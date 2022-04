Sergio Peña y Valery Revello: Un romance que terminó en rumores de infidelidad e indirectas

Valery Revello y Sergio Peña confirmaron su separación tras las imágenes de la modelo con un surfista ingresando a un hotel de San Bartolo. (Foto: Composición Infobae)

Aunque poco o nada se sabe sobre cómo se conocieron, Sergio Peña y Valery Revello llevaron su relación amorosa al siguiente nivel cuando decidieron casarse en secreto en noviembre de 2018, cuando la modelo peruana ya se encontraba embarazada de la primera hija de ambos. Nadie sabía de esta boda hasta que la influencer hizo pública las imágenes un año después.

“Recuerdo tantas cosas cuando recién nos conocimos, como si hubiese sido ayer... me acuerdo siempre de cuando nos íbamos a dormir y nos quedábamos mirando hacia arriba, acostados y agarrados de la mano, hablando de todos nuestros planes, de dónde nos gustaría vivir, de dónde y cuándo nos casaríamos, que queríamos tener hijos, y así tantos planes.. y ahora miro dónde estoy, dónde estamos”, escribió Valery en aquel entonces.

A lo largo de toda su relación, el futbolista de la selección peruana y la influencer intentaron mantener su romance en total reserva. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que no se dedicaran románticas publicaciones de vez en cuando, demostrando así que su matrimonio se encontraba en una etapa bastante sólida.

Valery Revello y Sergio Peña son padres de una niña de tres años, llamada Vittoria. (Foto: Instagram)

Con el tiempo, Valery se ganó el cariño de los hinchas peruanos porque solía ser captada por las cámaras acompañando a su pareja en los partidos con la ‘Blanquirroja’ o con su equipo Malmö FF, de Suiza. Incluso, no temía en expresar su amor incondicional por el deportista cuando los programas de televisión le pedían una entrevista.

“Tenemos que ir a Holanda a recoger nuestras cosas, nuestro perro. Es difícil hacer mudanza, pero siempre juntos. Donde estemos, pero siempre juntos. Siempre me dicen cosas lindas, nunca nada negativo. Gracias a los fans por siempre apoyarnos”, comentó para Domingo al Día tiempo atrás.

PRIMERA CRISIS

A fines de julio de 2021, se especuló que Sergio Peña y Valery Revello se habrían separado debido a que el futbolista fue vinculado a las populares ‘Chicas Tulum’, grupo que hoy en día ya está disuelto pero que estaba conformado por las modelos Paula Manzanal, Jossmery Toledo y Macarena Gastaldo.

Las especulaciones iniciaron porque las influencers fueron captadas acercándose a una vivienda ubicada en La Molina, donde se encontraba en la puerta de la cochera el hermano de Sergio Peña, quien habría sido el organizador de la fiesta. Nunca se las llegó a grabar ingresando al departamento porque huyeron del lugar cuando se percataron de la presencia de los reporteros de Amor y Fuego.

Las chicas Tulum dejaron de ser amigas para acusarse luego de prostitución y otras adicciones. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que Peña nunca fue captado en dicho evento; sin embargo, la presencia de su hermano detonó las alarmas. Esto se agravó cuando su esposa arremetió contra las chicas ‘Tulum’ a través de una transmisión en vivo que hizo con sus amigas, asegurando que jamás le gustaría ser relacionada con las modelos.

“¿Las bandidas? ¿Así como las chicas Tulum? Te has equivocado de chat, este no es… Solange es la nueva embajadora Tulum. Pu** qué feo que te digan así. No la hago. ¿Cómo nos van a mezclar con las chicas Tulum? (...) No me estén preguntando por mi relación, o sea puede ser de mí, pero que no incluya a otra persona”, expresó Revello, quien tiempo después subió fotos con Sergio Peña para aclarar que seguían juntos.

AMPAY CON TABLISTA

En febrero de 2022, la aún esposa de Sergio Peña fue captada en situaciones cariñosas con el tablista Sebastián Bernos Parodi, quien se descubrió poco después que estaba involucrado en un caso de violación sexual.

Luego de asistir a una fiesta en Punta Negra, ambos terminaron retirándose del evento a las 5 a.m. en la camioneta de él. Una hora después, el joven surfista llegó a un hospedaje en San Bartolo, en donde ambos ingresaron para permanecer una hora adentro. A las 7 a.m., Revello se retiró a su casa.

