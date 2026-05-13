Rodrigo Cuba y Ale Venturo alistan su boda tras la firma de divorcio de la empresaria: “El primer paso ya está dado”

El futbolista Rodrigo 'Gato' Cuba confirmó en una entrevista con 'América Hoy' que tiene planes de matrimonio con su pareja, Ale Venturo. Además, presentó su nuevo podcast 'Fuera de horario', mostrando una nueva faceta lejos de las canchas. Video: América TV / América Hoy

Rodrigo Cuba admitió públicamente que Ale Venturo ya firmó los documentos de su divorcio y que la pareja avanza hacia el matrimonio, aunque con calma y sin fechas definidas.

El futbolista, conocido popularmente como el ‘Gato’ Cuba, hizo la revelación ante las cámaras de América Hoy durante el lanzamiento de su nuevo proyecto digital, el pódcast Fuera de Horario, donde también mostró una faceta más relajada y espontánea frente al público.

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Cuando la reportera del programa le preguntó directamente si ya tenía planes de boda, Cuba no esquivó la pregunta. Explicó que el proceso de divorcio de Venturo acaba de arrancar formalmente y que la pareja deberá esperar un plazo adicional antes de poder dar el siguiente paso.

“Hoy, por ejemplo, Ale ya firmó su divorcio para comenzar. Entonces, ya hay que esperar dos meses todavía para que se haga legal”, señaló el deportista en declaraciones recogidas por América Hoy.

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Un anillo que generó rumores, pero no es de compromiso

La aparición de un anillo en una publicación de redes sociales había desatado especulaciones sobre una posible pedida de mano. Cuba las descartó de inmediato, aunque lo hizo con humor y dejando abierta la puerta a una propuesta futura.

Rodrigo Cuba confirma que Ale Venturo firmó el divorcio, primer paso necesario para formalizar su futuro juntos.

“Yo no voy a regalar un anillo tan chiquito. Por favor, por favor”, respondió entre risas ante los periodistas, según consignó América Hoy. El futbolista fue más allá y anticipó que, cuando llegue el momento, la propuesta será elaborada y memorable, muy distinta a lo que circuló en redes.

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La pareja lleva varios meses en el centro de la atención mediática peruana. Ale Venturo contrajo matrimonio en el exterior, lo que complicó los trámites de divorcio y retrasó el proceso.

La propia empresaria lo había explicado en una entrevista previa con el mismo programa: “La verdad que no, todavía estoy yo con mis papeles del divorcio y todo. Es complicado. Como yo me casé en otro país es un poco más complicado, pero bueno, ahí vamos, espero que con fe, ya pronto”, según recogió América Hoy.

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La relación, en su mejor momento según el futbolista

Cuba fue enfático al describir el estado actual del vínculo con Venturo. “Considero que estamos en el mejor momento de nuestra relación. Y bueno, esperamos seguir yendo de la misma manera, paso a paso. No me gusta correr tampoco porque tú sabes que las relaciones se construyen a pocos”, afirmó el deportista. Para él, la estabilidad que viven justifica precisamente la cautela: construir sobre terreno firme antes de asumir compromisos mayores.

La pareja deberá esperar dos meses para que el divorcio de Ale Venturo quede completamente legalizado en el Perú.

Sobre la posibilidad de agrandar la familia, el futbolista reconoció que los dos tienen posiciones distintas. Cuba siente que ya están completos con los hijos que tienen, mientras que Venturo ha expresado que le gustaría tener un niño más.

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“La verdad, sí considero que estamos ya completos. Pero ella sí creo que quería tener un niño más... Me vacilaba con eso, hasta ahorita”, contó el ‘Gato’ con tono distendido. Al cierre de la entrevista, Cuba fue directo al confirmar que ve a Venturo como la mujer con quien quiere construir su vida: “Sí, yo sí estoy seguro de eso”.

El pódcast ‘¿Fuera de Horario, que Cuba conduce junto a María Gracia Mujica, Gino Flores y Ale Fara, marcó además su regreso a un formato de entretenimiento propio. El futbolista explicó que su participación anterior en el pódcast de su hermano, conocido como ‘El Chapa’, terminó por incompatibilidad de horarios, no por conflictos personales.

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