Dalia Durán se reencontró con John Kelvin en audiencia: “Él lloró y me pidió perdón”

Dalia Durán dice que John Kelvin le pidió perdón. (Foto: Instagram)

Dalia Durán se presentó en la audiencia judicial que tuvo con el padre de sus hijos y cantante John Kelvin. Según cuenta la rubia, el artista se mostró arrepentido por sus acciones y pidió compasión ante la jueza para salir en libertad. Como se recuerda, el cumbiambero lleva 9 meses preso en el penal de Lurigancho.

Kelvin fue acusado por Dalia Durán de maltratarla física, psicológica y sexualmente. Sin embargo, la rubia se retractó de esta última, indicando que fue consentida.

“Bueno, en la audiencia lloró. Se escuchó un John arrepentido, pidiendo perdón y compasión a la jueza. Habla de amor y que siempre fui su reina a pesar de los errores que cometió. Es tan doloroso, sé que él la pasa mal, lo siento y me duele porque es el padre de mis bebés. Todo está en manos de Dios, si es su voluntad... él tendrá la oportunidad de rehacer su vida, ya dependerá cómo maneje su carrera porque talento tiene, solo que estuvo rodeado de personas falsas”, indicó la rubia al diario Trome.

NO PIENSA REGRESAR CON JOHN KELVIN

Dalia, quien señaló hace unas semanas que ya lo ha perdonado, resaltó en esta entrevista que no está en sus planes regresar con el cantante. No obstante, confesó que vive una situación difícil al ver al cantante en estas condiciones.

“Jamás lo odiaré, pero tampoco volveré con él. Es algo que lo tengo súper claro, en mi vida no tiene espacio. Cada audiencia es más dolorosa que la anterior y es difícil”, acotó Durán, quien tras ser consultada por si cree en las palabras del padre de sus hijos, señaló que “solo sus acciones demostrarán con el tiempo si realmente está arrepentido”.

Dalia Durán señala que justicia debe de evaluar si John Kelvin sale de la cárcel o no. (Foto: Instagram)

JOHN KELVIN Y LA VEZ QUE SEÑALÓ A DALIA POR LUCRAR CON SU IMAGEN

En marzo, John Kelvin reapareció para dedicarle un mensaje a sus hijos. El cantante lamentó que sus pequeños hayan sido sobreexpuestos en televisión luego de todas las declaraciones de Dalia Durán e insinuó que su intención es lucrar con su imagen.

“Ocho meses de silencio. ¡Es momento de hablar! No voy a permitir que se beneficien del dolor ajeno y la sobreexposición de mi sangre. A mis hijos decirles que no están solos y que los amo con todo mi corazón”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.

Asimismo, el cumbiambero les juró que ellos nunca estarán solos pese a que en estos momentos él se encuentra en prisión; sin embargo, señaló que muy pronto saldrá y se volverán a encontrar.

“Siempre seremos padres, siempre velaremos por su bienestar. Nunca estuvieron ni estarán solos. Dios bendiga a las personas que lucran con la desgracia ajena, la verdad siempre saldrá a la luz en el momento menos esperado. Es en este momento donde conocemos a las personas, las verdaderas amistades estarán a tu lado siempre. Pronto nos volveremos a encontrar”, agregó.

Ante ello, Dalia no dudó en responder y asegurar que tales acusaciones de parte del padre de sus hijos no son ciertas. “Jamás me aprovecharía de mis bebés. Imagino (que el mensaje) debe ser para los medios de comunicación”, dijo.

Dalia Durán, ex de John Kelvin, rompe en llanto al mostrar su nuevo hogar en Trapiche. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

