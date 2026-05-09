Perú Deportes

Anghela Barboza se despide de Géminis para iniciar una nueva etapa en Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La central nacional agradeció a las autoridades deportivas e institucionales del club tras siete meses en el cuadro de Comas. El próximo curso defenderá la camiseta del conjunto de Pueblo Libre

Guardar
Google icon
La central peruana Anghela Barboza asumirá un nuevo desafío en su carrera al firmar por Circolo Sportivo Italiano, dirigido por Marcos Blanco. Crédito: Instagram Anghela Barboza.
La central peruana Anghela Barboza asumirá un nuevo desafío en su carrera al firmar por Circolo Sportivo Italiano, dirigido por Marcos Blanco. Crédito: Instagram Anghela Barboza.

Anghela Barboza, central peruana de 23 años, cerró su ciclo en Deportivo Géminis con un mensaje de gratitud en redes sociales, después de una temporada en la que registró 48 puntos de bloqueo y se ubicó como la duodécima mejor bloqueadora del campeonato. La deportista nacional se marcha a Circolo Sportivo Italiano, donde será dirigida por el argentino Marcos Blanco.

Barboza comunicó su despedida mediante un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, en el que destacó el aprendizaje y crecimiento obtenidos durante su paso por el club de Comas. “Hoy me toca cerrar este capítulo con Géminis. Estoy profundamente agradecida por la oportunidad de haber formado parte de esta linda institución. Esta temporada fue muy difícil, pero me quedo con todo lo bueno y vivido durante estos 7 meses, con grandes aprendizajes y un enorme crecimiento tanto en lo personal como en lo deportivo”, escribió la jugadora, quien defendió la camiseta de las ‘guerreras’ desde el inicio del ciclo 2025/26.

PUBLICIDAD

En su mensaje, Barboza enfatizó el respaldo recibido por el cuerpo técnico, sus compañeras y la hinchada. “Gracias a Géminis por la confianza y la oportunidad. Gracias al gran comando técnico por ayudarme a mejorar como deportista y como persona. Gracias a mis compañeras, con quienes compartí momentos inolvidables. Gracias a los hinchas de Géminis, por sus mensajes constantes de apoyo y cariño”, expresó la central, quien ahora afronta un nuevo desafío en la Liga Peruana de Vóley.

Anghela Barboza es nuevo refuerzo de Circolo Sportivo Italiano. Crédito: Instagram Puro Vóley.
Anghela Barboza es nuevo refuerzo de Circolo Sportivo Italiano. Crédito: Instagram Puro Vóley.

Barboza ha sido considerada recientemente por Antonio Rizola, actual seleccionador nacional, para integrar la selección absoluta de cara a próximas competencias. Su rendimiento en Géminis, caracterizado por una regularidad destacada en la rotación titular la proyecta como una de las apuestas de Circolo para reforzar el sistema de bloqueo y aportar liderazgo en el vestuario.

PUBLICIDAD

La llegada de Barboza a Circolo Sportivo Italiano representa un refuerzo clave para el club de Pueblo Libre, que busca mejorar su rendimiento tras concluir en la séptima posición en la última edición de la Liga.

Movimientos en Circolo Sportivo Italiano

La plantilla de Circolo Sportivo Italiano experimentará varios cambios de cara a la temporada 2026/27. A la incorporación de Barboza se suman las brasileñas Mariane Casas y Natalia Monteiro, quienes destacaron en Rebaza Acosta durante la campaña anterior. Casas, central, lideró la tabla de bloqueos en las fases iniciales del torneo, aunque quedó fuera del top 10 por la menor cantidad de partidos disputados por su equipo. Monteiro, atacante, finalizó séptima en el ranking de máximas anotadoras, con un total de 358 puntos, según el registro de la Liga Peruana de Vóley.

El también entrenador de la selección peruana masculina se refirió a que ambas deportistas han llegado a un acuerdo para seguir en la escuadra de Pueblo Libre para la próxima temporada. Crédito: Dosis de Voleibol.

Marcos Blanco, entrenador del cuadro de Pueblo Libre, confirmó la continuidad de dos referentes nacionales: Mabel Olemar Otero y Antuanette Arteaga, ambas atacantes que lograron consolidarse como titulares en la última temporada.

Además, se refirió a la situación contractual de las argentinas Eugenia Nosach y Julieta Holzmaisters, quien seguirá en el club para la campaña 2026/27; mientras que Nosach, opuesta y olímpica, mantiene conversaciones con la dirigencia para definir su futuro tras reincorporarse al plantel luego de superar una lesión.

En cuanto a las bajas, Blanco informó la salida de la central peruana Camila Pérez, recientemente convocada a la selección nacional, quien analiza propuestas de otros clubes. La armadora argentina Candela Díaz continuará su carrera en Portugal, mientras que Astrid Ruiz también dejará el equipo.

