Perú

Rodrigo Cuba y Ale Venturo alistan su boda tras la firma de divorcio de la empresaria: “El primer paso ya está dado”

La pareja sorprendió revelando que el divorcio de Ale Venturo ya está en marcha, mientras comparten cómo viven esta etapa y sus planes futuros en el pódcast 'Fuera de Horario'

Guardar
Google icon
El futbolista Rodrigo 'Gato' Cuba confirmó en una entrevista con 'América Hoy' que tiene planes de matrimonio con su pareja, Ale Venturo. Además, presentó su nuevo podcast 'Fuera de horario', mostrando una nueva faceta lejos de las canchas. Video: América TV / América Hoy

Rodrigo Cuba admitió públicamente que Ale Venturo ya firmó los documentos de su divorcio y que la pareja avanza hacia el matrimonio, aunque con calma y sin fechas definidas.

El futbolista, conocido popularmente como el ‘Gato’ Cuba, hizo la revelación ante las cámaras de América Hoy durante el lanzamiento de su nuevo proyecto digital, el pódcast Fuera de Horario, donde también mostró una faceta más relajada y espontánea frente al público.

PUBLICIDAD

Cuando la reportera del programa le preguntó directamente si ya tenía planes de boda, Cuba no esquivó la pregunta. Explicó que el proceso de divorcio de Venturo acaba de arrancar formalmente y que la pareja deberá esperar un plazo adicional antes de poder dar el siguiente paso.

“Hoy, por ejemplo, Ale ya firmó su divorcio para comenzar. Entonces, ya hay que esperar dos meses todavía para que se haga legal”, señaló el deportista en declaraciones recogidas por América Hoy.

PUBLICIDAD

Un anillo que generó rumores, pero no es de compromiso

La aparición de un anillo en una publicación de redes sociales había desatado especulaciones sobre una posible pedida de mano. Cuba las descartó de inmediato, aunque lo hizo con humor y dejando abierta la puerta a una propuesta futura.

Un díptico muestra a una pareja abrazándose tiernamente contra un fondo rosa. La mujer, de perfil, luce un anillo de compromiso en su mano izquierda. El hombre la abraza
Rodrigo Cuba confirma que Ale Venturo firmó el divorcio, primer paso necesario para formalizar su futuro juntos.

“Yo no voy a regalar un anillo tan chiquito. Por favor, por favor”, respondió entre risas ante los periodistas, según consignó América Hoy. El futbolista fue más allá y anticipó que, cuando llegue el momento, la propuesta será elaborada y memorable, muy distinta a lo que circuló en redes.

La pareja lleva varios meses en el centro de la atención mediática peruana. Ale Venturo contrajo matrimonio en el exterior, lo que complicó los trámites de divorcio y retrasó el proceso.

La propia empresaria lo había explicado en una entrevista previa con el mismo programa: “La verdad que no, todavía estoy yo con mis papeles del divorcio y todo. Es complicado. Como yo me casé en otro país es un poco más complicado, pero bueno, ahí vamos, espero que con fe, ya pronto”, según recogió América Hoy.

La relación, en su mejor momento según el futbolista

Cuba fue enfático al describir el estado actual del vínculo con Venturo. “Considero que estamos en el mejor momento de nuestra relación. Y bueno, esperamos seguir yendo de la misma manera, paso a paso. No me gusta correr tampoco porque tú sabes que las relaciones se construyen a pocos”, afirmó el deportista. Para él, la estabilidad que viven justifica precisamente la cautela: construir sobre terreno firme antes de asumir compromisos mayores.

Primer plano de Rodrigo Cuba abrazando a Ale Venturo, quien luce un anillo de compromiso en su mano izquierda. Ambos sonríen con los ojos cerrados
La pareja deberá esperar dos meses para que el divorcio de Ale Venturo quede completamente legalizado en el Perú.

Sobre la posibilidad de agrandar la familia, el futbolista reconoció que los dos tienen posiciones distintas. Cuba siente que ya están completos con los hijos que tienen, mientras que Venturo ha expresado que le gustaría tener un niño más.

“La verdad, sí considero que estamos ya completos. Pero ella sí creo que quería tener un niño más... Me vacilaba con eso, hasta ahorita”, contó el ‘Gato’ con tono distendido. Al cierre de la entrevista, Cuba fue directo al confirmar que ve a Venturo como la mujer con quien quiere construir su vida: “Sí, yo sí estoy seguro de eso”.

