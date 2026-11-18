Uno de los arcos del estadio, con la tribuna de fondo

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El estadio Ángel Pascual Sáez, el complejo deportivo del Club Social y Deportivo San Jorge ubicado sobre la Ruta Nacional 9 en el departamento Cruz Alta de Tucumán, está en venta. El predio, que actualmente utiliza Atlético Tucumán para entrenar a sus divisiones inferiores y reserva, salió al mercado por USD 700.000 más honorarios inmobiliarios. La difusión del video que puso al predio en la vidriera generó repercusiones a nivel provincial y nacional.

La oferta comprende un terreno de 2 hectáreas (20.000 m²) con 185 metros de frente sobre la ruta, emplazado en el kilómetro 1282, a unos ocho kilómetros de San Miguel de Tucumán. La infraestructura incluye una cancha de fútbol de 70 por 100 metros con sistema de riego por aspersión, tribunas y drenaje en buen estado, además de un galpón de aproximadamente 1.050 m² con más de seis metros de altura que alberga una cancha de básquet con piso de parquet.

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La operación fue impulsada por una inmobiliaria que difundió un video de recorrida por las instalaciones. En el material, los representantes destacaron especialmente las condiciones del campo de juego: “La cancha de fútbol es de primera, no solo porque está nivelada topográficamente, sino que tiene un sistema de riego por aspersor espectacular y un sistema de drenaje buenísimo para que no se te inunde la cancha”. También ponderaron la infraestructura techada: “La nave industrial que vimos al principio de la cancha de básquet es de primera calidad y tiene 1.000 metros cuadrados. Creo que es una oportunidad buenísima que no podés dejar pasar. Además, estamos a un precio súper accesible”. Para reforzar el atractivo del predio, los vendedores subrayaron que las canchas están en uso activo: “Para demostrarles que es de primera calidad, les puedo asegurar que hoy la está usando uno de los clubes más importantes de la provincia”.

El cartel que da la bienvenida al predio

En su sitio oficial, la inmobiliaria también anexó una serie de fotos con el estado actual del estadio y las instalaciones, que incluyen, según el aviso, “vestuarios para equipos local y visitante, tinglado con asadores, cantina y sanitarios”. “Excelente oportunidad de inversión”, invitan los corredores.

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El estadio fue construido entre 2016 y 2017 e inaugurado oficialmente en octubre de ese año, aunque su primer partido oficial se había jugado un mes antes frente a Deportivo Mandiyú de Corrientes. La obra formó parte de un período de expansión institucional del Expreso Verde, fundado el 15 de julio de 2008, que bajo la conducción de Marcelo Sáez llegó a disputar el Torneo Federal A.

La historia competitiva del club tuvo un quiebre abrupto en junio de 2019, durante la final por el ascenso ante Alvarado en Mar del Plata. Los futbolistas realizaron una sentada en protesta por los fallos arbitrales y la dirigencia resolvió retirarse de los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “Vamos a dejar de participar de manera profesional en el Federal A, porque estas cosas no pueden seguir pasando”, afirmó el presidente de la institución, Gastón Sáez, en declaraciones a Radio Q. “Es increíble que desde la AFA te avisen quiénes van a ser los ascendidos y que no se pueda hacer nada”, agregó. Desde entonces, San Jorge limitó su actividad a las divisiones formativas de la Liga Tucumana y cedió el uso de sus instalaciones.

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El estadio fue construido entre 2016 y 2017

El presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, se refirió a la situación en una entrevista con Los Primeros. “Nosotros la verdad que estamos utilizando ese predio, pero seguramente tendrán la necesidad ellos de vender”, afirmó. Leito destacó el valor estratégico del lugar para la estructura del club: “Es un predio muy importante que también lo vamos a utilizar nosotros para la práctica deportiva y para todas nuestras divisiones inferiores. Dios quiera que sea lo mejor, tanto para San Jorge como también para quien pueda adquirir ese predio, que la verdad que es un lindo lugar para poder hacer deporte”.

El dirigente explicó además que el objetivo es usar las instalaciones de su predio de San Andrés para descomprimir la actividad del complejo de Ojo de Agua, donde se concentra actualmente gran parte del trabajo de las inferiores del Decano. “Si nosotros logramos descomprimir Ojo de Agua, más las instalaciones que antes estábamos alquilando, y llevar todo al predio de San Andrés, creo que sería muy importante”, señaló. Atlético cuenta en su estructura con seis categorías en el fútbol profesional, reserva, tres categorías de pre-AFA, siete equipos en la Liga Tucumana y fútbol femenino en tres divisiones. Esa demanda de espacios obliga al club a alquilar canchas externas, muchas de las cuales, según Leito, “no estaban en las mejores condiciones”. “Al no ser nuestras, muchas de ellas no estaban en las mejores condiciones. Si las atendemos nosotros, seguramente vamos a darle a los chicos un campo de juego en mejores condiciones”, completó.

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El predio sale al mercado a un precio de USD 700.000 más el 3% de honorarios de la inmobiliaria interviniente.

El microestadio de básquet está incluido

"Sistema de riego por aspersión y excelente drenaje", reza el aviso sobre el estadio

Las parrillas también están incluidas

En el predio hay una "cantina", entre las comodidades

El campo de juego tiene una dimensión de 70 x 100 metros

"Piso de parquet a reparar", advierte el anuncio

El acceso, por la Ruta Nacional N° 9

El Club Social y Deportivo San Jorge está en ventaja junto a su estadio y todas sus instalaciones, situados sobre la Ruta 9 en San Miguel de Tucumán