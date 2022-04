Sergio Peña: ¿Quién es Lorena Celis y por qué es vinculada con el esposo de Valery Revello?

Lorena Celis ha sido vinculada con Sergio Peña. (Foto. Instagram)

Luego que Sergio Peña confirmara que se encuentra soltero, el nombre de la modelo Lorena Celis viene sonando en los diferentes medios de comunicación. Parece indicar que atrás quedó toda esperanza de reconciliación con la madre de su hijo, Valery Revelo, pues ya se le está vinculando con la que fuera novia del chico reality Diego Rodríguez.

Celis no ha sido esquiva a estos rumores, pues ella también se ha encargado de alimentarlos con los coqueteos hacia el futbolista Sergio Peña. A través de una conversación por las redes sociales, se ve como la influencer indica que no le desagrada para nada que los vinculen como novios. Esto ante la sonrisa del futbolista.

Incluso, en una entrevista para Amor y Fuego, la joven no dudó en calificar al deportista como un hombre atractivo, con el cula no descarta una futra relación. En este conversación, la modelo no duda en mostrarse emocionada ante la reportera cuando habla del padre de una hija.

Pero quién es la modelo que ha causado revuelto en estos últimos días. Aquí te la presentamos.

¿QUIÉN ES LORENA CELIS?

Lorena Celis es una modelo peruana que cuenta con más de 65 mil seguidores en Instagram. Fue novia del exintegrante de Esto es Guerra, Diego Rodríguez, con quien duró más de un año y medio. La veinteañera hizo tras perdonar al chico reality y decidir regresar con él pese a que fue reemplazada por Alessandra Fuller. En aquel entonces, el modelo indicó que estaba arrepentido de haber cambiado una relación estable por la actriz.

Sin embargo, la relación no duró mucho después que Diego fuera captado una vez más con otra mujer. El programa Amor y Fuego, grabó al modelo en plena celebración por el cumpleaños de Hugo García, lugar al que asistió con Celis.

De acuerdo a las imágenes que presentó a principios de abril el magazine de Willax Televisión, el exchico reality llegó hasta una discoteca acompañado de su entonces novia. Ellos ingresaron al lugar de entretenimiento cerca de la una de la madrugada, pero a las pocas horas sorprendió ver a Lorena salir sola y tomar un taxi hacia su domicilio.

Una hora más tarde, Diego Rodríguez haría lo mismo, pero él no se iría solo, pues se va acompañado de Vanessa Cayo, la exnovia del futbolista Adrián Zela. De acuerdo al programa, ellos enrumban por la antigua Panamericana Sur, pero al notar su presencia, cambian de destino y dejan a la joven en su casa.

Tras ver estas impagenes, la modelo decidió terminar definitivamente con el joven. “Yo creo que está bien dar una oportunidad, pero una... ¿No?”, indicó al programa de Rodrigo González.

Tras ello, la influencer decidió voltear la página y dedicarse a su trabajo como modelo y el deporte. En su red social se ve lo bien que la pasa en eventos y en viajes junto a amistades.

TAMBIÉN SE LE VINCULÓ CON JEFFERSON FARFÁN

Cabe resaltar que no es la primera vez que a la modelo Lorena Celis se le involucra con un deportista. En diciembre del 2021, el programa Amor y Fuego difundió un informe donde se le vincula con Jefferson Farfán. En esta nota resalta que el futbolista quedó anonadado ante la belleza de la joven, pues no duda en llenar de “me gusta” a sus publicaciones de Instagram.

Sin embargo, lo que captó más la atención de la prensa es que ella participaba en las tranmisiones en vivo de Farfán, donde no dudaba en llenarlo de halagos. “Un bailecito pues totó (...) ¡Merecido, te quiero Agustín!”, comentó en aquella oportunidad.

LOS COQUETEOS DE LORENA CELIS CON SERGIO PEÑA

En este mes de abril, durante una transmisión a través de Instagram, Lorena Celis y Sergio Peña tuvieron una particular conversación. El futbolista le advirtió que podrían empezar a especular que ellos son novios, a lo que ella dice: “¿Qué no somos (novios)?”. El deportista le repite: “Qué somos novios. Van a decir que somos novios”. De inmediato la modelo señaló: “Ya pues está bien ¿no?”, generando la risa del esposo de Valery Revello.

Cabe señalar que hasta el momento, Sergio Peña no se ha pronunciado a través de sus redes sociales. En una anterior oportunidad, expresó su fastidio ante las especulaciones de una supuesta relación entre el y Lorena Celis.

“Que mañana saquen algo esos programas basura, quiero ver...”, escribió en aquella ocasión la expareja de Valery Revello, en una transmisión en vivo de Lorena. “Peluchín sigue sacando estupideces”, agregó indignado en otro momento.

En aquella ocasión, Rodrigo González no se quedó callado y dejó en claro que a él ni el magazine Amor y Fuego tienen la culpa de las decisiones que toman él o su expareja, por lo que ellos cada vez que tengan un material lo transmitirán para que todas las personas se enteren de lo que hacen.

“Ni porque pongas ese mensaje ni varios más como esos, la gente va dejar de darse cuenta cuál es el orden de las cosas, yo no tengo nada que ver en eso, no tengo nada que ver en tus idas y vueltas, en que si estaban separados, si te quiere, si te va perdonar, si te dolió, si está despechado, si te da igual, ese no es nuestro tema... si nosotros tenemos las imágenes, las ponemos al aire”, dijo el conductor de televisión.

El jugador de la selección peruana arremetió contra Amor y Fuego por haberlo relacionado con la modelo Lorena Celis.

SITUACIÓN SENTIMENTAL DE SERGIO PEÑA

El futbolista Sergio Peña está casado con Valery Revello, con quien tiene una hija. Sin embargo, hace unos meses, el matrimonio confirmó que estaba separado. Sin embargo, la madre de su promogénita usó sus redes sociales para aclarar que aúns eguía muy enamorada del deportista.

LORENA CELIS NO DESCARTA UNA RELACIÓN CON SERGIO PEÑA

La joven no tienen ningún reparo en decir lo atractivo que le parece Sergio Peña, incluso, indicó en una entrevista con Amor y Fuego que no descarta una relación con el deportista.

“Me parece un chico super buena onda, lo conozco hace mucho tiempo, es atractivo. La verdad, no te voy a decir que no me vas a ver con él, podríamos salir a comer algo, no descarto nada”, comentó a las cámaras de Amor y Fuego.

Sobre Valery, indicó: “No la conozco, no sé nada de ella. Me mandaron una parte que se burla que me hayan sacado la vuelta. No tengo porqué decir nada de ella. Creo que las cosas que dice hablan más de ella que de mí”.

Celis confirmó que habla seguido con el futbolista y se ríen de lo que dice la gente. “No hablamos de ella. Él está en su nota, no necesita estar hablando de nadie. Si me hubieses ampayado escondiéndose o algo, pero nosotros hemos hecho lives juntos. Yo estoy soltera y él soltero, somos amigos, pero si tuviéramos algo tampoco estaría mal”, aseveró.