El pódcast ‘¿Fuera de Horario, que Cuba conduce junto a María Gracia Mujica, Gino Flores y Ale Fara, marcó además su regreso a un formato de entretenimiento propio. El futbolista explicó que su participación anterior en el pódcast de su hermano, conocido como ‘El Chapa’, terminó por incompatibilidad de horarios, no por conflictos personales.

Temas Relacionados

Rodrigo CubaAle Venturoperu-entretenimiento

Más Noticias

Melanie Martínez responde a carta notarial de Christian Domínguez y no retracta: “Todo lo que dije es verdad”

La madre de la primera hija del cantante de cumbia defendió sus declaraciones y afirmó que todo lo dicho sobre el cantante corresponde a experiencias vividas por ella y su hija

Melanie Martínez responde a carta notarial de Christian Domínguez y no retracta: “Todo lo que dije es verdad”

Qué se celebra el 13 de mayo en el Perú: una jornada de memoria, identidad y renovación histórica

La confluencia de aniversarios durante el 13 de mayo invita a reconsiderar la riqueza del acervo nacional y los procesos de transformación que han dado forma a la cultura y sociedad peruana

Qué se celebra el 13 de mayo en el Perú: una jornada de memoria, identidad y renovación histórica

Gabriel Meneses sufre fuerte accidente en ‘Esto es guerra’ y preocupa diagnóstico: “Tiene fractura en las vértebras”

La conductora Magaly Medina advierte sobre los riesgos de las pruebas extremas en el reality de competencia tras la aparatosa caída del competidor y espera que el programa cuente con un seguro médico para los participantes

Gabriel Meneses sufre fuerte accidente en ‘Esto es guerra’ y preocupa diagnóstico: “Tiene fractura en las vértebras”

Ganadores de la Kábala este martes 12 de mayo

<p>La Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario </p>

Ganadores de la Kábala este martes 12 de mayo

Megaoperativo en La Victoria: exfiscalizador ofreció dinero a la policía tras caer por caso ‘Los Pulpos’

El arresto de un antiguo funcionario municipal, sorprendido mientras huía del cerco policial, exhibe los métodos y las maniobras que rodean la investigación de la mafia vinculada al cobro de cupos en Gamarra

Megaoperativo en La Victoria: exfiscalizador ofreció dinero a la policía tras caer por caso ‘Los Pulpos’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 99.920% EN VIVO: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez aventaja a Rafael López Aliaga por 18.000 votos

Resultados ONPE al 99.920% EN VIVO: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez aventaja a Rafael López Aliaga por 18.000 votos

Corrupción en La Victoria: Desde Elías Cuba hasta Rubén Cano, los alcaldes acusados de integrar bandas que extorsionan a comerciantes de Gamarra

Roberto Sánchez figura como precandidato a regidor por San Borja para las elecciones municipales 2026

Alertan sobre riesgos en nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, enviada a cuarto intermedio en el Congreso

Así votaron los peruanos en el extranjero: JEE proclama los resultados internacionales al 100% de Elecciones Perú 2026

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez responde a carta notarial de Christian Domínguez y no retracta: “Todo lo que dije es verdad”

Melanie Martínez responde a carta notarial de Christian Domínguez y no retracta: “Todo lo que dije es verdad”

Gabriel Meneses sufre fuerte accidente en ‘Esto es guerra’ y preocupa diagnóstico: “Tiene fractura en las vértebras”

Abogado de Pamela López detalla factores que habrían impedido que Christian Cueva vea a su hijo en su cumpleaños

Natalie Vértiz revela el lado más exigente de su maternidad: “Quiero tener todo bajo control”

Brando Gallesi revela que sufrió de bullying laboral durante rodaje de ‘Locos de Amor: Mi primer amor’

DEPORTES

Copa de la Liga peruana 2026: certamen sería transmitido en ’streaming’ por el canal de YouTube de la Federación

Copa de la Liga peruana 2026: certamen sería transmitido en ’streaming’ por el canal de YouTube de la Federación

Mirian Patiño y la vez que una oferta del extranjero fue rechazada a sus espaldas por su entrenador: “Estaba echando humo”

Agustín Graneros se marcha del Deportivo Garcilaso: salida de mutuo acuerdo tras una discreta estancia

Horacio Melgarejo, al tanto de la ”jerarquía” de Alianza Lima, pero alerta de cara al duelo en Cusco: “No vamos a renunciar a nuestro ADN”

La ‘joya’ del Lille elige destino: Matías Fernández-Pardo se inclina por Bélgica y apunta al Mundial 2026