Esto es Guerra: Tepha Loza sorprende a cobradora de combi y le regala 1000 soles

Tepha Loza le regala 1000 soles a cobradora de combi. (Foto: Captura de América Tv)

Un emotivo momento vivió Tepha Loza al conocer la historia de una cobradora de combi que tiene que sacar adelante a sus hijos sola. La integrante de Esto es Guerra llegó hasta el paradero de la línea de transporte vestida de incógnito para que nadie la pudiera reconocer.

Ella en un primer momento se acerca a la mujer y le consulta si el carro que ella iba a abordar la llevaría hacía Caminos del Inca. La cobradora le indicó que sí, por lo que la chica reality procedió a abordar el vehículo con la excusa que esperaría a que salgan en ruta.

Sin embargo, luego de unos minutos, la hermana de Melissa Loza baja del transporte público asegurando que hacía mucho calor dentro, procediendo a hablar con ella para así obtener más información acerca de su vida familiar.

Es en ese momento que la cobradora le cuenta que tiene dos hijos, uno de 12 años y otro de 9 años. Debido a que no cuenta con apoyo, ella relata que trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche para poder sustentar a su familia.

Las palabras de la mujer luchadora conmovieron a Tepha Loza, quien procedió a quitarse los lentes de sol y la mascarilla para revelar su identidad, esto sucedió exactamente luego que la cobradora le confesara que no ha podido comprar los útiles escolares hasta el momento.

Asimismo, de manera inmediata, la chica reality le señala que le iba a regalar la mochila que contenía dentro 1000 soles, algo que causó emoción en la mujer , quien no pudo evitar romper en llanto al saber que iba a recibir un apoyo económico en este difícil momento.

“No llores porque me harás llorar. Estoy feliz de haberte conocido, eres una mujer luchadora, eres un ejemplo, porque sacas adelante a tus hijos sola”, manifestó la guerrera con la voz entrecortada por la emoción de dar esta gran alegría a la trabajadora.

Asimismo, la madre de familia indicó que se encontraba bastante emocionada por esta sorpresa que recibió. “ No había comprado útiles a mis hijos. Dios no me abandona, todo por mis hijos, por ellos salgo adelante ”, añadió.

Tepha Loza no pudo evitar emocionarse al saber que estaba ayudando a una madre de familia que no tenía dinero para comprar los útiles escolares de sus hijos.

HUGO GARCÍA REGALA 1000 SOLES A VENDEDORA DE CHUPETES

El programa Esto es Guerra no ha dejado de realizar ayuda social a los más necesitados, por ello, todos los ‘guerreros’ ganaron una mochila con 1000 soles que iba a servir para apoyar económicamente a los más necesitados.

Hugo García tomó la decisión de entregarle este regalo a una vendedora de chupes. Ella indicó que es padre y madre de sus 3 menores hijos, a quienes lleva al colegio y luego de recogerlos, se pone a vender dulces para poder sustentarlos.

“ Vas a cumplir con todas tus tareas ”, le dijo el guerrero al pequeño. Luego se dirigió a la madre, y la felicitó por ser una madre luchadora y fuerte para sus hijos. “Sales todos los días a trabajar por tus hijos”, recalcó la pareja de Alessia Rovegno.

SEGUIR LEYENDO: