El levantamiento de pesas entrena al sistema nervioso para una activación coordinada de las fibras del músculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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O vas al gimnasio o perdés músculo. Esa es la advertencia que mucha gente escucha al empezar a tomar un medicamento para bajar de peso a base de GLP-1.

Ahora, investigadores en Australia cuentan con algunas de las primeras pruebas rigurosas de que levantar pesas merece la pena, aunque quizás no por la razón que la mayoría de la gente espera.

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El entrenamiento con pesas solo conservaba una pequeña parte del músculo. Su mayor beneficio era la fuerza.

En el ensayo, realizado en Perth, los 120 participantes recibieron inyecciones semanales de tirzepatida, el fármaco GLP-1 comercializado por Eli Lilly como Zepbound para la obesidad y Mounjaro para la diabetes. La mitad fue asignada aleatoriamente a un programa de entrenamiento de fuerza supervisado tres veces por semana. Las sesiones, de una hora de duración, comenzaron suavemente, centrándose en la técnica, pero aumentaron progresivamente a lo largo de los meses hasta alcanzar series intensas de seis a diez repeticiones, con un nivel de esfuerzo de 7 a 10 en una escala de 10 puntos.

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Especialistas en metabolismo explican que la pérdida de masa muscular responde a las menores demandas físicas de un cuerpo liviano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras nueve meses, los participantes de ambos grupos habían perdido casi 23 kilos. Sin embargo, quienes levantaron pesas se hicieron más fuertes, mientras que quienes mantuvieron sus rutinas habituales se debilitaron.

“Es un ensayo clínico muy importante que llevaba mucho tiempo esperando”, declaró Henning Tim Langer, biólogo muscular del Hospital Universitario Charité de Berlín, que no participó en la investigación. “Es muy alentador comprobar que se puede aumentar la fuerza en términos absolutos a pesar de una pérdida de peso considerable”.

Sin embargo, las ganancias de fuerza tuvieron poco que ver con la cantidad de músculo que se conservó durante los entrenamientos.

La mayor parte del peso perdido en ambos grupos era grasa. Los investigadores estiman que el ejercicio solo conservó alrededor de medio kilo de músculo, una pequeña diferencia que difícilmente explica por qué quienes iban al gimnasio se volvieron entre un 10 y un 18 por ciento más fuertes en las pruebas de fuerza de la parte superior e inferior del cuerpo, mientras que quienes tomaron solo el medicamento se debilitaron entre un 6 y un 9%.

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La fuerza por encima del tamaño

Los fisiólogos señalan que la fuerza en relación con el peso corporal determina la movilidad cotidiana con mayor impacto que el volumen muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿De dónde provenía esa fuerza extra? La respuesta podría estar tanto en el cerebro como en la fuerza física.

El levantamiento de pesas entrena al sistema nervioso para activar las fibras musculares de forma coordinada. Por lo tanto, incluso los músculos que se están debilitando pueden levantar más peso si se entrenan mejor; y es esa fuerza, más que la masa muscular, la que ayuda a las personas a mantenerse activas y evitar la discapacidad a medida que envejecen.

“La fuerza es un resultado más importante que la masa muscular, porque está relacionada con la función y la fragilidad”, dijo Daniel Green, fisiólogo del ejercicio de la Universidad de Australia Occidental que dirigió el estudio.

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Green y sus colegas publicaron sus hallazgos esta semana en Nature Medicine. Eli Lilly suministró el fármaco, pero no financió el ensayo de ninguna otra manera.

Según una reciente encuesta de Gallup, aproximadamente 1 de cada 9 adultos estadounidenses toma actualmente un medicamento GLP-1. Las principales organizaciones médicas aconsejan a las personas que toman estos medicamentos que realicen entrenamiento de fuerza con regularidad.

Pero esa recomendación se basa principalmente en estudios sobre dietas convencionales, no en ensayos con los medicamentos más potentes de hoy en día. El estudio de Green se diseñó para subsanar esa falta de evidencia.

Keith Baar, fisiólogo del ejercicio en la Universidad de California en Davis, dijo que los hallazgos deberían “disipar los temores” entre las personas que toman medicamentos GLP-1 y que temen que perder músculo signifique perder fuerza, ya que el ensayo demuestra que ambas cosas no necesariamente van de la mano.

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“No es tan preocupante como pensábamos”, dijo. Pero algunos expertos afirman que la preocupación por la pérdida de masa muscular fue exagerada desde un principio.

¿Realmente importa la pérdida de masa muscular?

Los fisiólogos señalan que la fuerza en relación con el peso corporal determina la movilidad cotidiana con mayor impacto que el volumen muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cuerpo más ligero simplemente requiere menos músculo para moverse, explicó Caterina Conte, especialista italiana en obesidad de la Universidad Abierta San Raffaele Roma y del Instituto Científico IRCCS MultiMedica. Por lo tanto, perder algo de masa muscular es una adaptación natural, no necesariamente una señal de alarma.

“Por lo tanto, perder algo de masa muscular y fuerza puede ser una adaptación perfectamente razonable a una pérdida de peso sustancial”, dijo.

Según Baar, lo que importa más es la fuerza en relación con el peso corporal, no la masa muscular total ni cuánto peso puede levantar una persona en press de banca en términos absolutos. Esa fuerza relativa puede mejorar a medida que se pierde peso, incluso cuando la masa muscular disminuye.

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El ejercicio casi siempre es beneficioso para la salud y el bienestar general, afirmó Carel Le Roux, especialista en medicina metabólica del University College Dublin en Irlanda. Sin embargo, el programa de entrenamiento del ensayo australiano exigió mucho tiempo y esfuerzo, y para la mayoría de las personas la masa muscular perdida con estos fármacos puede no ser muy importante.

