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Natalie Vértiz revela el lado más exigente de su maternidad: “Quiero tener todo bajo control”

La modelo y conductora sorprendió al reconocer que se convirtió en una mamá más estricta y organizada de lo que imaginó cuando formó su familia con la exchica reality

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Composición de dos fotos: Natalie Vértiz posa en primer plano, y en otra imagen, ella, Yaco Eskenazi y sus dos hijos (rostros cubiertos) sonríen.
Natalie Vértiz, en primer plano y luego junto a Yaco Eskenazi y sus hijos (con rostros cubiertos), comparte detalles sobre cómo la maternidad transformó su vida familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen pública de Natalie Vértiz suele estar asociada a la elegancia, disciplina y estabilidad familiar que proyecta junto a Yaco Eskenazi y sus hijos. Sin embargo, detrás de las fotografías perfectas y los momentos compartidos en redes sociales, la modelo decidió mostrar una faceta mucho más personal y honesta sobre cómo vive realmente la maternidad dentro de casa.

La exreina de belleza participó en un emotivo video especial por el Día de la Madre, acompañada de su hermana Mariana y de su madre Patricia González. Lo que comenzó como una conversación familiar sobre recuerdos, costumbres y enseñanzas terminó convirtiéndose en una serie de confesiones inesperadas sobre la crianza, los hábitos heredados y las actitudes que juraron no repetir cuando fueran adultas.

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En medio de la charla, la madre de Natalie lanzó una pregunta que rápidamente generó risas, reflexiones y revelaciones sinceras entre sus hijas. Patricia quiso saber qué comportamientos de su crianza terminaron replicando ahora en sus propios hogares, pese a que durante su juventud aseguraban que nunca actuarían de esa manera.

Retrato de una mujer con cabello castaño largo y un top negro de hombros descubiertos, mirando a la cámara. Lleva un pendiente dorado colgante
Lucero Boza, destacada manager de Natalie Vértiz, celebra su trayectoria de éxito en la industria del entretenimiento con esta cautivadora imagen. (Instagram Lucero Boza / Natalie Vértiz)

Natalie Vértiz admite ser ‘controladora’ con su familia

Fue entonces cuando Natalie Vértiz sorprendió al reconocer que la maternidad terminó siendo muy distinta a cómo la imaginaba años atrás. Lejos de la idea relajada y espontánea que creía que tendría como madre, confesó que hoy mantiene una dinámica mucho más organizada y estricta con sus hijos.

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Yo pensé que iba a fluir un poquito más mi maternidad”, expresó la conductora, dejando en evidencia que la experiencia real de criar niños la llevó a desarrollar hábitos y actitudes que jamás creyó adoptar.

La modelo explicó que, con el paso del tiempo, comenzó a asumir un rol mucho más atento y controlador dentro de casa, especialmente cuando se trata de las rutinas diarias y las responsabilidades de sus hijos.

Creo que hoy en día me veo como ‘lávense los dientes, hagan eso’. Un poco controladora que siente que yo pensé que no iba a ser ese tipo de mamá pero sí quiero tener todo bajo control”, confesó Natalie entre risas, aunque dejando claro que detrás de esa actitud existe una preocupación genuina por el bienestar y orden dentro de su familia.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi
Natalie Vértiz defiende públicamente a Yaco Eskenazi ante rumores de dependencia económica en su pareja. (Instagram)

Hermana de Natalie Vértiz también admite ser ‘controladora’

Sus palabras generaron inmediata identificación entre muchos padres y madres que, al igual que ella, descubren que la crianza termina transformando hábitos, prioridades y formas de actuar. La sinceridad de Natalie también permitió mostrar una faceta más humana y cotidiana de la figura televisiva, alejada del personaje público acostumbrado a aparecer impecable frente a cámaras.

Durante la conversación, su hermana Mariana también compartió una experiencia similar relacionada con la maternidad. Ella admitió que muchas de las frases que escuchaba constantemente en su adolescencia y que en algún momento cuestionó, hoy forman parte de las conversaciones diarias que tiene con su hija Gia.

Mariana Vértiz – Natalie Vértiz – Francisco de Piérola - asalto – Perú – entretenimiento
La empresaria e influencer relató el tenso momento que vivió dentro de su auto, generando una ola de solidaridad y reflexión sobre la inseguridad que afecta incluso a figuras conocidas del espectáculo (Instagram)

Mariana reconoció que terminó utilizando exactamente las mismas expresiones que antes prometía no repetir, entendiendo ahora el sentido que tenían dentro de la dinámica familiar y el proceso de crianza.

En el video, Patricia González también tuvo un papel importante al recordar diversos momentos de la infancia de Natalie y Mariana. La madre de ambas habló sobre la importancia de construir una relación sólida entre hermanas y mantener siempre una comunicación cercana dentro del hogar.

Según explicó, una de sus principales preocupaciones durante la crianza fue fomentar el diálogo y evitar conflictos innecesarios entre sus hijas, buscando que crecieran con un vínculo fuerte y unido.

Las hermanas no se pelean”, recordó Patricia al mencionar una de las frases que repetía constantemente cuando Natalie y Mariana eran pequeñas.

Mariana Vértiz – Natalie Vértiz – Francisco de Piérola - asalto – Perú – entretenimiento
Tras hacer público el incidente, las plataformas digitales se llenaron de muestras de solidaridad hacia Mariana Vértiz, con usuarios compartiendo vivencias similares y palabras de aliento. (Instagram)

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