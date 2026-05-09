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La asistencia de Gianluca Lapadula no alcanzó: Spezia perdió la categoría y descendió a la Serie C de Italia

El conjunto dirigido por Luca D’Angelo no pudo ante el Pescara y no pasó del empate a uno que sentenció el destino de los ’gli aquilotti’. El ariete ítalo-peruano se marchó del campo de juego entre lágrimas y reconociendo el aliento de los aficionados

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El Spezia de Gianluca Lapadula perdió la categoría en el fútbol italiano y es relegado a la Serie C. Crédito: Difusión.
El Spezia de Gianluca Lapadula perdió la categoría en el fútbol italiano y es relegado a la Serie C. Crédito: Difusión.

Gianluca Lapadula fue protagonista en el empate de Spezia Calcio frente a Pescara Calcio por la última jornada de la Serie B, aunque el resultado no alcanzó para evitar el descenso del conjunto de La Spezia. El partido, jugado en el estadio Alberto Picco, era decisivo para ambos equipos, que luchaban por la permanencia en la Segunda División de Italia.

El marcador se abrió rápidamente. A los 10 minutos, Davide Faraoni adelantó a Pescara en una jugada que silenció a la afición local y puso toda la presión sobre los dirigidos por Luca D’Angelo. Spezia buscó la igualdad durante todo el primer tiempo, pero la ansiedad y la falta de precisión impidieron que llegara el empate antes del descanso.

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En la segunda mitad, la reacción llegó gracias a la sociedad entre Lapadula y Gabriele Artistico. A los 73 minutos, el delantero ítalo-peruano filtró un pase preciso que permitió a Artistico igualar el marcador. Lapadula, titular durante los 90 minutos, fue uno de los jugadores más activos del elenco local, aportando movilidad y generando peligro en el área rival. Con este empate, Spezia alcanzó 35 puntos en la tabla, una cifra insuficiente para escapar de la zona de descenso y asegurar la permanencia.

Pese a la asistencia del ítalo-peruano, el Spezia no pudo mantener la categoría y descendió a la Serie C del fútbol italiano. Crédito: Instagram producto peruano.

Pese a algunos intentos finales de ambos equipos, el marcador no se movió y el empate decretó el descenso tanto de Spezia como de Pescara, que tampoco pudo salvarse. Fue un partido de despedida para ambas instituciones, marcado por la emoción y la resignación de los jugadores y aficionados.

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Al término del encuentro, Lapadula fue uno de los últimos en abandonar el campo. El delantero agradeció el respaldo de los hinchas con aplausos, visiblemente afectado por el desenlace. Esta temporada, el ‘Bambino’ sumó seis goles y dos asistencias en la Serie B.

Lapadula, quien tiene contrato con Spezia hasta mitad de año, afronta ahora un futuro incierto tras el descenso a la Serie C, mientras el club piensa en su reconstrucción de cara a la próxima campaña.

La asistencia de Gianluca Lapadula no alcanzó para el Spezia. El delantero peruano se marchó del campo de juego reconociendo a la hinchada del ’gli aquilotti’ luego que se consumara el descenso.

¿Lapadula a la Liga 1?

La caída del Spezia al tercer nivel del fútbol italiano puede reavivar el interés de los clubes peruanos por Gianluca Lapadula. El atacante nacional, de 34 años, nunca ha jugado en la Liga 1, pero su situación contractual y el descenso de su equipo abren nuevas posibilidades.

Desde su irrupción en la selección peruana, Lapadula ha sido objeto de seguimiento por parte de los equipos más importantes del país. Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal han mostrado interés en distintas ocasiones, aunque hasta ahora el delantero siempre manifestó su preferencia por continuar su carrera en Europa.

No obstante, la proximidad del vencimiento de su contrato con el Spezia y el escenario de la Serie C modifican el panorama. La pérdida de categoría representa un desafío deportivo y económico para el club italiano, que podría facilitar la salida de jugadores con mayor proyección y experiencia internacional como Lapadula. Además, el delantero nacional enfrenta la disyuntiva de buscar un nuevo destino en el extranjero o instalarse a Sudamérica para ponerse por primera vez la camiseta de un club peruano.

Gianluca Lapadula reveló que fue contactado por Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal.
Gianluca Lapadula reveló que fue contactado por Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal.

Por ahora, el futuro inmediato del ‘Bambino’ es incierto. El cierre de su ciclo en el Spezia podría derivar en una nueva etapa, ya sea en Italia, otro país europeo o, por primera vez, en el fútbol peruano. Mientras tanto, la expectativa crece entre los fanáticos, que sueñan con ver a Lapadula defendiendo los colores de un club nacional y aportando toda su jerarquía en la liga local.

El descenso del Spezia ha marcado un punto de inflexión en la carrera del delantero ítalo-peruano. Su decisión final, que se conocerá en las próximas semanas, será observada de cerca por hinchas y directivos, atentos ante la posibilidad de que uno de los nombres más importantes de la selección peruana desembarque en la Liga 1 y escriba un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.

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