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Abogado de Pamela López detalla factores que habrían impedido que Christian Cueva vea a su hijo en su cumpleaños

Gino Zamora, defensa de López, negó que la madre impidiera el encuentro y aseguró que el propio Cueva no coordinó la visita con anticipación.

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El futbolista mostró imágenes en las que estaba a las afueras de la casa donde residen sus hijos, pero no le permitieron ver al cumpleañero| TikTok

La polémica entre Christian Cueva y Pamela López sumó un nuevo capítulo tras la ausencia del futbolista en el cumpleaños de su hijo menor. Mientras Cueva aseguró en televisión que intentó reunirse con su pequeño y mostró videos como prueba, la defensa legal de López salió al frente para exponer una versión diferente sobre lo ocurrido, señalando factores académicos, falta de coordinación y la incomodidad de los menores como causas principales del fallido encuentro.

El caso, que sigue abierto en la vía judicial y mediática, ha generado debate en la opinión pública sobre el verdadero motivo detrás de la ausencia paterna en una fecha tan especial.

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La versión de Christian Cueva: “Dijeron que no me querían ver”

En su participación en el programa ‘Amor y Fuego’, Christian Cueva presentó videos y fotos tomadas el día del cumpleaños de su hijo. El futbolista relató que acudió personalmente a la vivienda donde reside el menor, esperando poder abrazarlo y celebrar juntos. Sin embargo, según su testimonio, no le permitieron el ingreso y le comunicaron que no lo querían ver.

“Estoy regresando porque estuve esperando a mis hijos y ya sé que están aquí. Es el cumpleaños de mi menor hijo… pero ellos se comunican por WhatsApp… le dijeron que no me querían ver”, señaló, visiblemente afectado.

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‘El 10 de la Calle’ negó la existencia de una orden de alejamiento y acusó a Pamela López de incidir en la relación con sus hijos, asegurando que existen indicios de alienación parental.

Christian Cueva en un set de televisión, gesticulando con las manos. Una mujer sentada a su derecha viste blazer oscuro. Pantallas con luces de colores al fondo
Christian Cueva aparece en el programa "Amor y Fuego" para discutir su nueva propuesta de conciliación con Pamela López, que incluye S/18 mil al mes, una camioneta, un terreno y un departamento para sus hijos.

La respuesta de la defensa de Pamela López: actividades académicas y molestias de los niños

El abogado Gino Zamora, representante legal de Pamela López, brindó una versión distinta en el programa de streaming Q’ Bochinche!. Según Zamora, la ausencia de Cueva no se debió a impedimentos impuestos por la madre sino a una combinación de factores logísticos y emocionales.

Explicó que el cumpleaños del menor coincidió con una semana clave de exámenes y talleres escolares: “Han estado en semana de exámenes, y fue un jueves y han estado preparándose. Uno de ellos tenía taller de vóley y otro tuvo examen de matemática y lenguaje”.

Zamora señaló además que Cueva no coordinó previamente la visita, lo que dificultó cualquier ajuste en la rutina familiar. “No hubo una coordinación. El menor pasó parte del día con su madre en ‘La Granja VIP’ y el resto cumpliendo actividades escolares”, detalló.

¿Por qué los niños estarían incómodos con la visita de Cueva?

El abogado fue más allá y reveló que no solo las agendas escolares fueron un obstáculo, sino también el malestar de los menores ante ciertas dinámicas durante las visitas paternas.

“Eso es lo que les desagrada a los niños... Lo que también tengo entendido es que cuando llegan es que lo suelen grabar, no sé si el conductor o el mismo Christian lo filman, lo graban y parece que eso es lo que le desagrada a los niños”, explicó Zamora.

Este aspecto, según el letrado, genera incomodidad en los hijos y ha sido motivo de conversación para intentar buscar un ambiente más cómodo y natural para los encuentros familiares.

En otro momento, Zamora negó que la negativa de los niños a ver a su padre se deba a influencias de Pamela López u otros familiares.

“No puedo decir rechazo, pero creo que a ningún niño le gusta ver a su papá o a su mamá con otra pareja”, mencionó, sugiriendo que la nueva etapa sentimental de Cueva podría estar influyendo en la percepción de los menores.

El abogado recalcó que es importante atender los factores emocionales y la voz de los niños en estos procesos, y recomendó que cualquier malestar sea comunicado directamente a Cueva para evitar situaciones incómodas y especulaciones mediáticas.

Abogado de Pamela López detalla factores que habrían impedido que Cueva vea a su hijo en su cumpleaños. IG
Abogado de Pamela López detalla factores que habrían impedido que Cueva vea a su hijo en su cumpleaños. IG

El trasfondo legal y el debate público

Mientras tanto, la disputa legal continúa. Cueva ha presentado demandas por tenencia y denuncia de violencia psicológica y alienación parental. Su equipo legal sostiene que existen pruebas de que los niños han sido influenciados por su madre, aunque por tratarse de menores, no pueden difundirlas públicamente.

Por su parte, Pamela López permanece en silencio debido a su participación en ‘La Granja VIP’, mientras el abogado Zamora insiste en que lo primordial debe ser el bienestar y la estabilidad emocional de los hijos.

Christian Cueva hizo sincera confesión por su estado físico y rechazó adicción al alcohol. - captura: Willax TV
Christian Cueva hizo sincera confesión por su estado físico y rechazó adicción al alcohol. - captura: Willax TV

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