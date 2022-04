Érika Villalobos cuenta la presión mediática que sufrió su familia tras el ampay de Aldo Miyashiro

Érika Villalobos cuenta cómo la persigue la prensa tras ampay de su aún esposo, Aldo Miyashiro. (Foto: Composición Infobae)

Desde que Magaly Medina difundió el doble ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, Érika Villalobos se volvió en la figura más buscada por los programas de espectáculo. ¿Ya estaban separados? ¿Sabía que su esposo le era infiel? ¿Qué opinaba sobre el ampay? Las preguntas nunca fueron resueltas porque la actriz nacional permaneció en absoluto silencio; sin embargo, en “Ventana de emergencia” rompió su silencio.

En el programa de entrevistas de Carlos Orozco, la actriz nacional aseveró que no tiene inconvenientes en volver a subirse a un escenario, aunque eso implique ser acechada por la prensa. “Yo simplemente si no quiero, no contesto. Eso normalmente hago porque no me gusta hablar de mi vida. La gente piensa que yo les debo una explicación, pero yo no he sido escogida por el pueblo. Yo a la gente le debo mi trabajo ”, sostuvo.

Erika Villalobos se confiesa tras ampay de Aldo Miyashiro: “Ahora estoy más fuerte”

Por otro lado, Villalobos contó que lo que más le fastidia de todo lo relacionado al ampay es cómo su familia se ha visto envuelta en el escándalo, pues los programas han llegado hasta la puerta de su casa para entrevistarla. Cabe resaltar que la también guionista es madre de dos hijos en común con Aldo Miyashiro, con quien se casó en marzo de 2005.

“ Me molesta cuando se meten con mi familia, con mis hijos, cuando los graban, cuando se ponen en la puerta de mi casa. Ahí sí yo puedo perder los papeles y soy capaz de todo, con mis hijos no se metan . Me ha tocado esto en los últimos días… Todo lo que quieran conmigo, yo sabré cómo manejarme, pero no tienen por qué meterlos a ellos”, dijo.

“Algunos medios han perdido la noción de hasta dónde hay (límites). Hay una cosa que es como que muy egoísta. Afecta a mucha gente inocente. Y por otro lado hay mucha información equivocada, no podemos aceptar cualquier cosa”, agregó en su comentario.

Érika Villalobos habló por primera vez sobre el ampay de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz. Esto fue lo que dijo | VIDEO: Youtube / Carlos Orozco

ALDO MIYASHIRO PIDE PERDÓN POR INFIDELIDAD

La noche del miércoles 20 de abril, Aldo Miyashiro reapareció en La Banda del Chino para admitir su infidelidad y para pedir disculpas públicas a su esposa Érika Villalobos. “ Yo me equivoqué y yo cometí un error que, seguramente, me va a acompañar toda mi vida y que me va a costar muchísimo poder reparar con la gente que amo. He decidido asumir como hombre que soy mi responsabilidad sin escaparle a este momento tan duro”, declaró.

En su pronunciamiento, el actor levantó la polémica al salir en defensa de Fiorella Letiz, puesto que se mostró afectado por la ola de insultos que viene recibiendo en redes sociales. “El responsable y el culpable soy yo. Soy un hombre de 46 años, yo soy el hombre casado, que no debió pasar ese caminito… que empezó como un juego y se fue excediendo y terminó en lo que vieron, en esas imágenes de besos y caricias”, indicó.

Aldo Miyashiro pide perdón a Érika Villalobos y su familia | VIDEO: América TV

La protagonista del ampay también hizo mea culpa por haberse involucrado sentimentalmente con un hombre casado. “Lamento mucho lo que ha sucedido. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias . A todos los que me conocen y me han apoyado les doy gracias de corazón”, señaló mediante un comunicado.

