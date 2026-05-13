Perú

Megaoperativo en La Victoria: exfiscalizador ofreció dinero a la policía tras caer por caso ‘Los Pulpos’

El arresto de un antiguo funcionario municipal, sorprendido mientras huía del cerco policial, exhibe los métodos y las maniobras que rodean la investigación de la mafia vinculada al cobro de cupos en Gamarra

Guardar
Google icon

Las imágenes muestran a un hombre siendo interceptado por autoridades durante la noche. El individuo, con tatuajes en el brazo, es captado en varias tomas de su detención en una calle urbana. El hombre huyó de un megaoperativo y ofreció S/10 mil para evitar ser detenido.

El megaoperativo policial en La Victoria dejó como saldo la detención de catorce funcionarios y exfuncionarios municipales, entre ellos Anthony Quispe, exfiscalizador de la comuna, quien fue capturado cuando intentaba evadir la acción de las autoridades durante la intervención por el caso Los Pulpos de La Victoria. Anthony Quispe no solo intentó escapar del cerco policial, sino que ofreció hasta S/10.000 a los agentes para que lo dejaran libre y argumentó que es padre de familia en un intento de conmover a los efectivos policiales.

Operativo para desarticular banda criminal de cobro de cupos de Gamarra

La intervención ocurrió en la madrugada del martes en distintos puntos de Lima, como parte de una investigación dirigida por la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Policía Nacional del Perú (PNP), que busca desarticular a la organización criminal conocida como ‘Los Pulpos de La Victoria’. La estructura está sindicada de haber recaudado aproximadamente S/75 millones mediante el cobro sistemático de cupos a los comerciantes ambulantes del emporio comercial de Gamarra.

PUBLICIDAD

El operativo incluyó allanamientos a inmuebles de funcionarios y exfuncionarios, entre ellos la vivienda del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, en el distrito de La Molina. La hipótesis fiscal sostiene que Cano habría facilitado el ingreso de la red al área de Fiscalización municipal y que la organización infiltró desde 2024 puestos claves en la gestión de espacios públicos. El Ministerio Público también incautó documentos, equipos electrónicos y registros que serán analizados en las diligencias preliminares.

Una composición de tres capturas de pantalla que muestran a un hombre en la noche, con ropa clara, aparentemente durante una intervención policial
Un hombre es intervenido por las autoridades tras huir de un megaoperativo y ofrecer diez mil soles para no ser detenido.

Alias el Pulpo

La red dirigida por Juan Manuel Núñez Castro, alias ‘El Pulpo’, operaba controlando los sectores conocidos como Damero A y B de Gamarra. La investigación indica que los implicados utilizaban operativos municipales de recuperación de espacios públicos para retirar a los ambulantes de determinadas zonas. Posteriormente, estos lugares eran nuevamente entregados a los comerciantes a cambio de pagos ilegales. Los montos para acceder a estos espacios variaban entre S/1.000 y S/5.000, sumados a cuotas semanales de entre S/15 y S/20. Cuando los comerciantes se negaban a pagar, la red ordenaba el decomiso o retiro de su mercadería.

PUBLICIDAD

Durante el megaoperativo, las autoridades detuvieron a funcionarios de áreas clave como Fiscalización, Recursos Humanos y Rentas de la Municipalidad de La Victoria, así como al exgerente de Movilidad Urbana Sostenible. Según el fiscal adjunto provincial Carlos Angelino Córdova, “la organización criminal ha acopiado setenta y cinco millones de soles”, cifra confirmada a Canal N.

Entre los materiales incautados figuran 25 teléfonos celulares, 10 chips, tres USB, dos laptops, tres libretas, un arma de fuego, dos cacerinas, 100 municiones y documentación relevante para el caso. El análisis de estos elementos podría aportar información sobre la magnitud y funcionamiento de la red.

Un oficial de policía peruano con chaleco "POLICÍA" habla en un micrófono frente a pantallas de televisión que muestran imágenes de allanamientos policiales y un logo de noticias
Un oficial de policía peruano habla ante los medios, detallando las capturas y allanamientos realizados contra una presunta organización criminal, con imágenes de las operaciones proyectadas en pantallas de televisión.

Modus operandi de banda criminal

La modalidad empleada por ‘Los Pulpos de La Victoria’ incluía la asignación de cuadrantes de tres a cinco metros cuadrados a los ambulantes, quienes debían pagar diariamente para mantener su puesto. El control de estos espacios generó una recaudación cuantiosa que, según la investigación fiscal, se habría canalizado hacia miembros de la organización y funcionarios municipales.

La detención de Anthony Quispe ha generado atención particular, ya que, según fuentes policiales citadas, el exfiscalizador ofreció dinero a cambio de su liberación y puso como argumento su rol de padre de familia. Las autoridades trasladaron a Quispe y al resto de los detenidos a la Prefectura de Lima para mantenerse bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Pantalla dividida: a la izquierda, un oficial de policía en chaleco habla a un micrófono; a la derecha, varios agentes policiales en una oficina examinan documentos
Un oficial de policía en uniforme habla a un micrófono durante una declaración pública, mientras en el lado derecho se observa un allanamiento policial y detenciones de funcionarios en la casa del alcalde de La Victoria, en CERCADO DE LIMA.

Administración municipal cuestionada

El caso también ha puesto en el foco la actuación de la actual administración municipal, encabezada por Rubén Cano, quien, según la tesis de la Fiscalía, habría tenido conocimiento de los hechos ilícitos tras asumir la gestión en enero de 2023. La red operó, de acuerdo con la investigación, desde al menos 2024, aunque existen indicios de infiltración en el área de Fiscalización desde años previos.

