ 25 millones anuales mediante el cobro ilegal de parqueo vehicular y arbitrios a comerciantes.

El operativo policial incluyó el hallazgo de armas y grandes sumas de dinero en su residencia, y Cuba fue enviado a prisión preventiva.

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La gestión de Alberto Sánchez Aizcorbe (2007-2014) también fue blanco de investigaciones. Su administración acumuló cuestionamientos por presunta colusión y malversación de fondos. La Contraloría detectó irregularidades en la ejecución del intercambio vial de la Av. Nicolás Arriola y el municipio cerró su periodo con una deuda millonaria y numerosos procesos judiciales pendientes.

El emporio comercial Gamarra y los comerciantes de La Victoria han sido testigos directos de la presión ejercida desde la municipalidad a través de cobros indebidos y extorsiones. Los reiterados escándalos han impactado la confianza en las autoridades y han generado un clima de desconfianza entre empresarios, trabajadores y ciudadanos del distrito.

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A pesar de los cambios de gestión, las denuncias por corrupción y los operativos policiales, la problemática persiste y sigue afectando la imagen de uno de los centros comerciales más importantes de Lima. La comunidad de La Victoria permanece a la expectativa de que las investigaciones permitan esclarecer responsabilidades y poner fin a las redes que operan desde el poder local.