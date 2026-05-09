Operación “Impacto” en bocamina de Pataz deja cuatro militares heridos y ocho rehenes liberados

Fuerzas del orden liberan a ocho secuestrados en Pataz tras intensa intervención en bocamina. (Foto: X/@CCFFAA_PERU)

El Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz (Cupaz), ejecutó la operación “Impacto” en el distrito de Pataz, región La Libertad, con el objetivo de rescatar a ocho trabajadores secuestrados por una organización criminal armada. Según informó Andina Noticias, el operativo culminó con la liberación de los rehenes, aunque dejó como saldo cuatro militares heridos durante un enfrentamiento armado.

De acuerdo con la información difundida, el secuestro ocurrió el jueves 7 de mayo en la bocamina “Danrro, La Codiciada”, ubicada en el sector Los Alisos, centro poblado de Pueblo Nuevo. Los trabajadores habrían sido retenidos por presuntos integrantes de una banda criminal que opera en la zona vinculada a actividades ilegales.

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Tras conocerse el hecho, el Comando Unificado Pataz —integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP)— desplegó acciones tácticas para intervenir la bocamina y restablecer el orden interno. La operación contó además con presencia del Ministerio Público para garantizar la legalidad de las diligencias realizadas durante el rescate.

Cuatro militares resultan heridos durante rescate de rehenes en una bocamina de Pataz.(Foto composición: Infobae Perú/ X/@CCFFAA_PERU)

Cuatro soldados heridos

Durante la intervención, los agentes del orden fueron atacados por los secuestradores, quienes se encontraban parapetados en el interior de la bocamina. De acuerdo con Andina Noticias, los delincuentes abrieron fuego contra el personal militar y policial, lo que desencadenó un enfrentamiento armado en la zona.

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Como consecuencia del ataque, cuatro miembros de la Fuerza Aérea del Perú resultaron heridos por impactos de bala en las extremidades inferiores. El Ministerio de Defensa informó que los efectivos fueron evacuados oportunamente y trasladados al Hospital Central de la Fuerza Aérea en Lima, donde permanecen estables.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Briceño Valdivia, destacó la labor de los efectivos que participaron en el operativo. “Cuatro de nuestros valerosos efectivos de la FAP fueron heridos cumpliendo la misión de liberar y proteger la vida de ocho peruanos”, manifestó para el citado medio.

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Rescatan a ocho trabajadores secuestrados en Pataz tras operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía. (Foto: X/@CCFFAA_PERU)

Delincuentes intentaron impedir el rescate

Las autoridades informaron que los secuestradores intentaron obstaculizar el ingreso de las fuerzas del orden mediante la quema de llantas dentro de la bocamina. Según detallaron, utilizaron sistemas de ventilación forzada para propagar gases tóxicos y dificultar las labores de rescate.

Pese a las condiciones adversas, militares y policías continuaron con la maniobra táctica y lograron avanzar en el interior de la mina para rescatar progresivamente a los trabajadores retenidos. El operativo se desarrolló entre las 12:23 y las 16:00 horas, periodo en el que se concretó la liberación de los ocho rehenes.

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Las víctimas rescatadas presentaban signos de violencia física, aunque, de acuerdo con las evaluaciones médicas iniciales, no registraban lesiones de gravedad que requirieran evacuación especializada. Tras su liberación, recibieron atención médica y permanecen bajo observación.

Operativo en Pataz culmina con liberación de ocho trabajadores retenidos por organización criminal. (Foto: X/@CCFFAA_PERU)

FF.AA. consolidan control en la zona

Luego del rescate, las fuerzas del orden consolidaron el control del área y realizaron un repliegue táctico dentro de su zona de responsabilidad. El Ministerio de Defensa señaló que la operación forma parte de las acciones desplegadas para enfrentar a organizaciones criminales vinculadas a la violencia y actividades ilícitas en Pataz.

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Asimismo, la cartera reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la recuperación del control territorial y la protección de la población frente a grupos criminales que operan en zonas afectadas por la minería ilegal y otros delitos.

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El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan identificar plenamente a los responsables del secuestro y del ataque armado contra el personal militar y policial que participó en la operación “Impacto”.

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