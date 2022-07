Arturo Chumbe se metía en el disfraz de Timoteo cuando bailaba con María Pía Copello: “Se odiaban”

Arturo Chumbe hace confesión sobre María Pía y Timoteo. (Foto: Composición)

Aunque no es la primera vez que lo cuenta, cada que lo hace causa revuelo dando más detalles de lo que se vivió en la época de María Pía y Timoteo. Arturo Chumbe fue entrevistado en un canal de YouTube, Moloko Talks. Aquí el coreógrafo reveló que la pareja del programa infantil casi nunca ensayaba junta porque se odiaba,y que cada vez que se peleaban era él quien se ponía en el disfraz del dragoncito.

Los conductores de Moloko Talks le preguntaron si era cierto que él vestía el traje de Timoteo en los bailes con María Pía Copello. A lo que rápidamente el bailarín respondió que eso era verdad.

“Eso es verdad, porque cuando yo me vuelvo coreógrafo de María Pía y Timoteo...ya todo el mundo sabe que María Pía y Timoteo se odiaban, era la verdad”, indicó Arturo Chumbe, causando sorpresa en los conductores.

El coreógrafo contó, además, cómo empezó a cubrir estos enfrentamientos entre la modelo y Ricardo Bonilla. “(Un día) la productora me dijo: ‘se acaban de pelear, ¿qué hacemos? Timoteo no ha venido a ensayar, María Pía no lo quiere mirar, no lo quiere agarrar’. Entonces (me pregunta) ¿puedes hacer de Timoteo? Yo feliz porque en cada programa donde he estado me he puesto la camiseta. María Pía me caía súper bien y Timoteo también. No tenía problemas con ninguno de los dos, entonces dije si es para apoyar el programa, qué me cuesta ponerme un ratito en Timoteo y que mi musical salga bien ”, explicó el coreógrafo.

De esta manera, Chumbe empezó a meterse en el personaje de Timoteo, aclarando que solo era en los musicales y cuando se enojaban.

“Yo solo grababa los musicales donde había conexión con ella o debíamos agarrarnos de las manos, igual no se agarraban porque era el peluche (risas). Pero igual nunca ensayaban juntos, era muy raro, una vez a las quinientas en todos los años que estuve”, acotó.

En otro momento los conductores señalaron que tal vez por la edad, Ricardo Bonilla no podía seguir la corografía, a lo que Arturo Chume indicó que no era así.

“Él se aprendía todo, pero cuando no se podían ver ¿Qué hacía? ”, preguntó.

Arturo Chumbe se metía en el disfraz de Timoteo cuando bailaba con María Pía Copello. (Video: Moloko Talks)

Cabe recordar que María Pía y Timoteo fue un programa infantil peruano que se emitió por América Televisión en reemplazo de lo que fue Karina y Timoteo. Se transmitió entre los años 2000 al 2006.

En otro momento de la entrevista, la figura de televisión señaló que no tiene amigos de la farándula, solo considera a Nataniel Sánchez, Tati Alcántara y Laura Huarcayo, pues ha llegado a conocerlas bien y sabe que puede confiar en ellas. Asimismo, confesó que nunca ha tenido pareja, solo ha salido con personas pero no han sido relaciones estables.

¿QUÉ DIJO KARINA RIVERA CUANDO FUE REEMPLAZADA POR MARÍA PÍA COPELLO?

En una entrevista, Karina Rivera reveló que ella fue quien propuso a la actual tiktoker para que sea su reemplazo. Asimismo, contó que la producción del programa le prometió que regresaría a la conducción tras su primer embarazo en el año 1999.

“Me dijeron: ‘No Karina, ándate a descansar un mes y mientras buscamos un reemplazo por este tiempo, luego tú regresas y así le cuentas a los niños que estás embarazada y qué lindo en un programa infantil hablar de un niño’. Entonces, me lo pintaron súper lindo y yo dije ‘wow’, ¿no?, qué bacán, pero no fue así, es más yo propuse a María Pía”, explicó a Action Media Web en el mes de marzo.

“Yo propuse a María Pía, propuse a Ana Karina porque la había tenido de invitada, pero ella como se estaba preparando para Viña del Mar y estaba muy metida en la música (…) pero a mí no me habían dicho que no iba a volver. Di a luz y al siguiente sábado el programa se llamó María Pía y Timoteo”, agregó.

Según la productora Bianca Casagrande, la decisión que no vuelva Karina fue una orden de la gerencia general del canal, que actualmente se ubica en Pachacamac. Pese a todo lo ocurrido, Karina & Timoteo volverán a presentar un show juntos.

