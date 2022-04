Florcita Polo: Los insultos, infidelidades y humillaciones que sufrió por parte de Néstor Villanueva

Florcita Polo rompió su silencio tras ampay de Néstor con bailarina. (Foto: Instagram)

Florcita Polo Díaz jamás quiso revelar si sufrió maltrato físico y/o psicológico por parte de Néstor Villanueva, quien fue su pareja sentimental durante los últimos 14 años. Sin embargo, la hija de Susy Díaz autorizó a su mejor amiga, Yalibe Ingaruca Saldaña, para que cuente en América Hoy el infierno que vivió al lado del cantante de cumbia.

La íntima amiga de Florcita señaló que su relación matrimonial ha estado deteriorada desde hace muchos años. La crisis empezó cuando la empresaria recibió unas imágenes de Néstor saliendo de un departamento , lo que daba entender que le estaba siendo infiel. “Ella quiso hacerse la ciega por sus hijos porque no quería dejarlos sin un papá”, sostuvo.

Aunque la pareja intentó olvidar ese doloroso momento, la amiga de Polo Díaz contó que la actitud de Villanueva cambió por completo al punto de maltratar a su esposa delante de sus hijos.

HUMILLACIONES

Yalibe Ingaruca indicó haber sido testigo de las lágrimas de Florcita Polo, en el 2020, tras haber sido víctima de los maltratos del cumbiambero. “Me contó que Néstor le había aventado una olla, le dijo que no servía para nada. La llamaba inútil o inservible. Yo le dije que busque ayuda en su mamá, pero ella por vergüenza no lo hacía”, manifestó en un principio.

Tras ello, aseguró que las ofensas se incrementaron cuando la hija de Augusto Polo Campos adoptó una perrita. “Bellota fue la manzana de la discordia. Un día ensució la sala, Néstor le gritó que limpie. Ella estaba arrodillada, limpiando. ‘Ni eso sabes hacer bien. Has limpiado mal’. Ahí le escupió. Los niños presenciaron esos episodios”.

Por otro lado, Yalibe Ingaruca dijo que Flor también se sentía humillada por la familia de Néstor Villanueva, ya que le echaban en cara que se haya contagiado de COVID-19 en febrero de 2021. “Me decía que la familia de Néstor la humillaba, le echaban la culpa. ‘Me mandan a abrir la puerta, a atenderlos’”, expresó.

Yalibe Ingaruca Saldaña, mejor amiga de Florcita Polo, revela que Néstor Villanueva maltrataba a la hija de Susy Díaz | VIDEO: América TV / América Hoy

INFIDELIDADES

Tal y como mencionó Susy Díaz en su momento, la amiga de Flor reafirmó que fue el hijo mayor de la pareja quien ayudó a su madre a descubrir la infidelidad de Néstor Villanueva. El pequeño de 9 años se aprendió la clave del celular del cantante y se lo otorgó a la emprendedora para que leyera los comprometedores chats.

“Flor entró y miró muchas conversaciones, muchas cosas . Y no solamente con una persona, fueron 6, 7 y 8 mujeres con las que siempre coqueteaba. Ella les hizo captura, yo las vi. Las chicas mostraban su cuerpo semidesnudo. Flor me dijo que no podía más, pero no podía reclamarle porque se iba a ir en contra de su hijo”, manifestó.

Para comprobar que todo lo que decía era verdad, la amiga mostró a las cámaras de América Hoy las capturas de pantalla donde se evidencia que la misma Florcita Polo Díaz le confirmaba que Néstor le fue infiel con varias mujeres. “Yo no diré nada. Néstor me fue infiel estando conmigo. Qué asco, ella mostró pruebas. Gracias hermanita (por mandarme fuerzas)”, se lee en el chat.

Yalibe Ingaruca Saldaña también reveló que el artista nacional no aportaba económicamente al hogar, pese a trabajar todos los fines de semana en Chancay. Tampoco ayudaba a Florcita con las deudas de las tarjetas de crédito, que ascendian a los 3 mil soles. Susy Díaz era la encargada de comprar la ropa y comida de los dos niños.

Amiga de Florcita Polo Díaz confirma que Néstor Villanueva sí le fue infiel | VIDEO: América TV / América Hoy