Melissa Paredes reclamó a Rodrigo Cuba por denunciarla durante cita con la psicóloga

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba discuten en cita psicológica. Video: Amor y Fuego

Durante una sesión psicológica entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, la modelo le reclamó al ‘Gato’ por haberla denunciado por extorsión y chantaje debido a que el exfutbolista aseguró que fue ella quien empezó con el tema de la denuncia cuando le advirtió que lo iba a acusar por afectar la “indemnidad sexual” de su pequeña si no aceptaba reunirse con su defensa legal y él.

En unos audios, difundidos por Amor y Fuego, conducido por Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre, se escucha a la terapista indicar cómo será el tratamiento psicológico que llevarán los tres para salir adelante.

“Y, sobre todo, sería darle vueltas de verdad y no de la boca para afuera”, interrumpió Melissa. “Porque una cosa es decir: ‘Ay, sí, vamos a hacer lo mejor; ay, sí, quiero lo mejor; y vas y denuncias penalmente a alguien por un hecho que suscitó y que fue como padres, o sea, yo hubiera reaccionado diferente”, agregó, refiriéndose a la denuncia de su exesposo.

“Oye, hablemos: ¿qué pasó”, continuó la exintegrante de Esto es Guerra. “Qué es esto, que el otro, me preocupo. No digo: ‘no, no, no quiero ver nada y va y te denuncia penalmente’, o sea, es increíble eso”, argumentó.

En ese instante, se escucha que el jugador de Sport Boys le dijo lo siguiente: “Simplemente le dije a mi abogado para poder sacarme de alguna acusación furtiva por si llega a pasar. No es un tema cualquiera, es un tema delicado. Hablamos de un pena privativa de 21 años, no es un tema cualquiera”.

Luego, Melissa Paredes concluye indicando a Rodrigo Cuba que es como, “si yo le hubiera hecho caso a mi abogado, si no, tú ahorita estarías denunciado, pero eres el papá de mi hija, yo no puedo actuar así porque dice el abogado que tengo que hacerlo, no, porque también tengo tengo raciocinio y pienso que el papá de mi hija no sería capaz de hacer eso, algo habrá pasado, necesito escuchar, necesito saber, pero yo no voy a hacer lo que mi abogado me dice porque si hago eso nos quedaríamos eternamente”.

Melissa Paredes se quiebra por difusión de su audio.

BUSCARÁ A QUIEN FILTRÓ AUDIO

En otro momento del reportaje de Amor y Fuego, la modelo mencionó que, con la policía de alta tecnología, está buscando a quien filtro el audio que había sido entregado a la Fiscalía por el abogado de Rodrigo Cuba, César Nakasaki.

“Ahora hay que ver quién de estas personas ha sido tan desgraciado de ponerlo en todo el Perú para exponer a mi hija. A mí qué me digan lo que quieran, pero exponerla de esa manera, no; y menos cuando no tienen idea de toda la investigación que hay detrás. No es una amenaza, pero voy a llegar hasta la persona que lo ha hecho”, dijo.

La exhica reality manifestó que el jugador del Sport Boys ya había intentado, en ocasiones anteriores, quitarle a su hija, pero no lo había logrado.

También explicó a sus detractores argumentando que jamás le ha pedido dinero al ‘Gato’ y que, incluso, eso no está estipulado en la reconciliación. Además, comentó que, en algún momento, declararía por qué no denunció antes a su exesposo, pero que, por ahora (por recomendación de su abogado), no lo haría.

“Me podrán decir por qué no denuncié en su momento, pero, por ahora, no puedo hablar. En su momento, lo haré y por qué llamó primero para que me explique el papá (...) Yo llevé (al doctor) al día siguiente a mi hija y luego tuve que llevarla al psicólogo”, finalizó.

