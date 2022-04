Esto es Guerra: El antes y después de Johanna San Miguel y María Pía Copello

Mira cómo lucían Johanna San Miguel y María Pía Copello años atrás. (Foto: Composición Infobae)

De lunes a viernes, los fanáticos de Esto es Guerra ven el enfrentamiento entre guerreros y combatientes, pero también los continuos intercambios de palabras que tienen las conductoras del programa, Johanna San Miguel y María Pía Copello. Ambas suelen defender con garra a sus respectivos equipos, aunque las dos aseguran que se llevan bien una vez las cámaras se apagan.

Lo cierto es que los televidentes disfrutan de la presencia de las presentadoras en pantalla. Sin embargo, Johanna; de 54 años, y María Pía; de 44, no siempre se vieron de la misma forma, especialmente en sus años mozos. En esta nota te mostraron su antes y después de las encargadas de la conducción del reality de competencia, que este año cumple 10 años al aire.

Johanna San Miguel y María Pía Copello enviaron contundente mensaje por el Día de la Mujer. (Foto: Captura TV)

JOHANNA SAN MIGUEL

Antes de asumir la conducción de Esto es Guerra junto a Mathías Brivio en el 2012, la artista nacional ganó gran popularidad al dar vida a Rebeca de los Cebos, o Queca, en la serie Pataclaun. Gracias a esta serie, su rostro se hizo conocido en la pantalla chica. Una vez culminado el programa en 1999, continuó usando una nariz roja en Carita de Atún.

Entre los años 2006 y 2010, San Miguel condujo un bloque de espectáculos del noticiero matutino Primera Edición en América Televisión. En aquel entonces, Johanna destacó por no tener filtros con sus opiniones y también por estar siempre acompañada con un peluche de cerdito. Y es que la actriz sufría de sobrepeso, algo que ella tomaba con humor.

Johanna San Miguel condujo el noticiario matutino Primera Edición de América Televisión. (Foto: Captura)

Sin embargo, la presentadora logró bajar más de 20 kilos y sin la ayuda del bisturí. “Trato de no comer grasas. Como pescado, yuca sancochada, ensaladas, frutas y batidos proteicos. Y eso lo hago no solo para verme bien, sino para mantener una buena salud. He bajado más de 20 kilos. Ahora peso 53 kilos”, dijo en el 2012.

Hoy en día, San Miguel suele encender las redes sociales al publicar fotografías en bikini, las cuales cautivan a sus seguidores por la espectacular figura que goza a sus más de 50 años.

Johanna San Miguel demuestra que está en su mejor momento al posar en sus redes con diminutas prendas. (Foto: Instagram)

MARÍA PÍA COPELLO

Tenía tan solo 23 años cuando asumió la conducción de Karina y Timoteo en reemplazo de Karina Rivera, quien se retiró debido a su avanzado estado de embarazo. El programa luego pasó a llamarse María Pía y Timoteo, en donde se caracterizó por poseer un rostro angelical que alegraba las mañanas de miles de niños peruanos.

María Pía Copello debutó en la televisión peruana a la edad de 16 años. (Foto: Facebook)

Posteriormente, Copello condujo diversos programas como Talento Urbano y 321 María Pía, aunque no superaron el éxito que tuvo con María Pía y Timoteo. En el 2006, se casó con Samuel Dyer Coriat, su novio desde 2001, con quien tiene tres hijos. En ningún momento perdió la esbelta figura que ostenta, ya que la influencer es una apasionada del deporte.

Sin embargo, María Pía ha sido criticada en redes por su forma de vestir, pues algunos internautas consideran que luce prendas muy “juveniles” para la edad que tiene. “¿Por qué hay gente que aún cree que hay reglas para vestirnos? ¡Por favor! Seas casada, soltera, mamá o abuelita, vístete como te sientes cómoda y feliz”, dijo como respuesta a sus detractores.

María Pía Copello cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram y TikTok. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: