Roberto Sánchez figura como precandidato a regidor por San Borja para las elecciones municipales 2026

Roberto Sánchez aparece como precandidato a regidor en San Borja, pero su partido alega un error de registro. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El nombre de Roberto Sánchez, candidato presidencial por Juntos por el Perú y actual congresista, fue incluido como precandidato a regidor en la lista interna presentada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, fechadas para el 4 de octubre. Este incidente ha obligado a la dirigencia del partido a aclarar que la inscripción corresponde a un “error administrativo”, y no responde a una estrategia política.

La inclusión de Sánchez Palomino, quien lidera la organización política y mantiene simultáneamente su postulación presidencial, quedó registrada en el puesto número cinco de la lista única presentada por su agrupación en el distrito de San Borja. El detalle se encuentra consignado tanto en el registro de precandidaturas del partido como en la documentación remitida a la ONPE, de acuerdo con la información obtenida por El Comercio.

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Juntos por el Perú incluye a Roberto Sánchez como precandidato municipal en San Borja. (Foto: ONPE)

“Error involuntario”

Al ser consultado sobre la aparición de Sánchez en la nómina de precandidatos municipales, Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, afirmó al medio RPP que la inclusión resultó de un “error humano involuntario” producido durante la carga de datos con un sistema informático que emplea autocompletado.

“Hay un equipo de comité electoral que se encarga de vaciar las listas y los datos, y usa un programa que tiene memoria de autocompletar y este programa se ha jalado los datos del compañero Roberto Sánchez”, explicó Zunini.

El secretario general remarcó que el líder del partido “no tiene voluntad ni intención de postular a regidor en San Borja”, según sus declaraciones recogidas por el citado medio. Además, enfatizó que Sánchez se encuentra dedicado de manera exclusiva a la campaña presidencial y que la inscripción municipal no responde a ninguna decisión orgánica de candidatura múltiple a nivel subnacional.

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Roberto Sánchez afronta pedido de más de cinco años de cárcel por presunto falseamiento de aportes partidarios. (Foto: Agencia Andina)

Partido corregirá listado

Tras detectar la anomalía, la organización procedió a revisar el proceso de inscripción. De acuerdo con lo reportado por RPP, el error se originó en el sistema que maneja el registro de los postulantes, lo que generó la incorporación de Sánchez en la lista sin que mediara voluntad política o acuerdo interno. La dirigencia de Juntos por el Perú descartó de forma categórica que exista algún “acuerdo político o decisión orgánica” para que el candidato presidencial participe en los comicios municipales del distrito de San Borja.

En este contexto, la organización anunció que el comité electoral interno evaluará el caso y formalizará la corrección necesaria ante la ONPE, acorde con los procedimientos institucionales previstos para subsanar inscripciones observadas o erróneas.

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El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez, quien se espera que se enfrente a la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori en una segunda vuelta en junio, se dirige a los medios de comunicación en Lima, Perú,. 30 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Normativa electoral permite modificación

El cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 contempla plazos reglamentarios que habilitan a los partidos políticos a realizar modificaciones en las listas de precandidatos presentadas, inclusive tras el registro inicial ante la ONPE. Según precisó la dirigencia del partido, el personero legal de la agrupación podrá presentar los recursos correspondientes para retirar el nombre de Roberto Sánchez de la nómina municipal.

Estos cambios están previstos en la normativa vigente, que establece mecanismos para sustituir o eliminar postulaciones que resulten improcedentes durante el proceso de elecciones primarias. Las fechas electorales fijadas indican que las primarias se llevarán a cabo el 17 y el 24 de mayo de 2026, y serán el momento en el que se oficializarán todas las candidaturas habilitadas por las organizaciones para la contienda nacional.

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Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por el Perú, habla durante una conferencia de prensa en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Las reglas que regulan este proceso buscan garantizar que las agrupaciones políticas puedan ajustar sus listas hasta que concluyan las etapas de subsanación, con el objetivo de evitar errores administrativos, como el que afectó la inscripción de Sánchez.