Anghela Barboza se despide de Géminis para iniciar una nueva etapa en Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La central peruana Anghela Barboza asumirá un nuevo desafío en su carrera al firmar por Circolo Sportivo Italiano, dirigido por Marcos Blanco. Crédito: Instagram Anghela Barboza.

Anghela Barboza, central peruana de 23 años, cerró su ciclo en Deportivo Géminis con un mensaje de gratitud en redes sociales, después de una temporada en la que registró 48 puntos de bloqueo y se ubicó como la duodécima mejor bloqueadora del campeonato. La deportista nacional se marcha a Circolo Sportivo Italiano, donde será dirigida por el argentino Marcos Blanco.

Barboza comunicó su despedida mediante un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, en el que destacó el aprendizaje y crecimiento obtenidos durante su paso por el club de Comas. “Hoy me toca cerrar este capítulo con Géminis. Estoy profundamente agradecida por la oportunidad de haber formado parte de esta linda institución. Esta temporada fue muy difícil, pero me quedo con todo lo bueno y vivido durante estos 7 meses, con grandes aprendizajes y un enorme crecimiento tanto en lo personal como en lo deportivo”, escribió la jugadora, quien defendió la camiseta de las ‘guerreras’ desde el inicio del ciclo 2025/26.

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En su mensaje, Barboza enfatizó el respaldo recibido por el cuerpo técnico, sus compañeras y la hinchada. “Gracias a Géminis por la confianza y la oportunidad. Gracias al gran comando técnico por ayudarme a mejorar como deportista y como persona. Gracias a mis compañeras, con quienes compartí momentos inolvidables. Gracias a los hinchas de Géminis, por sus mensajes constantes de apoyo y cariño”, expresó la central, quien ahora afronta un nuevo desafío en la Liga Peruana de Vóley.

Anghela Barboza es nuevo refuerzo de Circolo Sportivo Italiano. Crédito: Instagram Puro Vóley.

Barboza ha sido considerada recientemente por Antonio Rizola, actual seleccionador nacional, para integrar la selección absoluta de cara a próximas competencias. Su rendimiento en Géminis, caracterizado por una regularidad destacada en la rotación titular la proyecta como una de las apuestas de Circolo para reforzar el sistema de bloqueo y aportar liderazgo en el vestuario.

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La llegada de Barboza a Circolo Sportivo Italiano representa un refuerzo clave para el club de Pueblo Libre, que busca mejorar su rendimiento tras concluir en la séptima posición en la última edición de la Liga.

Movimientos en Circolo Sportivo Italiano

La plantilla de Circolo Sportivo Italiano experimentará varios cambios de cara a la temporada 2026/27. A la incorporación de Barboza se suman las brasileñas Mariane Casas y Natalia Monteiro, quienes destacaron en Rebaza Acosta durante la campaña anterior. Casas, central, lideró la tabla de bloqueos en las fases iniciales del torneo, aunque quedó fuera del top 10 por la menor cantidad de partidos disputados por su equipo. Monteiro, atacante, finalizó séptima en el ranking de máximas anotadoras, con un total de 358 puntos, según el registro de la Liga Peruana de Vóley.

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El también entrenador de la selección peruana masculina se refirió a que ambas deportistas han llegado a un acuerdo para seguir en la escuadra de Pueblo Libre para la próxima temporada. Crédito: Dosis de Voleibol.

Marcos Blanco, entrenador del cuadro de Pueblo Libre, confirmó la continuidad de dos referentes nacionales: Mabel Olemar Otero y Antuanette Arteaga, ambas atacantes que lograron consolidarse como titulares en la última temporada.

Además, se refirió a la situación contractual de las argentinas Eugenia Nosach y Julieta Holzmaisters, quien seguirá en el club para la campaña 2026/27; mientras que Nosach, opuesta y olímpica, mantiene conversaciones con la dirigencia para definir su futuro tras reincorporarse al plantel luego de superar una lesión.

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En cuanto a las bajas, Blanco informó la salida de la central peruana Camila Pérez, recientemente convocada a la selección nacional, quien analiza propuestas de otros clubes. La armadora argentina Candela Díaz continuará su carrera en Portugal, mientras que Astrid Ruiz también dejará el equipo.

Con estos movimientos, Circolo Sportivo Italiano apuesta por consolidar una plantilla competitiva y equilibrada, integrando talento nacional y extranjero. La llegada de Barboza, junto a la permanencia de jugadoras clave y la incorporación de refuerzos internacionales, configura un plantel que buscará superar el rendimiento de la última temporada y posicionarse entre los principales protagonistas de la Liga Peruana de Vóley.

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