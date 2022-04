Al Fondo Hay Sitio: Nataniel Sánchez regresa al Perú y responde si estará en la nueva temporada

Nataniel Sánchez volvió a Perú desde España. ¿Estará en Al Fondo Hay Sitio? (Foto: Composición Infobae)

No falta nada para el esperado estreno de la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio, la cual contará con la participación de Erick Elera, Magdyel Ugaz, Yvonne Frayssinet, entre otros grandes artistas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha confirmado el regreso de Nataniel Sánchez en el papel de Fernanda de las Casas, ya que se mudó a España en el 2019 para perfeccionar su carrera actoral.

Cuando se dio a conocer que la exitosa teleserie de América Televisión volvería luego de seis años, la actriz peruana fue una de las primeras en asegurar que no formaría parte de la novena temporada, puesto que se encontraba en otra etapa de su vida como para volver a interpretar a la menor de la familia Maldini.

Fernanda de las Casas y Joel Gonzáles se convirtieron en padre en el episodio final de Al Fondo Hay Sitio. (Foto: América TV)

“Yo no voy a volver a estar en Al Fondo Hay Sitio si es que regresa a la televisión peruana. No sé si el proyecto se va a dar o no, porque sé que el canal estuvo con esa idea, pero no sé al final qué van a hacer. De mi parte yo tengo compromisos aquí (en España) ya estipulados, yo no formaría parte ”, dijo la actriz en el 2021.

Sin embargo, en entrevista exclusiva con Infobae, Gustavo Bueno, el recordado Gilberto Collazos, dejó abierta la posibilidad del ingreso de Nataniel a la teleserie. “Ella está en España, tiene mucha ilusión con algunos temas que ya ha formado allá, pero no siempre es bueno depender de las cosas que se te presenten en un país que no es tuyo”, sostuvo el destacado actor.

VOLVIÓ AL PERÚ

Los productores de Al Fondo Hay Sitio confirmaron que las grabaciones de la novena temporada iniciaron en el mes de abril con el 90% de los actores. Coincidentemente, las cámaras de Amor y Fuego captaron a Nataniel Sánchez de regreso en el país por esas fechas. ¿Será que formará parte de la teleserie?

En las imágenes difundidas por el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, se ve a la actriz caminando tranquilamente por las calles de la capital. Cuando se percata de la presencia de los reporteros, solo atina a sonreír. “Gracias”, contestó cuando uno de ellos le dio la cálida bienvenida al país.

“La oportunidad de estar acá en Perú, ¿se debe a que serías el jale bomba en Al Fondo Hay Sitio?” , le preguntaron. La respuesta será transmitida en el programa de espectáculos este martes 26 de abril, a partir de las 2:50 p.m.

ELENCO DE AL FONDO HAY SITIO

María Grazia Gamarra, Karime Scander, Franco Pennano y Jorge Guerra son los nuevos jales que formarán parte de Al Fondo Hay Sitio este 2022. Hasta el momento no se sabe qué personaje interpretarán, pero es más que seguro que su incorporación pondrá de cabeza a la familia Gonzáles y Maldini.

Por otro lado, son varios los actores que han confirmado su presencia en lo que será la nueva temporada de la serie. A continuación podrás conocer una lista de los personajes que se verán próximamente en la pantalla chica.

Yvonne Frayssine, Erick Elera, Magdyel Ugaz, David Almandoz, Laszlo Kovacs, Carlos Solano, Adolfo Chuiman, Mónica Sánchez, Gustavo Bueno , entre otros. Ellos fueron los primeros en hacer su aparición, causando emoción entre sus fans.

Conoce a los nuevos rostros de Al Fondo Hay Sitio. VIDEO: América TV