Con estos movimientos, Circolo Sportivo Italiano apuesta por consolidar una plantilla competitiva y equilibrada, integrando talento nacional y extranjero. La llegada de Barboza, junto a la permanencia de jugadoras clave y la incorporación de refuerzos internacionales, configura un plantel que buscará superar el rendimiento de la última temporada y posicionarse entre los principales protagonistas de la Liga Peruana de Vóley.

Temas Relacionados

Anghela BarbozaDeportivo GéminisCircolo Sportivo ItalianoLiga Peruana de VóleyVóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Vivian Baella contó que Alianza Lima fichó a Flavia Montes antes de la final con San Martín: “Le dieron un monto alto y un inmueble”

La exvoleibolista y ahora panelista también señaló que la central peruana estuvo muy cerca de volver a Regatas Lima, pero Cenaida Uribe la convenció de ponerse la camiseta ‘blanquiazul’

Vivian Baella contó que Alianza Lima fichó a Flavia Montes antes de la final con San Martín: “Le dieron un monto alto y un inmueble”

“Entraron millones y se ha despilfarrado”: Rainer Torres criticó a la directiva de Universitario por mal momento deportivo

El exjugador de la ‘U’ señaló que Franco Velazco y compañía son los únicos que saben en qué se gastó el dinero del club

“Entraron millones y se ha despilfarrado”: Rainer Torres criticó a la directiva de Universitario por mal momento deportivo

La asistencia de Gianluca Lapadula no alcanzó: Spezia perdió la categoría y descendió a la Serie C de Italia

El conjunto dirigido por Luca D’Angelo no pudo ante el Pescara y no pasó del empate a uno que sentenció el destino de los ’gli aquilotti’. El ariete ítalo-peruano se marchó del campo de juego entre lágrimas y reconociendo el aliento de los aficionados

La asistencia de Gianluca Lapadula no alcanzó: Spezia perdió la categoría y descendió a la Serie C de Italia

Angélica Malinverno, jugadora de Universitario, se retira del vóley: “Enfrenté miedos, pero hice grandes amistades”

La central brasileña cierra su carrera deportiva luego de quedar en el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley

Angélica Malinverno, jugadora de Universitario, se retira del vóley: “Enfrenté miedos, pero hice grandes amistades”

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Pablo Guede y Zé Ricardo tendrán un duelo aparte en el banquillo: ambos definieron a su equipo para quedarse con el triunfo. Cambios y sorpresas en el duelo de este sábado 9 de mayo en Matute

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE al 99%: Roberto Sánchez supera por más de 16 mil votos a Rafael López Aliaga y se perfila a la segunda vuelta

ONPE al 99%: Roberto Sánchez supera por más de 16 mil votos a Rafael López Aliaga y se perfila a la segunda vuelta

Roberto Sánchez tiene denuncias pendientes en la SAC del Congreso: ¿Cómo quedan?

Juntos por el Perú exige al JEE imponer una multa económica a Rafael López Aliaga por pedir anular mesas 900 mil

Corte Suprema confirma fallo a favor de Zoraida Ávalos: Inhabilitación del Congreso queda sin efecto definitivamente

Tour por EE. UU., un retiro espiritual en Europa y hasta una maestría: Los pagos por los que Fuerza Popular fue sancionada

ENTRETENIMIENTO

‘La Segura’, esposa de Ignacio Baladán, conmueve al contar que su cirugía no funcionó y ahora enfrenta más dolor

‘La Segura’, esposa de Ignacio Baladán, conmueve al contar que su cirugía no funcionó y ahora enfrenta más dolor

Karina Jordán desarma prejuicios en ‘Las cosas que sé que son verdad’: “Hay que comenzar a escuchar al que piensa diferente”

David Bisbal anuncia su regreso a Lima: fecha, lugar, venta de entradas y más detalles de su concierto

De Miss Perú a la actuación: Karla Bacigalupo debuta como actriz tras cerrar su ciclo como Miss Perú

Pamela Franco expone la falta de apoyo económico de Christian Domínguez durante viaje de salud de su hija: “No aportó nada y sabía”

DEPORTES

Resultados de la fecha 14 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Resultados de la fecha 14 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Vivian Baella contó que Alianza Lima fichó a Flavia Montes antes de la final con San Martín: “Le dieron un monto alto y un inmueble”

“Entraron millones y se ha despilfarrado”: Rainer Torres criticó a la directiva de Universitario por mal momento deportivo

La asistencia de Gianluca Lapadula no alcanzó: Spezia perdió la categoría y descendió a la Serie C de Italia

Angélica Malinverno, jugadora de Universitario, se retira del vóley: “Enfrenté miedos, pero hice grandes amistades”