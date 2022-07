Abogado de Rodrigo Cuba afirma que el futbolista vio el video que menciona Melissa Paredes

Rodrigo Cuba si escucho audio que motivó a Melissa a llamar a su exesposo, según abogado Nakasaki.

En el programa de Magaly Medina, el abogado de Rodrigo Cuba, César Nakasaki afirmó que su defendido había visto el video donde Melissa Paredes acusa al futbolista de vulnerar la ‘indemnidad’ sexual de su hija.

Nakasaki Seminario comentó en un informe para el programa Magaly TV: La Firme que el ‘Gato’ Cuba vio el video/audio porque fue la misma Paredes que lo mostró en su casa.

“Rodrigo vio el video, vio dos minutos y lo vio porque ella se lo mostró y luego ella lo cortó”, se escucha decir al letrado en el reportaje mostrado en el programa de espectáculo del viernes 1 de julio.

El abogado penalista explicó que esto sucedió luego de que Melissa Paredes llevara al médico para que revisaran a su hija y el jugador de Sport Boys le tocaba recoger a su pequeña y pasar los días que le corresponde con ella.

“Después de que Melissa terminó en el médico, y que nosotros hemos terminado en la comisaria (a poner la denuncia por extorsión), a Rodrigo le tocaba ir a recoger a su hija, de acuerdo a la conciliación, es posterior a la llamada, posterior al informe donde la mamá le dice: ‘Tu hija no tiene nada”, sostuvo.

La actriz le enseña el video a su exesposo, cuando el futbolista llega a recoger a su hija a la casa. Como se sabe, ella grabó a su pequeña de cuatro años para que le narre lo que estaba pasando y así tener pruebas de lo sucedido.

“Es un video completamente oscuro, que no se pudo ver claramente y que duró dos minutos, no porque durara dos minutos, sino porque entraba su hija al espacio donde ambos estaban”, relata el abogado.

Rodrigo Cuba si vio video de supuesta agresión a su hija, según su abogado. Video: ATV/ Magaly Tv: La Firme

MELISSA AFIRMA QUE CUBA NO QUISO VER EL VIDEO

Sin embargo, horas atrás, la ex reina de belleza declaró para el programa Amor y Fuego que Rodrigo Cuba no quiso ver el video de su hija, donde supuestamente menciona que había sido vulnerada por su padre.

Además, según el audio de la llamada que Melissa Paredes le hizo a Rodrigo, le insiste en repetidas ocasiones que vea el video, la madrugada del lunes 13 de junio, pero el deportista no acepta y horas después la denunció por los delitos de chantaje y extorsión, en la comisaria.

El programa Amor y Fuego difundió audios donde se puede escuchar cuando Melissa le increpa a Rodrigo

porque la denunció por esos delitos, si ellos estaban llevando un trato de padres. Esto sucedido cuando estaban recibiendo terapia psicológica.

“Porque una cosa es decir: ‘Ay, sí, vamos a hacer lo mejor; ay, sí, quiero lo mejor’; y vas y denuncias penalmente a alguien por un hecho que suscitó... No digo: ‘no, no, no quiero ver nada’ (video) y va y te denuncia penalmente, o sea, es increíble esto” , argumentó Paredes.

En ese instante, se escucha que el jugador de Sport Boys le dijo lo siguiente: “ Simplemente, le dije a mi abogado para poder sacarme de alguna acusación furtiva por si llega a pasar. No es un tema cualquiera, es un tema delicado. Hablamos de una pena privativa de 21 años, no es un tema cualquiera”.

A lo que exconductora responde que es como, “Si yo le hubiera hecho caso a mi abogado, si no, tú ahorita estarías denunciado, pero eres el papá de mi hija, yo no puedo actuar así porque dice el abogado que tengo que hacerlo, ¡No!, porque también tengo raciocinio y pienso que el papá de mi hija no sería capaz de hacer eso, algo habrá pasado, necesito escuchar, necesito saber, pero yo no voy a hacer lo que mi abogado me dice”, expresó la artista.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba discuten en cita psicológica. Video: Amor y Fuego