El Ministerio Público fundamenta la investigación en informes policiales, escuchas telefónicas, seguimientos y testimonios de colaboradores eficaces, quienes han aportado detalles sobre la estructura, los roles y el modus operandi de la organización. El análisis de la documentación y los dispositivos incautados será clave para fortalecer la acusación y determinar el grado de responsabilidad de cada implicado.

Pantalla exhibe un mosaico de fotografías: múltiples teléfonos celulares, herramientas y componentes electrónicos confiscados en operación policial
La pantalla de una sala de prensa muestra imágenes de los 539 celulares y herramientas incautados durante la desarticulación de la organización criminal "Los Lechugeros del Centro".

Las acciones de la Policía y la Fiscalía han sido acompañadas por un despliegue significativo en distintos puntos de la ciudad, lo que permitió la captura simultánea de los investigados y la incautación de evidencias. El impacto de la redada se extiende a nivel institucional, ya que involucra a funcionarios de alto rango y pone bajo escrutinio la gestión del municipio de La Victoria.

Por el momento, la comuna no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las detenciones ni sobre las acusaciones de corrupción y extorsión. El avance de las investigaciones determinará las medidas legales y administrativas que se aplicarán a los funcionarios implicados y el futuro del liderazgo municipal en el distrito.

Temas Relacionados

La VictoriaLos PulposPNPcrimen organizadoperu-noticias

Más Noticias

Abogado de Pamela López detalla factores que habrían impedido que Christian Cueva vea a su hijo en su cumpleaños

Gino Zamora, defensa de López, negó que la madre impidiera el encuentro y aseguró que el propio Cueva no coordinó la visita con anticipación.

Abogado de Pamela López detalla factores que habrían impedido que Christian Cueva vea a su hijo en su cumpleaños

Crean en Perú snack con superalimentos que gana concurso nacional y busca reducir la anemia infantil

La propuesta, desarrollada por dos emprendedoras, contiene ingredientes andinos y puede cubrir hasta un tercio del requerimiento diario de hierro en la infancia, facilitando su consumo en loncheras escolares

Crean en Perú snack con superalimentos que gana concurso nacional y busca reducir la anemia infantil

Resultados ONPE al 99.920% EN VIVO: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez aventaja a Rafael López Aliaga por 18.000 votos

La primera vuelta peruana llega a su tramo final con una disputa histórica: poco más de 18 mil votos separan al segundo del tercero con el 99% escrutado. Fujimori ya hace campaña, Sánchez consolida su ventaja y López Aliaga denuncia un fraude que las autoridades electorales

Resultados ONPE al 99.920% EN VIVO: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez aventaja a Rafael López Aliaga por 18.000 votos

Indeci lanza convocatoria laboral 2026 con sueldos de hasta S/ 5.435: revisa requisitos, carreras y cómo postular

La oportunidad contempla ocho vacantes en áreas clave vinculadas a la gestión del riesgo de desastres, monitoreo, sistemas, comunicaciones y conducción

Indeci lanza convocatoria laboral 2026 con sueldos de hasta S/ 5.435: revisa requisitos, carreras y cómo postular

Natalie Vértiz revela el lado más exigente de su maternidad: “Quiero tener todo bajo control”

La modelo y conductora sorprendió al reconocer que se convirtió en una mamá más estricta y organizada de lo que imaginó cuando formó su familia con la exchica reality

Natalie Vértiz revela el lado más exigente de su maternidad: “Quiero tener todo bajo control”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 99.920% EN VIVO: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez aventaja a Rafael López Aliaga por 18.000 votos

Resultados ONPE al 99.920% EN VIVO: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez aventaja a Rafael López Aliaga por 18.000 votos

Corrupción en La Victoria: Desde Elías Cuba hasta Rubén Cano, los alcaldes acusados de integrar bandas que extorsionan a comerciantes de Gamarra

Roberto Sánchez figura como precandidato a regidor por San Borja para las elecciones municipales 2026

Alertan sobre riesgos en nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, enviada a cuarto intermedio en el Congreso

Así votaron los peruanos en el extranjero: JEE proclama los resultados internacionales al 100% de Elecciones Perú 2026

ENTRETENIMIENTO

Abogado de Pamela López detalla factores que habrían impedido que Christian Cueva vea a su hijo en su cumpleaños

Abogado de Pamela López detalla factores que habrían impedido que Christian Cueva vea a su hijo en su cumpleaños

Natalie Vértiz revela el lado más exigente de su maternidad: “Quiero tener todo bajo control”

Brando Gallesi revela que sufrió de bullying laboral durante rodaje de ‘Locos de Amor: Mi primer amor’

¿Quién es la joven de 22 años y examiga de Monserrat Seminario captada con Melcochita en salsoteca?

Melcochita responde tras rumores de romance con su ‘enfermera’: “Me estaba midiendo la presión”

DEPORTES

Copa de la Liga peruana 2026: certamen sería transmitido en ’streaming’ por el canal de YouTube de la Federación

Copa de la Liga peruana 2026: certamen sería transmitido en ’streaming’ por el canal de YouTube de la Federación

Mirian Patiño y la vez que una oferta del extranjero fue rechazada a sus espaldas por su entrenador: “Estaba echando humo”

Agustín Graneros se marcha del Deportivo Garcilaso: salida de mutuo acuerdo tras una discreta estancia

Horacio Melgarejo, al tanto de la ”jerarquía” de Alianza Lima, pero alerta de cara al duelo en Cusco: “No vamos a renunciar a nuestro ADN”

La ‘joya’ del Lille elige destino: Matías Fernández-Pardo se inclina por Bélgica y apunta al Mundial 2026