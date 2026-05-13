Crean en Perú snack con superalimentos que gana concurso nacional y busca reducir la anemia infantil

Anemia infantil - Perú - 28 de noviembre (Unicef Perú)

La anemia infantil en el Perú sigue siendo uno de los problemas de salud pública más persistentes y preocupantes del país. Según cifras recientes, afecta a más del 40% de niños menores de tres años, impactando directamente en su desarrollo cognitivo, físico y en sus oportunidades futuras. En este contexto, cualquier iniciativa que apunte a mejorar la alimentación infantil y aumentar el consumo de hierro se vuelve relevante, especialmente si logra integrarse en hábitos cotidianos como la lonchera escolar.

En medio de este escenario, un emprendimiento peruano ha comenzado a destacar por proponer una alternativa concreta: un snack elaborado con superalimentos andinos que busca contribuir a la prevención de la anemia desde la alimentación diaria. La propuesta no solo ha ganado visibilidad tras imponerse en un concurso nacional, sino que también abre una nueva ruta sobre cómo enfrentar este problema estructural desde el consumo masivo y accesible.

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Snack con hierro: la apuesta por combatir la anemia desde la lonchera escolar

Fotografía: Field

El producto se llama Zooperzoo, un snack desarrollado por las hermanas Claudia y Paloma Núñez, quienes decidieron crear una opción saludable dirigida a niños tras identificar la escasez de productos nutritivos pensados específicamente para este público. Su propuesta combina ingredientes como quinua, kiwicha, lentejas, pallares y arvejas, todos reconocidos por su aporte nutricional y, especialmente, por su contenido de hierro vegetal, fundamental en la prevención de la anemia.

El snack, de textura crujiente y perfil pensado para el gusto infantil, fue diseñado para integrarse de manera sencilla en la lonchera escolar, uno de los espacios clave donde se define gran parte de la ingesta diaria de nutrientes. Según sus creadoras, cada porción aporta una cantidad relevante del hierro que un niño necesita, lo que lo posiciona como un complemento dentro de una alimentación balanceada.

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“El principal reto fue encontrar el equilibrio entre nutrición y sabor. Un snack puede ser muy saludable, pero si no les gusta a los niños, simplemente no funciona”, explicó Claudia Núñez, sobre el proceso de desarrollo que tomó cerca de un año e incluyó pruebas técnicas y validaciones nutricionales.

Además del componente alimenticio, el producto incorpora elementos visuales y educativos para conectar con los niños. A través de personajes inspirados en la fauna peruana, el snack busca transmitir valores como el aprendizaje, el deporte y la inclusión, reforzando así una propuesta que combina nutrición y educación desde edades tempranas.

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Del emprendimiento local al retail: el impulso que abre paso a nuevas alternativas contra la anemia

La deficiencia de hierro es la principal causa de anemia infantil, agravada por la pobreza - Crédito: UNICEF

El crecimiento de Zooperzoo comenzó en espacios como ferias, tiendas saludables y plataformas digitales, donde logró posicionarse gracias a la aceptación de padres y niños. Sin embargo, el punto de inflexión llegó tras ganar el concurso “Despega tu snack con Field”, iniciativa impulsada por Mondelez International en alianza con Tottus, enfocada en promover productos innovadores que aporten a la nutrición infantil.

Este reconocimiento no solo significó capital de trabajo y asesoría técnica, sino también la posibilidad de ingresar al canal moderno, lo que permitirá que el producto llegue a más familias en distintas regiones del país. La expansión hacia supermercados marca un cambio importante en la escala del emprendimiento y en su potencial impacto.

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“La anemia no es una estadística lejana: es una realidad que afecta a muchas familias. Nosotras quisimos aportar desde la prevención, desarrollando un snack con alto contenido de hierro vegetal que pueda integrarse fácilmente en la alimentación diaria de los niños”, señaló Claudia Núñez.

Con su ingreso al retail, el emprendimiento apunta a ampliar el acceso a productos que incorporen superalimentos peruanos en la dieta diaria, en un contexto donde la anemia sigue siendo un desafío urgente. A la par, las fundadoras trabajan en el desarrollo de nuevos productos que mantengan el enfoque en la alimentación saludable y que puedan adaptarse a las dinámicas de consumo de las familias peruanas.

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La expectativa es consolidar su presencia en el mercado nacional en los próximos meses, mientras crece el interés por alternativas que combinen practicidad, valor nutricional y disponibilidad en puntos de venta masivos. En un país donde la anemia infantil continúa marcando cifras elevadas, este tipo de propuestas comienza a ganar espacio dentro de las estrategias que buscan mejorar la alimentación desde lo cotidiano.