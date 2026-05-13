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Melanie Martínez responde a carta notarial de Christian Domínguez y no retracta: “Todo lo que dije es verdad”

La madre de la primera hija del cantante de cumbia defendió sus declaraciones y afirmó que todo lo dicho sobre el cantante corresponde a experiencias vividas por ella y su hija

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El cantante Christian Domínguez ha enviado una carta notarial a su expareja Melanie Martínez, exigiendo que se retracte de sus declaraciones. Domínguez alega que sus comentarios han dañado gravemente su honor, reputación y salud emocional, causándole insomnio y depresión. ATV/ Magaly TV La Firme.

La tensión entre Melanie Martínez y Christian Domínguez vuelve a acumular un nuevo capítulo, luego de que la madre de la primera hija del cantante respondiera públicamente a la carta notarial que recibió por parte del cumbiambero. Lejos de retroceder o intentar bajar el tono de sus declaraciones, Martínez dejó en claro que no piensa retractarse de absolutamente nada de lo que dijo sobre el artista y sostuvo que todas sus afirmaciones están basadas en experiencias reales que vivió junto a su hija.

La polémica se reavivó luego de que en Magaly TV La Firme este 12 de mayo se revelara parte del contenido de la carta notarial enviada por Christian, documento en el que el cantante exige a Melanie que se rectifique por las duras expresiones que utilizó públicamente para referirse a él.

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Según se mostró en el reportaje emitido en el programa de espectáculos, el líder de agrupaciones de cumbia consideró ofensivas varias de las calificativos utilizados por su expareja, quien lo señaló como un “padre irresponsable”, “padre ausente”, “individuo sin valores”, “mentiroso” y “manipulador”. Además, el cantante sostuvo que las declaraciones habrían afectado su imagen personal y emocional.

Melanie Martínez acusa a Christian Domínguez de ser un “mal padre” tras recibir carta notarial. Captura: Magaly TV La Firme.
Melanie Martínez acusa a Christian Domínguez de ser un “mal padre” tras recibir carta notarial. Captura: Magaly TV La Firme.

No se retracta

Sin embargo, Melanie Martínez respondió con firmeza y aseguró que no tiene motivos para retractarse porque, según explicó, todo lo que expresó públicamente corresponde a situaciones reales que ella y su hija atravesaron a lo largo de los años.

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¿Qué voy a hacer? Si yo no tengo nada que rectificarme. Todo lo que dije ahí es cierto, son las vivencias de mi hija y yo las exterioricé”, manifestó durante la entrevista con el programa de Magaly Medina.

Con esa declaración, Melanie dejó claro que no considera sus palabras como ataques gratuitos, sino como el reflejo de experiencias personales que marcaron profundamente la relación familiar que mantuvo con Christian Domínguez.

Melanie Martínez acusa a Christian Domínguez de ser un “mal padre” tras recibir carta notarial. Captura: Magaly TV La Firme.
Melanie Martínez acusa a Christian Domínguez de ser un “mal padre” tras recibir carta notarial. Captura: Magaly TV La Firme.

Melanie Martínez revela que su hija sufrió bulling por Christian Domínguez

Durante la conversación televisiva, Melanie también recordó algunos de los episodios más dolorosos que enfrentó mientras mantenía una relación sentimental con el cumbiambero. Uno de ellos fue el conocido ampay que protagonizó Christian Domínguez con Julissa Vásquez, conocida popularmente como “Tulita”, situación que en su momento generó una fuerte exposición mediática y afectó emocionalmente a su entorno familiar.

Martínez aseguró que muchas veces tuvo que soportar humillaciones públicas producto de los comportamientos y escándalos protagonizados por el cantante, los cuales terminaron afectando incluso a su hija.

La expareja del artista también recordó otro episodio mediático que generó burlas y comentarios alrededor de Christian Domínguez: el conocido caso del “auto-rana”, situación que se convirtió en tema de conversación en programas de espectáculos y redes sociales.

Para Melanie, ese tipo de escándalos no solo afectaban al cantante, sino también a las personas cercanas a él, especialmente a su hija, quien terminaba expuesta indirectamente a comentarios y burlas. “A mi hija le dijeron auto-rana, eso no le dio vergüenza”, reveló con evidente indignación.

Melanie Martínez acusa a Christian Domínguez de ser un “mal padre” tras recibir carta notarial. Captura: Magaly TV La Firme.
Melanie Martínez acusa a Christian Domínguez de ser un “mal padre” tras recibir carta notarial. Captura: Magaly TV La Firme.

Lejos de intentar suavizar sus críticas, Melanie Martínez cerró la entrevista reafirmando su postura frente al cantante y dejando en claro que no piensa retractarse de ninguna de sus declaraciones. “Su vida nunca ha sido ejemplo de nada”, sentenció tajantemente al referirse nuevamente al comportamiento público de Christian Domínguez.

En el reportaje emitido por ‘Magaly TV, La Firme’, también se mostró parte de la carta notarial enviada por Christian Domínguez. En el documento, el cantante acusa a Melanie Martínez de haberlo “denigrado”, “humillado” y “dañado emocionalmente” mediante declaraciones que considera difamatorias.

Según el contenido revelado en televisión, el cumbiambero cuestiona directamente los calificativos utilizados por su expareja y exige una rectificación pública. Para Christian, las expresiones difundidas por Melanie habrían afectado tanto su imagen personal como profesional.

Melanie Martínez acusa a Christian Domínguez de ser un “mal padre” tras recibir carta notarial. Captura: Magaly TV La Firme.
Melanie Martínez acusa a Christian Domínguez de ser un “mal padre” tras recibir carta notarial. Captura: Magaly TV La Firme.

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