Las imágenes causaron revuelo en la prensa nacional, ya que para los ojos del mundo Peña, quien se encontraba en España, todavía mantenía una relación sentimental con la influencer, ya que antes del ampay ella posteó una fotografía de su anillo de bodas.

Esposa de Sergio Peña, Valery Revello, es captada por ‘Amor y Fuego’ entrando a un hotel con tablista Sebastián Bernos Parodi

CONFIRMARON SEPARACIÓN

Horas antes de que el ampay de Amor y Fuego sea emitido en su totalidad, Sergio Peña decidió aclarar desde España que ya estaba separado de su esposa desde hace varios meses, por lo que la madre de su hija no habría cometido ninguna infidelidad.

“Ante las imágenes que están por difundirse, quiero informar que al día de hoy no tengo ninguna relación sentimental con Valery, la madre de mi hija, con quien llevamos separados hace varios meses. Esto es de conocimiento en todos nuestros círculos cercanos y familiares”, indicó el deportista mediante un comunicado.

Sergio Peña se pronuncia tras ampay de la madre de su hija. (Foto: Twitter)

Esta versión fue respaldada por Valery, quien también se pronunció en redes para defenderse de los ataques que recibía por, supuestamente, no haber respetado su matrimonio. Aseguró que nunca le fue infiel al futbolista, que estaban separados, pero que aún seguía amándolo, por lo que seguía usando el anillo de bodas.

“ Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da verguenza decirlo así no estemos juntos. Me importa 5 pepinos lo que la gente piensa y diga. Ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio, he sido fiel a mi matrimonio, siempre soñé con mi familia unida, di mi 100%. Ha sido un año terrible para nosotros ”, indicó.

Sobre las imágenes del ampay, Revello indicó en otro momento que no estaba sola en el hotel con el surfista, puesto que también se encontraba su hermano en el lugar. “Yo nunca hice nada”, explicó a sus detractores.

Comunicado de Valery Revello. (Foto: Instagram)

¿SERGIO PEÑA LE FUE INFIEL?

Valery Revello volvió a hacer transmisiones en vivo un mes después del escándalo. Como era de esperarse, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para preguntarle cuál era la verdad detrás de su polémica separación del futbolista, ya que en su comunicado dio a entender que fue ella quien sí luchó por salvar el matrimonio.

“Cuando uno está en paz consigo mismo, no se preocupa por nada. Yo no me he metido con nadie, relájense, por favor. Uno está en paz, no hay nada que te pueda derrumbar (...) Tengo que contar mi verdad en algún momento, pero ahorita no, gracias”, mencionó en un video cuando la tildaron de “infiel”.

En otra transmisión fue comparada con Melissa Paredes, por lo que dejó en claro una vez más que ella no fue quien faltó en el matrimonio. “Yo no me parezco a ella porque yo no he hecho lo que ella ha hecho. Entonces, no somos la misma persona, ni parecido. Si supieran la verdad otra sería la historia, pero no me interesa contarles porque solo lo saben las personas que me importan ”.

Valery Revello, ex de Sergio Peña, se molesta durante transmisión en vivo al percatarse de comentarios sobre su ampay con tablista. (VIDEO: Instagram / @valeryrevello)

INDIRECTAS CONTRA LORENA CELIS

Los coqueteos entre Lorena Celis, expareja de Diego Rodríguez, y Sergio Peña no le habrían gustado para nada a la todavía esposa del futbolista peruano. Desde que se empezó a vincular a Peña con la modelo, Revello no ha dejado de mandarle indirectas a través de TikTok.

“Es que en serio hay algunas que se pintan de ‘ay pobrecitas, pobrecitas’ y la verdad no tienen nada de pobrecitas, si supieran” , se la escucha en un video. En otro momento, publicó: ”Cuando se metió en el medio para alejarme de la persona que me hacía daño” y “Tú eres el que sigue a todas y yo soy a la que todos siguen”.

Es importante resaltar que el jugador de la ‘Bicolor’ desmintió encontrarse en una relación amorosa con Lorena Celis, asegurando que solo son buenos amigos. “Lorena es mi amiga, es hermosa, pero es mi amiga. La gente inventa, esos programas inventan tonterías”, explicó.

Amor y Fuego entrevistó a Lorena Celis. Ella no descarta una relación con Sergio Peña. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: