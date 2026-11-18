La suspensión de las PASO es seguida de cerca por los inversores.

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Con encuestas que no son favorables al Gobierno y sin rebote de la economía, hay pocos motivos que invitan a pensar en una recuperación de los bonos en dólares. Pero aparece un tema que siguen de cerca los inversores y que sí podría influir favorablemente en una eventual reducción del riesgo país: la posible suspensión de las PASO para las próximas elecciones presidenciales.

El consenso entre los bancos locales, las sociedades de bolsa y fondos internacionales es que si el Gobierno lograra dar ese paso sería un “evento positivo” para los activos argentinos. Es decir, que generaría un efecto favorable que impulsaría las cotizaciones, luego de varios meses de caídas consecutivas.

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El riesgo país había tocado un mínimo de 403 puntos a principios de julio y en ese momento se especulaba con una colocación de deuda en los mercados internacionales. Pero duró poco y a partir de entonces comenzó a repuntar y ayer cerró a más del doble, superando los 850 puntos.

Ayer, en otra jornada negativa en Wall Street, los activos argentinos mostraron más resistencia. El índice de acciones líderes MSCI Merval trepó 1,4% y los bonos en dólares operaron sin cambios.

Los inversores ven que las cotización de la deuda argentina fue excesivamente golpeada, sobre todo faltando casi un año para las elecciones. La semana pasada hubo un rebote de las cotizaciones tras haber tocado pisos anuales y ahora se mantienen en esos valores, aunque con un riesgo país todavía muy elevado.

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En ese contexto, son muchos los que apuestan a que la posible suspensión de las PASO es algo que podría impulsar las cotizaciones. Sin embargo, no se ven por delante subas espectaculares ni mucho menos, porque la incertidumbre política es muy alta.

¿Por qué la suspensión de las primarias es percibida por el mercado como algo positivo? En primer lugar, despeja el horizonte financiero del 2027, postergando el período de turbulencia preelectoral.

Una cosa es votar directamente a fines de octubre y otra es ya tener a las PASO a la vuelta de la esquina a mediados de agosto. En ese caso, las fuertes especulaciones de los inversores arrancarían posiblemente entre mayo y junio, alargando mucho los meses de zozobra financiera. Sin primarias, el impacto sobre de una mayor demanda de dólares podría pasar recién para el segundo semestre.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, es quien encabeza las negociaciones para suspender las PASO. (Captura de pantalla)

Lo sucedido en las primarias en 2019 también es recordado de manera negativa. Mauricio Macri perdió por 14 puntos y llegar a la elección general fue un calvario. La desconfianza llevó a una caída récord de los mercados, se produjo una devaluación, volvieron los controles de cambio y hubo que reperfilar la deuda en pesos porque no había posibilidad de renovación.

Otro de los aspectos favorables es que el Gobierno mostraría más gobernabilidad y un respaldo importante de gobernadores aliados para lograr la aprobación en el Senado.

Por lo pronto, el dictamen de la reforma política (que incluye la suspensión de las PASO) no fue firmado ayer por la tarde. El oficialismo pidió un cuarto intermedio hasta mañana -a partir del mediodía-, con el fin de revisar todas las modificaciones que ahora se proponen e intentar obtener un despacho que habilite el aterrizaje del tema al recinto de la Cámara alta.

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En la Casa Rosada creen que la definición podría llegar en pocos días. Un legislador libertario comparó la secuencia prevista para este miércoles con un “paso a paso”. Para el oficialismo, las próximas horas serán decisivas: si obtiene dictamen, la estrategia de presión diseñada por el Gobierno habrá dado resultado y el proyecto podrá tratarse en el recinto el jueves 26.

La sesión no se realizará el 25 porque ese día el jefe de Gabinete, Diego Santilli —uno de los principales interlocutores en la negociación de la reforma política— presentará su informe de gestión.