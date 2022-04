Tepha Loza y Sergio Peña confirman su romance con tiernos mensajes: “Mi amor”

Tepha Loza y Sergo Peña confirman que son enamorados mediante redes sociales. (Fotos: Instagram)

Los rumores resultaron ciertos. Tepha Loza sorprendió a todos al intercambiar unos misteriosos mensajes en Instagram con el futbolista Sergio Peña, donde aseguraba que él era su jugador favorito de la Selección. Cuando fue consultada en Esto es Guerra sobre si tenían una relación amorosa, la hermana de Melissa Loza prefirió guardar silencio.

“Quiero mantenerlo así, quiero cuidar mucho esto. Es la primera vez que, después de mucho tiempo, tengo esta ilusión linda, quiero hacer las cosas bien y que todo fluya. Por eso no quiero hablar mucho de esto (...) Muchos besos para ti y espero verte pronto”, expresó la chica reality para el asombro de Johanna San Miguel.

Al día siguiente, la influencer compartió una fotografía con sus más de 1.7 millones de seguidores de Instagram. “Son tiempos perfectos”, escribió junto a una imagen suya posando frente a un espejo. El post generó más de 30 mil “me gusta” y más de 500 comentarios, entre los cuales destacó el de Sergio Peña.

El mediocampista respondió a la fotografía de Tepha Loza con un emoji de corazón y otra de carita enamorada. De inmediato, la competidora de Esto es Guerra replicó emocionada: “Mi amor”. Con ello, ambos terminan por confirmar por primera vez su relación amorosa al público. Los usuarios felicitaron a la pareja por su romance.

Cabe resaltar que Sergio Peña dio a conocer que estaba soltero desde que anunció el fin de su matrimonio con Valery Revello, quien fue captada en una salida con Sebastián Bernos Parodi. Hoy en día, se encuentra radicando en el extranjero jugando como volante ofensivo en el Malmö FF de la Primera división de Suecia.

Tepha Loza y Sergio Peña confirman su relación. (Foto: Instagram)

MELISSA LOZA APRUEBA RELACIÓN

En entrevista con América Espectáculos, la hermana mayor de Tepha Loza confesó no estar muy enterada sobre el nuevo romance de la modelo. Sin embargo, se mostró feliz por el nuevo brillo que ahora tiene. “Lo tenía bien guardadito. No sé mucho, no sé mucho, la verdad, pero sé que esa sonrisa tiene nombre y apellido”, sostuvo.

Por otro lado, Melissa Loza se unió a la advertencia de Johanna San Miguel para que Sergio Peña cuide a su hermana: “ Ya está, ha sido amenazado por la mamá mayor, por la ‘chata’, así que ya sabe, a portarse bien, a cuidarse mucho, a portarse bien, a cuidarse y a crecer juntos, chévere” .

¿QUÉ PASÓ CON LORENA CELIS?

En el mes de abril, Lorena Celis, modelo peruana e influencer, fue vinculada con Sergio Peña debido a la cercana relación de amistad que mostraban en redes sociales. Incluso, ella se animó a bromear sobre su presunto romance durante una transmisión en vivo, asegurando que ya eran novios y que no había problema con ello.

No obstante, el futbolista aclaró que no tiene una relación con Celis mediante un comunicado a los medios. “Por favor, ya basta de vincularme con todas mis amistades. Nunca digo nada y me mantengo al margen de todo tipo de escándalo, pero lamentablemente a diario veo que me vinculan con amigas o que dan a entender cosas que no existe”, se lee en el documento.

Finalmente, quedó más que confirmado que solo eran amigos cuando Lorena le dio la bendición a Sergio y a Tepha para que inicien una relación amorosa. “ Sergio (Peña) puede estar con quien él quiera, yo estoy saliendo (...) Tepha también es mi amiga, yo a Sergio y a Tepha los adoro (...) bueno yo si tengo el tema de la amistad bien marcado y bien fuerte. Sergio y Tepha son mis amigos y si están saliendo me parece increíble ”, acotó en Amor y Fuego.