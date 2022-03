Melissa Loza envía fuerte mensaje por el Día de la Mujer: “No se rindan, luchen hasta el final y boten todo lo negativo”

Melissa Loza pidió a las mujeres que se cuiden y cuiden a sus hijos. (Foto: Captura)

El programa En boca de Todos preparó un especial por el Día Internacional de la Mujer, celebrado este 8 de marzo. Entre sus invitadas estuvo Melissa Loza, quien aprovechó las cámaras del programa para enviarle un mensaje a todas las mujeres celebrando dicha fecha.

Antes de participar de una secuencia donde recordaría episodios de su pasado, la chica reality no dudó en alzar su voz y dirigirse a todas las televidentes que se encontraban sintonizando el magazine. La modelo comenzó pidiendo a cada fémina que no se rinda y luchen por sus sueños.

“Que nadie les diga que no pueden alcanzar sus sueños. Luchen hasta el final por lo que quieren siempre y bien paradas y firmes de la mano del más grande, de Dios. ¡Arriba mujeres!“ , dijo recibiendo el aplauso de los demás presentes en el set.

Minutos después, se transmitió un video en donde resumían la vida de Melissa Loza desde que era pequeña hasta que fue mamá a temprana edad y su llegada a la televisión. Ante ello, se pudo ver a una emocionada Melissa y señaló que trabajó duro para conseguir sus sueños.

“Uno tiene que salir positivo en la vida. No me tocó una vida fácil, pero tampoco le reclamo a Dios porque para mi es una aprendizaje constante en esta vida terrenal. Cuando hay problemas y uno lo supera, te engrandeces como persona en esta vida“, expresó

Asimismo, volvió a dirigirse a todas las mujeres para aconsejarlas que deben eliminar todo aquello que evite que salgan adelante. Además, les pidió que se cuiden tanto a su familia como a si mismas.

“Cuídense mujeres, cuiden a sus hijos y a sus familias. Que no hayan envidias ni malos sentimientos Que no existan esos rencores, salgan, boten todo eso y entréguenselo a Dios y salgan adelante. Pónganse más fuerte porque lo que no mata, te hace más fuerte. Y si van a voltear, volteen para tomar impulso y salir adelante con todo” , concluyó.

Sus palabras fueron apoyadas por la conductora Maju Mantilla, quien resaltó que tener malos sentimientos puede llegar a enfermar a una persona y que se debe pensar en positivo para hacer las cosas con amor.

Recordemos que Melissa Loza se convirtió en madre por primera vez a los 22 años. Viajó desde Chimbote para trabajar y ayudar a su familia económicamente. Tiempo después llegó a la televisión y se convirtió en una de las chicas reality más reconocidas a nivel nacional. Hoy en día su hija mayor estudia arquitectura y su segunda primogénita tiene solo 2 años de edad.

TATIANA ASTENGO TAMBIÉN ENVIÓ MENSAJE

Si bien es cierto, en el Día Internacional de la Mujer se suele felicitar a las mujeres, es importante saber que es mucho más que eso. Se conmemora los años de lucha de miles de mujeres para que se respeten sus derechos. Esto lo tiene presente Tatiana Astengo, quien se encargó de recalcarlo a través de sus redes sociales. La artista pidió que en lugar de felicitarla, se unan a su lucha.

“Hoy no se “felicita”, hoy se conmemora una lucha, si quieres saludar, mejor únete y aporta a la lucha”, escribió la recordada actriz de Al Fondo Hay Sitio, adjuntando los tag #igualdad #8Marzo2022 y #IgualdadDeGenero.

Además, publicó una foto donde se ve su rostro, con la descripción: “No soy frágil como una flor, soy frágil como una bomba #8M”, logrando el respaldo de miles de sus seguidores.

Tatiana Astengo pide que conmemoren el 8 de marzo uniéndose a la lucha. (Foto: Twitter)

