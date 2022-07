Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas para su hija ante constantes enfrentamientos?

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes perjudicar el desarrollo emocional de su hija. foto: Composición

El exmatrimonio Melissa Paredes y Rodrigo Cuba vive en constante disputa, primero por la tenencia de su hija, luego por cómo terminaron su relación y ahora se han demandado por difamación, chantaje y extorsión perjudicando el desarrollo integral de su menor hija de cuatro años.

¿De qué manera afecta los conflictos entre la exconductora y el futbolista, en el comportamiento de la niña y cómo será su adultez si mantienen las disputas?. La psicóloga clínica Juliana Sequera conversó con Infobae y explicó a detalle las consecuencias de las peleas que tienen sus padres, en el desarrollo de la niña.

¿Qué consecuencias traería en la niña en el aspecto escolar, comportamiento y desarrollo personal?

La especialista Juliana Sequera indica que un menor que se encuentra viviendo la separación de sus padres, puede experimentar problemas en el sueño, en la conducta y tener problemas en el rendimiento escolar.

“Los niños pasan por un golpe emocional como por ejemplo empiezan a experimentar tristeza, ira y pueden tener alteraciones en el sueño. Incluso algunos pueden experimentar conductas regresivas como volver a orinarse en la cama, chuparse los dedos y hablar como bebé. ”, dijo.

La terapeuta de niños explica que esto se debe a que a la menor se le ha derrumbado la estructura familiar y encima se le ha impuesto otra.

“Un día tenía mamá y papá y a los siguientes días tiene otra familia, generándole una gran confusión a nivel emocional. No se les explicó de manera correcta y simplemente se ha violentado la vida a la niña”, detalla.

¿Cómo se le puede explicar a una niña el divorcio entre sus padres?

La terapeuta infantil comenta que Melissa Paredes y su exesposo no han tenido la inteligencia emocional para explicarle a su menor hija que la estructura familiar ha cambiado.

“Tienen que permitirle entender que su relación de pareja ha terminado pero no dejarán de ser una familia y deben acompañarla en el proceso. En este caso en particular no le han explicado a la niña y encima la están confundiendo con nuevas figuras afectivas que aparecen en la vida de sus padres”, explicó.

¿Qué errores han cometido?

La especialista afirma que tanto la ex reina de belleza como Rodrigo Cuba han cometido la falta de ingresar muy rápido una nueva pareja a la vida de la niña . “No se recomienda que los hijos conozcan a todas las parejas de los padres porque esto genera inestabilidad emocional en el menor”, sostuvo.

En su lugar, recomendó que esta presentación sea de manera paulatina y en un ambiente externo a la casa, pueden compartir a través de juegos en el parque, visitas al cine. La idea es generar salidas donde el niño pueda empezar a conocer a la nueva pareja.

¿Qué podría ocurrir cuándo la niña sea adulta?

La experta en terapias familiares advirtió que las consecuencias a largo plazo en la niña podría ser, generar una dependencia emocional, conductas agresivas y carencia de afecto.

“Siempre va buscar ser amada y va tener un concepto equivocado del amor, además de tener conductas agresivas para resolver las situaciones de la vida, porque lo vio en sus padres”, indicó.

¿Cómo puede perjudicar a la niña, que se exponga el contenido del audio de Melissa Paredes y ‘Gato’ Cuba por redes sociales?

Sequera explica que la niña al ser una menor de edad va sentir el impacto de un señalamiento social y notará que su contexto la va mirar de forma distinta. “Se está violentando todo el desarrollo psicosexual y psicoemocional porque se está haciendo público situaciones que solamente le competen a ella y a su familia ”, dijo la psicóloga.

¿Por qué Melissa y Rodrigo actúan así?

Juliana Sequera sostiene que son personas inmaduras que no manejan sus emociones como la rabia, frustración, tristeza que puede generar una infidelidad. “El dolor y la rabia hay que expresarlas para poder sanarlas si son contenidas pueden producir la guerra que se está viendo. Deben reconocer sus emociones y hablarlo con un especialista, buscar un apoyo psicoterapeútico para sanar el dolor y volver a trabajar en el proyecto de vida”, finalizó la especialista.