Reconoció que cargar una maleta pesada podría resultar un poco más difícil, pero que las actividades cotidianas como subir escaleras y levantarse del sofá deberían ser más fáciles a medida que disminuya el peso corporal.

Para muchas personas, conservar hasta el último gramo de músculo puede no compensar el esfuerzo de una rutina de gimnasio exigente. Sin embargo, las compañías farmacéuticas apuestan a que quienes toman fármacos GLP-1 querrán conservar más masa muscular de todos modos, idealmente con pastillas e inyecciones que les faciliten el trabajo.

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¿Sentadillas o inyecciones?

Un ensayo con bimagrumab reveló que la retención de masa muscular mediante medicamentos tuvo poco efecto sobre la fuerza de agarre. (Freepik)

Un ejemplo es el trevogrumab, un fármaco experimental de Regeneron que bloquea la miostatina, una proteína que normalmente frena el crecimiento muscular.

En un ensayo con casi 1000 personas, publicado la semana pasada en The Lancet, la adición de trevogrumab a la semaglutida —el exitoso fármaco GLP-1 comercializado por Novo Nordisk como Ozempic y Wegovy— redujo la pérdida de masa muscular magra hasta en un 43% con la dosis más alta. El término “masa muscular magra” engloba órganos, agua, piel y tejido conectivo, pero se compone aproximadamente en un 50% de músculo.

Las resonancias magnéticas del muslo, que permiten distinguir el músculo de otros tejidos, sugirieron que el trevogrumab también prevenía alrededor del 70% de la pérdida muscular que se observa con el uso de semaglutida sola.

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Ese efecto de preservación muscular podría resultar atractivo para los asiduos al gimnasio, los culturistas y cualquier persona que desee verse en forma, no solo más delgada, tras una pérdida de peso considerable. Sin embargo, el estudio sobre trevogrumab no evaluó si la masa muscular preservada se traducía en mayor fuerza o mejor movilidad. Además, ensayos anteriores con fármacos similares para la preservación muscular ofrecen pocos motivos para confiar en sus resultados.

En un ensayo clínico patrocinado por Eli Lilly, los investigadores administraron a los participantes un fármaco similar llamado bimagrumab durante aproximadamente un año, ya sea solo o junto con semaglutida para la pérdida de peso. El fármaco aumentó la masa muscular cuando se administró solo y limitó la pérdida muscular cuando se combinó con semaglutida. Sin embargo, tuvo poco efecto sobre la fuerza de agarre.

“Es evidente que se puede aumentar la masa muscular con fármacos”, afirmó Steven Heymsfield, especialista en obesidad del Centro de Investigación Biomédica Pennington en Baton Rouge, quien dirigió el ensayo con bimagrumab. Sin embargo, añadió que aún queda por ver si ese aumento de masa muscular se traduce en una mejor función física.

¿Y qué hay de las proteínas?

El consumo de proteína adicional en la dieta preserva menos de medio kilo de masa magra durante planes de reducción calórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta ofrece otra vía para preservar la masa muscular. Los nutricionistas suelen aconsejar a las personas que toman medicamentos GLP-1 que consuman mucha proteína, con la esperanza de preservar la masa muscular a medida que pierden peso. Sin embargo, el resultado podría ser modesto.

Un análisis publicado la semana pasada en el American Journal of Clinical Nutrition recopiló datos de 33 ensayos que comparaban dietas con alto y bajo contenido proteico durante la pérdida de peso con restricción calórica, con o sin ejercicio. El estudio reveló que consumir proteínas adicionales ayudaba a preservar, en promedio, menos de medio kilo de masa muscular magra, incluso combinado con ejercicio.

Ninguno de los ensayos del estudio incluyó fármacos GLP-1, y el análisis no evaluó la fuerza. Aun así, sugiere que la proteína no es la solución definitiva. “Pero no equipararía un efecto pequeño con uno insignificante”, afirmó Leigh Breen, coautora del estudio, fisióloga muscular e investigadora del metabolismo del ejercicio en la Universidad de Birmingham, en Gran Bretaña.

“Es poco probable que las proteínas por sí solas prevengan por completo la pérdida muscular; pero incluso una preservación muscular moderada podría ser valiosa cuando la pérdida de peso es grande, repetida o se considera a largo plazo”, dijo.

Dado que una mayor ingesta de proteínas ofrece una protección limitada y aún no se conocen con certeza las mejores maneras de preservar la masa muscular durante el tratamiento con GLP-1, los investigadores continúan probando otras estrategias dirigidas a los músculos. En Gran Bretaña, por ejemplo, el investigador del metabolismo muscular Francis Stephens y sus colegas de la Universidad de Exeter se han asociado con Pvolve, una marca de fitness conocida por sus entrenamientos de bajo impacto basados ​​en la resistencia y su colaboración con la celebridad Jennifer Aniston, para determinar si un programa de ejercicios en casa basado en videos puede ayudar a las personas a preservar la masa muscular mientras toman tirzepatida.

“El tipo de ejercicio que hagas no tiene por qué ser ir al gimnasio y levantar pesas tres veces por semana”, dijo Stephens. “Puede ser en casa, incluso con simples bandas de resistencia”.

“Ha habido bastante revuelo en torno a la pérdida muscular asociada a algunos de estos fármacos”, añadió. Ensayos como el suyo y el estudio australiano deberían ayudar a esclarecer qué significa esa pérdida para las personas que reciben terapia con GLP-1, y cuál es la mejor manera de mantener la fuerza y ​​la funcionalidad a medida que pierden peso.

© The Washington Post, por Elie Dolgin